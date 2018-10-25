Не подал руки: как Фернандеш разочаровал «Локомотив»

Португальский хавбек Мануэл Фернандеш в прошлом году стал олицетворением чемпионского «Локомотива». В этом он выглядит уже проекцией «Локомотива» сегодняшнего — того, что находится на распутье.

Тот факт, что Ману Фернандеш является одаренным футболистом, сомнений ни у кого не вызывало и раньше – до его знакомства с Ольгой Смородской.

Вот только встреча с президентом «Локомотива» привела к отлучке Фернандеша от большого футбола. Сошлись не на шутку два характера, в борьбе которых выиграл тот, у кого в руках власть.

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Также логичным выглядело решение Ильи Геркуса о возвращении Ману в футбол. Это был один из первых ходов Геркуса на посту президента «Локомотива». Не было бы этого решения – с большой долей вероятности можно было бы предположить, что не было бы и чемпионства. Да, те же Игорь Денисов, Джефферсон Фарфан или Соломон Кверквелия сыграли важнейшую роль в походе за трофеем. И все же креатив Фернандеша, вышедшего на пик формы прошлой осенью, пожалуй, был определяющим для команды в атаке.

Фернандеш действительно стал олицетворением «Локомотива» в эти два года. Вместе с приходом Геркуса болельщики «Локо» получили долгожданную активность вокруг стадиона, которая теперь уже является неотъемлемой составляющей посещения Черкизова. Вместе с появлением в команде Фернандеша «Локомотив» получил в составе настоящего артиста, на которого зачастую и идут болельщики. Две стихии сошлись. Шоу-программа, именуемая Match Day, вкупе с веселой игрой команды дали долгожданный результат.

В тот момент, казалось, что все сошлось. Качественный менеджмент и команда с португальским кудесником в составе были похожи на монолит. Но проблемы начались еще по ходу чемпионского сезона – весной. В матче с «Ростовом» Фернандеш получил травму ребра, после чего команда доигрывала сезон на морально-волевых. Мануэл выходил на поле через раз, но даже когда играл, делал это уже не так эффектно и эффективно.

Прошлогодняя осень и факт чемпионства «Локомотива», одним из лидеров которого он являлся, в итоге позволили Мануэлу Фернандешу в свои 32 года воплотить свою мечту в жизнь, попав на чемпионат мира. Но на мировом форуме Ману принял участие лишь в последнем матче турнира, когда Португалия уже была в нескольких минутах от вылета. Выход на замену в концовке команду Роналду не спас, а в голове Фернандеша лишь утвердилась мысль, согласно которой себя в сборной он полноценно реализовать не смог.

Посредственное выступление на чемпионате мира не могло не сказаться на Фернандеше. Во-первых, с точки зрения психологии. Во-вторых, с точки зрения физических кондиций, которые для игрока его возраста имеют все более важное значение. Получив летом всего две недели отпуска, Ману вернулся в «Локо» может быть и с тем же желанием, но уже точно без тех же возможностей.

Все 11 стартовых матчей текущего сезона в РПЛ Мануэл Фернандеш провел от звонка до звонка.

В прошлом сезоне к этому моменту Ману на своем счету уже имел два гола и четыре голевые передачи. В этом году португалец, исполняя все те же функции конструктора атак, не сделал еще ни одного голевого паса. При этом по проценту владения мячом Фернандеш лидирует с большим отрывом от остальных полузащитников команды. Партнеры Мануэлу по-прежнему доверяют, но найти свою игру у него пока не получается.

По ходу чемпионского сезона Фернандеш начал активно вести свой аккаунт в инстаграме. После каждого матча Ману выкладывает минутную нарезку своих финтов. Очевидно, что более эффектного и техничного футболиста в РПЛ сейчас нет. Вот только в новом сезоне все чаще и чаще создается впечатление, что Фернандеш выходит играть не на партнеров по команде, а на свой аккаунт в инстаграме. Даже после самых неудачных матчей в своем исполнении Ману находит в трансляции 5-6 финтов, которые попадают в его персональную инста-подборку.

За годы пребывания в Москве Мануэл Фернандеш дал не больше двух-трех интервью. Партнеры по команде уже признали Ману главным интровертом коллектива. После матча с «Ростовом» Федор Смолов решил выступить в роли объединяющего звена и занялся тимбилдингом, пригласив всю команду на ужин. 17 футболистов посетили мероприятие. Был среди них даже Игорь Денисов. Но никто не удивился отсутствию Фернандеша. Вполне возможно, что в это время Ману брал очередной урок у тренера по боксу.

Тем удивительнее в последний месяц было наблюдать за активностью Фернандеша в инфопространстве. Одно интервью сменялось другим, обиды накапливались. Всему виной контракт Ману, который истекает в конце сезона, но до сих пор не продлен.

Сторона Фернандеша считает, что тот грандиозный контракт, который был подписан с 28-летним футболистом Ольгой Смородской, должен быть продлен на прежних условиях. Однако оппоненты такого подхода могут привести разумный аргумент, что машина из салона не будет стоить столько же, сколько машина, выкатившаяся из этого же салона несколько лет назад. Даже если на ней никто не ездил. Даже если она блестит сейчас пуще прежнего. Таков закон рынка.

Судя по тональности Ильи Геркуса, генеральный директор «Локо» никогда не ставил крест на перспективах Ману в клубе. Но очевиден и тот факт, что на прежние условия контракта руководство соглашаться не будет. И постоянные интервью Фернандеша и его агента – это лишь попытка давления, игра слов, привычный футболу торг.

И ведь было видно, что с каждым следующим интервью Фернандеш и его агент все сильнее нервничают. В таких переговорах же обычно уступает именно тот, кто нервничает. Тот, кто выносит диалог в инфопространство. Но после матча с «Ростовом», в котором Ману вновь не впечатлил, председатель совета директоров «Локо» Анатолий Мещеряков заявил о важности Фернандеша для команды и желании его сохранить, одной лишь фразой вернув переговоры на исходную позицию.

Юрий Семин до последнего момента постоянно давал понять, что он всецело на стороне Фернандеша.

В стартовом матче сезона за Суперкубок против ЦСКА Семин позволил себе заменить португальца, после чего тот прямиком проследовал в раздевалку, не пожав руки тренерам и партнерам. Тот эпизод Юрий Павлович проглотил. Во всех последующих матчах сезона тренер на замену Ману больше не решался. А когда по ходу игры с «Порту», которую Фернандеш провалил, Семин своего подшефного все-таки поменял, то вместо благодарности за поддержку получил, можно сказать, плевок в душу.

История с Мануэлом в скором времени обязательно разрешится. Может быть, у «Локомотива» и Фернандеша просто разные дороги. Но даже если они не расстанутся, футболисту нужно будет серьезно подумать над своим поведением. Возможно, стоит быть чуть более благодарным команде, которая дала тебе шанс сыграть за свою страну на чемпионате мира.

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