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Трагедия в Риме: фанат ЦСКА лишился ноги

Россиянин лишился ноги в результате инцидента в римском метро

Россиянин лишился ноги после давки в римском метро Reuters
Россиянин лишился ноги после давки в римском метро
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Перед матчем московского ЦСКА и итальянской «Ромы» в рамках Лиги чемпионов в римском метро произошла страшная давка, в которой пострадали около 30 болельщиков армейцев. Местные СМИ сообщили о том, что одному россиянину пришлось ампутировать ногу. По информации посольства России в Италии, уже двое фанатов ЦСКА подверглись хирургическому вмешательству.

Вечером 23 октября в римском метро произошел несчастный случай. В механизме одного из эскалаторов, ведущих вниз — на станцию Repubblica, произошла поломка, в результате которой полотно начало двигаться с невероятной скоростью. Люди не успевали сходить с несущихся в бешеном темпе ступеней и просто валились друг на друга, образуя большую груду тел.

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Учитывая, что эскалатор вышел из строя около семи вечера по местному времени, когда жители либо возвращались домой после работы и дел в городе, либо массово направлялись на матч Лиги чемпионов, в котором встречались итальянская «Рома» и московский ЦСКА, инцидент затронул большое количество людей.

Среди пострадавших оказалось немало фанатов армейцев.

Дело в том, что станция Repubblica находится на той же ветке, что и Олимпийский стадион, на котором состоялась футбольная встреча, и некоторые болельщики красно-синих приняли решение спуститься в метро именно там.

По информации службы гражданской защиты Италии, повреждения различной степени тяжести получили до 30 болельщиков ЦСКА. Сообщалось о порезах, ушибах, переломах…

Однако самым страшным известием стала новость о том, что один россиянин в результате инцидента лишился ноги.

Об этом независимо друг от друга и почти одновременно написали два известных итальянских издания Il Messaggero и La Repubblica.

На сайте первого СМИ появилась статья с заголовком «Эскалатор сломался в римском метро: 24 раненых, фанаты ЦСКА в тяжелом состоянии».

Журналисты отметили в материале, что давка пассажиров на выходе со спускающегося эскалатора произошла в час-пик, когда метро «было максимально переполнено». А когда первые жертвы инцидента начали падать, люди выше по эскалатору попытались прорваться к выходу из метро — на поверхность, — на ходу сбивая тех, кто не видел произошедшего и продолжал спокойно спускаться вниз.

Тем не менее продвинуться против общего движения не получалось, и жертв продолжало затягивать во всеобщее столпотворение, которое мощным потоком разбивалось о холодный пол там, где кончался эскалатор.

Ситуацию усугублял еще и тот факт, что на ленте находилось немало фанатов с бутылками пива в стеклянной таре.

В общей куче-мале все это разбивалось и ранило паникующих пассажиров, большую часть из которых в момент инцидента составляли болельщики ЦСКА. В результате некоторые фанаты пережили настоящий ад, прежде чем несущийся с убийственной скоростью эскалатор удалось остановить, а на место происшествия прибыла медицинская служба.

«Сообщается, что один из россиян пережил ампутацию ноги», — пишет Il Messaggero.

В издании La Repubblica также сообщается об ампутации, однако с одним уточнением — россиянин потерял ногу наполовину.

«Эскалатор неожиданно сломался под давлением фанатов ЦСКА, которые пели и прыгали. Ужасающий спектакль разыгрался прямо там, где группа болельщиков устраивала веселые танцы. Сообщается о 20 раненых: один из них наполовину лишился ноги. Из остальных 19 пострадавших почти все россияне, однако среди них были и итальянцы», — говорится в материале издания.

В официальном твиттере посольства России в Италии уже появилась информация о том, что некоторые фанаты ЦСКА подверглись хирургическому вмешательству.

«Три человека в больнице «Умберто I», двоим россиянам сделана операция. Дипломат оказывает всю необходимую помощь»,

— гласит запись дипмиссии.

Впрочем, вскоре один из сотрудников посольства сообщил, что по крайней мере одного случая ампутации удалось избежать.

«Двое мужчин с переломами находятся на операции, одна девушка переведена в отдел хирургии, ничего страшного. Родственники двоих уже были в больнице, завтра после 12 приедут на посещение.

У одного парня была угроза ампутации, операция еще идет, но пару часов назад врач сказал, что нет необходимости.

Состояние не очень тяжелое у пострадавших», — передает слова функционера Sport24.

Таким образом, сохраняется некоторая вероятность того, что россиянину все же удалось сохранить свою ногу.

Во всей этой ситуации есть и еще один намек на позитив: итальянские издания сообщают, что некоторым из спускавшихся на станцию пассажиров удалось избежать падения и давки. Кто-то сумел перепрыгнуть на соседний эскалатор, который тоже двигался вниз, но с нормальной скоростью, а кто-то уселся на перегородку между двумя механическими лестницами до того, как водоворот из тел увлек его вниз.

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