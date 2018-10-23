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«Проклятый удар»: Конор рассказал, почему проиграл Хабибу

Конор Макгрегор разобрал каждый раунд боя с Хабибом Нурмагомедовым

Бой ирландца Конора Макгрегора и россиянина Хабиба Нурмагомедова, 7 октября 2018 года John Locher/AP
Бой ирландца Конора Макгрегора и россиянина Хабиба Нурмагомедова, 7 октября 2018 года
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Ирландский боец Конор Макгрегор подробно проанализировал бой с россиянином Хабибом Нурмагомедовым у себя в инстаграме. По мнению спортсмена, исход поединка предрешил один удар соперника во втором раунде. Конор пообещал учесть все ошибки и подойти к реваншу подготовленным идеально.

С момента резонансного боя между Конором Макгрегором и Хабибом Нурмагомедовым прошло уже больше двух недель. Агрессивно отзывавшийся о россиянине ирландец сразу после завершения поединка прекратил свои оскорбления. А 23 октября Макгрегор в несвойственной для себя спокойной и холодной манере разобрал бой.

Текст, который начинается со слов «мысли о моем последнем поединке», спортсмен опубликовал у себя в инстаграме.

Макгрегор уделил внимание каждому из раундов.

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«Первый раунд. Считаю, со спортивной точки зрения Хабиб его забрал. Он был в отличной позиции возле клетки. Хотя позиция никак не улучшилась, он не наносил мне никакого урона, но был сверху.

С боевой точки зрения первый раунд — мой. Несколько ударов пришлись в цель.

Я был готов вступить в бой с самого начала. Левый прямой. Колено в голову навстречу. Локти во всех сценариях. Соперник просто удерживал мне ноги возле сетки почти весь раунд», — начал Конор.

Во втором раунде, по мнению ирландца, Хабиб сделал один умный шаг, который привел к тотальному преимуществу российского бойца.

«Вначале он убегал от меня по клетке, потом попал проклятым ударом справа, который изменил ход раунда и боя в целом. Это был хороший удар.

После пропущенного удара я отскочил назад, пытался мгновенно вернуться, но он меня снова уронил и отключил. Это спорт, и он сделал умный шаг, который привел к тотальному превосходству Хабиба. Отличная работа.

Если я останусь включенным и дам ему чуть больше уважения в стойке, его правая рука никогда ко мне не приблизится. Мы поговорим совсем иначе.

Я абсолютно не придал значения его стойке во время подготовки. Вообще не проводил никаких бойцовских спаррингов — только атакующие грэпплеры и борцы. Такого больше не повторится. Также я мало времени уделил своему атакующему грэпплингу — зациклился на защите. Это, безусловно, урок для меня.

Прислушивайтесь только к себе и своему набору определенных навыков.

Ты хозяин своей вселенной. Я — хозяин своей. Я должен слушать свои собственные внутренние советы»,

— подвел итог Конор.

Следующий раунд Макгегором был описан максимально кратко. Ирландец и россиянин провели его в стойке, обмениваясь обоюдными ударами. Судьи отдали небольшое преимущество Конору.

«Третий раунд. Я вернулся после худшего раунда в карьере и выиграл. Я снова иду вперед, заставляю его отступать и готов драться»,

— отмечает спортсмен.

«Четвертый раунд. Моя способность восстанавливаться не на том уровне, на котором должна быть. Это моя ошибка.

Вначале выигрываю ранние обмены в четвертом раунде, однако он снова опрокидывает меня, и оказываюсь в плохой позиции — до конца раунда оставалось еще три минуты. Работаю, чтобы вернуть позицию. В конце концов я оказался спиной к клетке в вертикальном положении — устойчивая позиция.

Здесь мною была допущена критическая ошибка, отказавшись от захвата рукой в решающий момент. Я оставил ему спину и проиграл — все по-честному и справедливо.

Что могу сказать? Отличный бой, мне понравилось»,

— заключил ирландец.

В конце своего поста в социальной сети ирландец заявил, что он хочет провести бой-реванш против россиянина. К этому поединку Макгрегор, по его словам, будет готов значительно лучше.

«Я вернусь с полной уверенностью в себе и абсолютно подготовленным»,

— пишет Конор, который также отмечает, что для получения права на еще одну встречу с россиянином он готов подраться и с другим соперником.

«Для меня нет проблем, если не получу мгновенный реванш — встречусь со следующим в очереди. Так или иначе, все зависит от меня. Скоро увидимся, мои любимые фанаты, люблю вас всех!» — написал ирландский мастер смешанных единоборств в конце своего послания.

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Thoughts on my last fight. Round 1. I believe from a sport standpoint, round 1 was his. Top position against the fence. Zero position advancement or damage inflicted. But top position. From a fight standpoint the first round is mine. Actual shots landed and a willingness to engage. Straight left early. Knee to the head on the low shot. Elbows in any and all tie up scenarios. Opponent just holding the legs against the fence for almost the entire round. Round 2 he is running away around the cage before being blessed with a right hand that changed the course of the round, and the fight. It was a nice shot. After the shot I bounced back up to engage instantly, but again he dipped under to disengage. That is the sport and it was a smart move that led to a dominant round, so no issue. Well played. If I stay switched on and give his stand up even a little more respect, that right hand never gets close and we are talking completely different now. I gave his upright fighting no respect in preparation. No specific stand up spars whatsoever. Attacking grapplers/wrestlers only. That won't happen again. I also gave my attacking grappling no respect. To defense minded. Lessons. Listen to nobody but yourself on your skill set. You are the master of your own universe. I am the master of this. I must take my own advice. Round 3. After the worst round of my fighting career, I come back and win this round. Again walking forward, walking him down, and willing to engage. Round 4. My recovery was not where it could have been here. That is my fault. Although winning the early exchanges in 4, he dips under again and I end up in a bad position with over 3 on the clock. I work to regain position and end up upright, with my back to the fence. A stable position. Here however, I made a critical error of abandoning my over hook at this crucial time, exposing the back, and I end up beaten fair and square. What can I say? It was a great fight and it was my pleasure. I will be back with my confidence high. Fully prepared. If it is not the rematch right away, no problem. I will face the next in line. It's all me always, anyway. See you soon my fighting fans I love you all

Публикация от Conor McGregor Official (@thenotoriousmma)

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