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Охота на «косаток»: новые рекорды Овечкина

Овечкин набрал четыре очка и вышел на второе место в гонке снайперов

Александр Овечкин стал главным героем матча с «Ванкувером» Официальный сайт НХЛ
Александр Овечкин стал главным героем матча с «Ванкувером»
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Два гола и две передачи Александра Овечкина принесли «Вашингтону» выездную победу над «Ванкувером», а его капитану второе место в гонке снайперов сезона. Семен Варламов одержал четвертую победу в чемпионате в матче, где провалился Иван Проворов, «Каролина» Андрея Свечникова и Валентина Зыкова разобралась с «Детройтом», а «Сент-Луис» Владимира Тарасенко и Ивана Барбашева не удержал перевес в две шайбы против «Виннипега».

«Ванкувер Кэнакс» – «Вашингтон Кэпиталз» – 2:5

Матчем в самой Западной точке Национальной хоккейной лиги Ванкувере «Вашингтон» открывал свое трезматчевое турне по Западной Канаде. «Кэнакс», даже несмотря на отсутствие из-за сотрясения мозга своего суперновичка Элиаса Петтерссона, находятся в хорошей форме, а потому считались тяжелым соперником, тем более против «Кэпиталз» они играют традиционно удачно.

Однако уже на третьей минуте игры защитник Джон Карлсон подправил передачу Якуба Враны в ворота Андерса Нильссона, и гости повели в счете.

Преимущество продержалось, правда, не слишком долго: всего через пять минут своим первым голом в сезоне ответил защитник «косаток» Трой Стечер.

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Решающим же фактором в матче оказалась игра «столичных» в большинстве, что неудивительно, учитывая лидерство действующих обладателей Кубка Стэнли по данному показателю в лиге.

Сначала в середине второй трети матча из правого круга вбрасывания реализовал лишнего россиянин Евгений Кузнецов.

Его соотечественник Александр Овечкин своим седьмым голом в сезоне увеличил перевес команды Тодда Рирдена до двух шайб прямо перед вторым перерывом.

Свену Берчи удался ответный гол в большинстве «из раздевалки», но дальше дело у хозяев не пошло. Очередное удаление, и красную лампочку за воротами Нильссона зажгла уже пушка Овечкина, а Ти Джей Оши напоследок поразил еще и пустые ворота, установив окончательный счет – 5:2.

Матч против «Кэнакс» здорово провели набравший 1+2 Карлсон и сделавший три передачи (в том числе 600-ю в НХЛ) Никлас Бэкстрем, но по-настоящему знаковым он стал для капитана победителей.

Овечкин не только стал самым результативным игроком встречи, набрав 2+2 и выйдя на второе место в гонке снайперов лиги, сравнявшись с лидерами «Колорадо» Габриэлем Ландескугом и Нэтаном Макинноном и отставая только от Остона Мэттьюса (10 шайб) из «Торонто».

Кроме того, этот дубль стал для Ови 123-м в НХЛ, победный гол – 103-м в карьере, а еще на его счету теперь 233 гола в большинстве, и по этому показателю он вышел на девятое место в истории НХЛ, обойдя Дино Сисарелли.

«Филадельфия Флайерз» – «Колорадо Эвеланш» – 1:4

Россияне Владислав Каменев («Колорадо») и Михаил Воробьев («Филадельфия») не попали в составы своих команд в их очном противостоянии, что для форварда-новичка «Флайерз», возможно, и к лучшему, учитывая как неудачно сложилось для «летчиков» противостояние.

«Лавина» сейчас по-настоящему оправдывает свое название, особенно благодаря ире форвардов Микко Рантанена и Нэтана Макиннона, которые довели свои результативные серии на старте сезона до рекордных девяти матчей каждый.

Рантанен в этом поединке отличился дважды и довел свой лицевой счет уже до 12 (4+8) результативных баллов, Макиннон (8+7) отметился результативной передачей.

Это первые такие серии в истории клуба. В сезоне-1988/89, еще когда команда базировалась в Квебеке из называлась «Нордикс», по восемь матчей подряд отмечались результативными действиями Джо Сакик и Антон Штястны.

До семи встреч довел свою серию с набранными очками еще один нападающий первого звена команды Габриэль Ландескуг. У него теперь в активе также восемь голов, а за последние семь матчей он набрал 10 (7+3) баллов.

«Эвеланш» забросили по шайбе в каждом из периодов, прежде чем Нолан Патрик отквитал один гол. И все равно последнее слова осталось за командой из Денвера.

Прекрасный матч провел голкипер «лавины» Семен Варламов, совершивший 37 спасений и одержавший свою четвертую победу в сезоне.

А вот Иван Проворов из «Филадельфии» принял на себя основной удар соперника. Он выходил против первого звена оппонентов и не справился с ним, получив за 28 минут на льду -3. При этом на счету Проворова четыре броска по чужим воротам и один силовой прием.

Другие матчи

«Детройт Ред Уингз» – »Каролина Харрикейнз» – 1:3
«Винниег Джетс» – «Сент-Луис Блюз» – 5:4 ОТ

Из-за травмы Евгения в матче «Детройта» с «Каролиной» не получилось противостояния братьев Свечниковых, ну а Андрей, выступающий за «ураганов», не показал особенно яркого хоккея, отметившись лишь двумя бросками. Зато голевой пас сделал его партнер по команде Валентин Зыков.

«Сент-Луис» не смог удержать перевес в две шайбы над «Виннипегом», который имел после двух периодов. В третьем «Джетс» сравняли счет, «Блюз» снова вышли вперед, но в итоге соперник отыгрался, а затем Джейкоб Труба забросил в овертайме. Россиийские форварды «музыкантов» Владимир Тарасенко и Иван Барбашев провели не самый удачный матч, завершив его с показателем -1 каждый.

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