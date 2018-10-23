«Проклятый удар»: Конор рассказал, почему проиграл Хабибу

С момента резонансного боя между Конором Макгрегором и Хабибом Нурмагомедовым прошло уже больше двух недель. Агрессивно отзывавшийся о россиянине ирландец сразу после завершения поединка прекратил свои оскорбления. А 23 октября Макгрегор в несвойственной для себя спокойной и холодной манере разобрал бой.

Текст, который начинается со слов «мысли о моем последнем поединке», спортсмен опубликовал у себя в инстаграме.

Макгрегор уделил внимание каждому из раундов.

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«Первый раунд. Считаю, со спортивной точки зрения Хабиб его забрал. Он был в отличной позиции возле клетки. Хотя позиция никак не улучшилась, он не наносил мне никакого урона, но был сверху.

С боевой точки зрения первый раунд — мой. Несколько ударов пришлись в цель.

Я был готов вступить в бой с самого начала. Левый прямой. Колено в голову навстречу. Локти во всех сценариях. Соперник просто удерживал мне ноги возле сетки почти весь раунд», — начал Конор.

Во втором раунде, по мнению ирландца, Хабиб сделал один умный шаг, который привел к тотальному преимуществу российского бойца.

«Вначале он убегал от меня по клетке, потом попал проклятым ударом справа, который изменил ход раунда и боя в целом. Это был хороший удар.

После пропущенного удара я отскочил назад, пытался мгновенно вернуться, но он меня снова уронил и отключил. Это спорт, и он сделал умный шаг, который привел к тотальному превосходству Хабиба. Отличная работа.

Если я останусь включенным и дам ему чуть больше уважения в стойке, его правая рука никогда ко мне не приблизится. Мы поговорим совсем иначе.

Я абсолютно не придал значения его стойке во время подготовки. Вообще не проводил никаких бойцовских спаррингов — только атакующие грэпплеры и борцы. Такого больше не повторится. Также я мало времени уделил своему атакующему грэпплингу — зациклился на защите. Это, безусловно, урок для меня.

Прислушивайтесь только к себе и своему набору определенных навыков.

Ты хозяин своей вселенной. Я — хозяин своей. Я должен слушать свои собственные внутренние советы»,

— подвел итог Конор.

Следующий раунд Макгегором был описан максимально кратко. Ирландец и россиянин провели его в стойке, обмениваясь обоюдными ударами. Судьи отдали небольшое преимущество Конору.

«Третий раунд. Я вернулся после худшего раунда в карьере и выиграл. Я снова иду вперед, заставляю его отступать и готов драться»,

— отмечает спортсмен.

«Четвертый раунд. Моя способность восстанавливаться не на том уровне, на котором должна быть. Это моя ошибка.

Вначале выигрываю ранние обмены в четвертом раунде, однако он снова опрокидывает меня, и оказываюсь в плохой позиции — до конца раунда оставалось еще три минуты. Работаю, чтобы вернуть позицию. В конце концов я оказался спиной к клетке в вертикальном положении — устойчивая позиция.

Здесь мною была допущена критическая ошибка, отказавшись от захвата рукой в решающий момент. Я оставил ему спину и проиграл — все по-честному и справедливо.

Что могу сказать? Отличный бой, мне понравилось»,

— заключил ирландец.

В конце своего поста в социальной сети ирландец заявил, что он хочет провести бой-реванш против россиянина. К этому поединку Макгрегор, по его словам, будет готов значительно лучше.

«Я вернусь с полной уверенностью в себе и абсолютно подготовленным»,

— пишет Конор, который также отмечает, что для получения права на еще одну встречу с россиянином он готов подраться и с другим соперником.

«Для меня нет проблем, если не получу мгновенный реванш — встречусь со следующим в очереди. Так или иначе, все зависит от меня. Скоро увидимся, мои любимые фанаты, люблю вас всех!» — написал ирландский мастер смешанных единоборств в конце своего послания.

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