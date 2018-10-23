«Ты серьезно?» Дочь Карреры обвинила Глушакова в лицемерии

«Спартак» уволил Массимо Карреру с поста главного тренера клуба. Вице-президент красно-белых Наиль Измайлов отметил, что специалист вписал свое имя в историю клуба.

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«Массимо Каррера покидает пост главного тренера «Спартака».

Безусловно, проделанная им работа стоит отдельных слов благодарности: именно Каррера стал одним из главных творцов долгожданного чемпионства, вписав свое имя в историю клуба.

Однако ни одна из поставленных перед ним на прошлый и нынешний сезоны задач не была выполнена, а тенденций к улучшениям мы не видим. Желаю Массимо Каррере новых свершений в дальнейшей карьере», — написал Измайлов у себя в телеграм-канале.

Также вице-президент предложил итальянцу посетить один из предстоящих матчей клуба и попрощаться с болельщиками.

«Каррера прибыл в офис клуба, где были улажены детали расторжения контракта. Затем Измайлов предложил Массимо посетить один из следующих домашних матчей красно-белых и попрощаться с болельщиками», — сказано в сообщении пресс-службы «гладиаторов».

Вечером в день отставки Карреры футболисты «Спартака» начали публиковать в социальных сетях слова благодарности в адрес специалиста. Первым это сделал полузащитник Александр Самедов.

«Спасибо за все, мистер. Был очень рад с Вами поработать. Надеюсь, еще увидимся», — отметил хавбек.

Каррера ответил игроку в комментариях к записи.

«Спасибо, Саша! И мне было очень приятно работать с тобой! Удачи тебе», — написал итальянский специалист на русском языке.

Примеру Самедова последовали многие футболисты, каждому из которых отвечал тренер. Пост итальянского защитника Сальваторе Боккетти Каррера прокомментировал на родном языке.

«Спасибо тебе, Сальваторе. Если тебе понадобится хороший мастер по выпечке пиццы, я здесь»,

— написал итальянец.

Единственный, кому не стал отвечать тренер, — капитан и полузащитник Денис Глушаков. Хавбек последний месяц выступал за молодежную команду из-за того, что поставил лайк на пост, где известный актер Дмитрий Назаров в стихотворной форме раскритиковал специалиста.

«Хочу поблагодарить Массимо Карреру за чемпионский сезон. Именно с этим тренером мы добились долгожданного успеха в чемпионате. Уверен, что у него все будет хорошо»,

— написал хавбек.

Болельщики в комментариях сразу же сочли Глушакова лицемером и обвинили его в том, что футболист «сплавил» тренера.

«Заметьте, господа, Глушаков благодарит Карреру не за все время, а только за чемпионский сезон»,

— отметил один из пользователей.

Этот пост возмутил даже дочь Карерры Франческу, которая спросила у футболиста у себя в сторис: «Ты серьезно?». Это же послание девушка оставила и под постом самого игрока, однако тот его удалил. «Где мой комментарий?» — с тремя смеющимися смайликами спросила дочь тренера в историях.

Вместе с Глушаковым в молодежную команду был отправлен защитник Андрей Ещенко. Однако ему Каррера ответил в инстаграме.

«Спасибо за все, Массимо. Я всегда ценил наши взаимоотношения. Удачи в дальнейшем», — написал Ещенко.

«Спасибо, Андрей! Мне жаль, что так в конце вышло. Ты боец, ты меня должен понять! Спасибо за самоотдачу и удачи!»

— написал Каррера.

Болельщики почти не критиковали защитника, а вот Глушакову досталось даже от пресс-атташе клуба Леонида Трахтенберга. Начальник департамента по связям с общественностью поставил несколько лайков комментариям с критикой футболиста. Однако позже оправдал свои действия.

«Вынужден кого-то обрадовать, а кого-то огорчит: «Час назад ко мне заскочил Паркинсон!» Предлагаю заголовок: «У основателя «Спорт-Экспресса» болезнь Паркинсона, но он нас всех переживет...» — написал Трахтенберг в твиттере, прикрепив ссылку на новость о собственных лайках на комментарии с критикой Глушакова.

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