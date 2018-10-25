«Уйдем со стадиона»: фанаты мстят «Спартаку» за Карреру

Болельщики московского «Спартака» активно критикуют руководство клуба и выражают свое недовольство их работой. Очередный поводом для возмущения со стороны фанатов стало решение совета директоров красно-белых отправить Массимо Карреру в отставку с поста главного тренера команды. Болельщики «Спартака», которые сильно симпатизируют итальянскому специалисту, уже выразили готовность провести ряд акций протеста в связи с увольнением тренера. Как отмечает Sport24,

первая акция состоится на ближайшем домашнем матче красно-белых.

В рамках 1/8 Олимп — Кубка России «Спартака» примет махачкалинский «Анжи». По информации источника, болельщики планируют массово покинуть трибуны стадиона «Открытие Арена» спустя пять-десять минут после стартового свистка.

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Стоит отметить, на матче будет закрыта целиком трибуна B, где обычно находятся активные фанаты московского клуба. Такое решение было принято Контрольно-дисциплинарным комитетом (КДК) по итогам полуфинальной встречи прошлого розыгрыша турнира с «Тосно». Однако болельщики, которые имеют сезонные абонементы на места на трибуне B, смогут бесплатно посетить игру и попасть на противоположную трибуну — D.

Уже сегодня, 25 октября «Спартаку» предстоит провести первый матч без Карреры. В рамках 3-го тура группового этапа Лиги Европы красно-белые на выезде сыграют с шотландским «Рейнджерс».

При этом перед матчем, который пройдет на стадионе «Айброкс» в Глазго, каких-либо акций протеста не запланировано.

«Общего «прохода» к стадиону, как и каких-то акций в поддержку отправленного в отставку Массимо Карреры в Глазго проводить не планируется», — цитирует «РИА Новости» представителя фанатского движения «Спартака».

При этом главное объединение болельщиков красно-белых «Фратрия» на следующий день после отставки Карреры выступило с официальным заявлением в адрес руководства клуба и потребовало объяснить причину проблем, происходящих в команде.

«Решение об отставке было принято без учета мнения фанатов и без какой-либо внятной замены тренеру. При этом ответственность за неудовлетворительные результаты команды в последних играх понес только Каррера.

Иные функционеры клуба имеют к результатам как минимум не меньшее отношение, однако продолжают оставаться на своих местах. В связи с этим считаем, что мы заслужили внятного объяснения от руководства клуба, почему все последствия коснулись только главного тренера и никого из иных лиц клуба»,

— говорится в заявлении «Фратрии».

Также фанаты потребовали от руководства провести специальную церемонию для итальянского специалиста. Главной целью подобного мероприятия является возможность для Карреры попрощаться с командой и болельщиками.

С более категоричным заявлением в адрес боссов «Спартака» выступила другая инициативная группа фанатов. В письме указывается не только недовольство в связи с увольнением Карреры, но и требование немедленно уволить вице-президента клуба Наиля Измайлова, генерального директора Сергея Родионова, а также расторгнуть контракт с полузащитником и капитаном команды Денисом Глушаковым.

Последнего фанаты «Спартака» обвиняют в предательстве команды и лично Карреры. По мнению болельщиков, Глушаков «в угоду своим личным целям» ведет себя неспортивно и «принимал участие в саботаже».

Стоит отметить, что болельщики «народной команды» далеко не первый раз обращаются к руководству клуба, выражая свое недовольство. Одной из запоминающихся акций последних десяти лет стал протест во время гостевого матча с «Локомотивом» в 2008 году.

Тогда фанаты вывесили несколько баннеров с призывом уволить ряд сотрудников менеджмента «Спартака», а также обратились к Леониду Федуну, ранее объявивший о начале строительства стадиона для красно-белых.

К слову, фанаты также требовали Федуна продать клуб другому владельцу.

«На «Лукойле» на заправляюсь! Хватит нас позорить! Такой ценой стадион нам не нужен!» — гласили надписи на баннерах.

В купе с неудачными результатами команды дело дошло до того, что Федун уволил тогдашних главного тренера Станислава Черчесова и генерального директора Сергея Шавло.

Еще один случай произошел в сентябре 2013 года, когда «Спартак» неудачно начал новый сезон и сенсационно вылетел от скромного швейцарского «Санкт-Галлена» в квалификации Лиги Европы.

Тогда, на ближайшем домашнем матче против «Томи» фанаты московского клуба потребовали от руководства в лице Федуна отправить в отставку с должности главного тренера Валерия Карпина, который, по мнению болельщиков, был ответственен за неудовлетворительные результаты команды.

Впрочем, боссы клуба фанатов «не услышали» и оставили Карпина на тренерском мостике до весны следующего года.

К слову, весной болельщики вновь напомнили о себе в негативном фоне.

В мае 2014-го «Фратрия» провела акцию протеста в матче с «Амкаром», в ходе которой фанаты массово покинули трибуны стадиона «Локомотив» после 15-й минуты матча.

«Эта позиция является общим мнением совета «Фратрии». Мы не можем оставаться в стороне от безволия, которое мы видим на футбольном поле», — говорилось в заявлении.

Практически ровно через год, уже в мае 2015-го после неудачных результатов команды «Фратрия» вновь выразило недовольство делами клуба и также организовало акцию протеста. Тогда на протяжении всей игры фанаты освистывали игроков «Спартака», а также выкрикивали оскорбительные лозунги.

Впрочем, далеко не все болельщики поддержали данную акцию и, в отличие от «Фратрии», выразили свою поддержку футболистам. Это стало причиной конфликта на фанатской трибуне B, который дошел даже до драки.

Каррера был уволен с поста главного тренера «Спартака» 22 октября. Под его руководством красно-белые впервые за 16 лет стали чемпионами страны, а также впервые в истории завоевали Суперкубок России. Временно исполняющим обязанности тренера назначен испанский специалист Рауль Рианчо.

Он, к слову, уже прокомментировал возможные акции протеста фанатов.

«Не боюсь ли я, что болельщики могут устроить какую-либо акцию против меня? Это будет прежде всего акция против «Спартака».

В клубе работает много людей, и мы все его часть. Люди уходят, а «Спартак» и его история остается. Историю забывать нельзя, но нужно смотреть в будущее. Если зацикливаться на прошлом, тогда у нас не будет будущего.

Я хочу попросить кое-что у болельщиков: вы можете меня критиковать, но я исполняю обязанности тренера. Тех футболистов, которые выйдут на поле, фанаты должны поддержать», — сказал Рианчо перед матчем с «Рейнджерс».

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