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«Быстрее изолировать»: заразного норвежца подселили к россиянам

Российские лыжники могли заболеть на сборах из-за норвежской команды

Над норвежским спортом, похоже, сгущаются тучи РИА Новости
Над норвежским спортом, похоже, сгущаются тучи
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Сборная России по лыжным гонкам пожаловалась на действия коллег из Норвегии, чей тренерский штаб переселил больного вирусным заболеванием лыжника Петтера Нортуга в отель к российским спортсменам. Позднее тренер норвежской команды заявил, что у него не было цели «навредить россиянам».

Интересный случай произошел на тренировочных сборах лыжных национальных команд в Италии. Известный норвежский спортсмен, двукратный олимпийский чемпион Петтер Нортуг заболел тяжелым вирусным заболеванием. В связи с этим тренерский штаб сборной Норвегии принял решение освободить спортсмена от тренировок, а также изолировал его от остальных партнеров по команде.

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Однако сделано это было далеко не лучшим образом:

больной Нортуг был поселен прямо в тот отель, где расположилась сборная России. Об этом в эфире норвежского канала NRK рассказал тренер российской команды Маркус Крамер, отметивший, что помимо его коллектива в гостинице также проживают сборные Финляндии и Швейцарии.

«Это немного удивительно, что норвежцы переселили его именно туда, где живем мы. Они знают, что лыжники сборных России и Финляндии живут здесь, а прошлым вечером сюда заселились швейцарцы вместе с Дарио Колоньей. Это странно. В долине множество других отелей», — заявил немецкий специалист.

Вскоре на данную жалобу отреагировали и в сборной Норвегии.

В частности, наставник скандинавской команды Арильд Монсен выступил с извинениями перед российскими коллегами, а также опроверг намерение «навредить лыжникам из России».

«Конечно, мы не хотели навредить российским лыжникам, мы просим прощения. Мы не знали, что в том отеле живут другие спортсмены. Мы не думали об этом, просто хотели как можно скорее изолировать его от команды. Раньше он жил в этом отеле, там были свободные места, поэтому мы выбрали именно эту гостиницу», — объяснил Монсен.

Сам Нортуг в конце апреля этого года вернулся в состав сборной страны впервые за несколько лет. О возвращении в норвежскую команду лыжник объявил на специальной пресс-конференции.

«В первую очередь хочу сказать, что рад возвращению. Для меня новый сезон станет интересным и веселым испытанием. В спринтерской команде есть сильные ребята, которые похожи на меня. Думаю, что мы сможем удачно выступить. Думаю, что я могу многое привнести в команду, усилить нашу сборную. С нетерпением жду старта сезона в составе столь сильного коллектива», — цитирует Нортуга VG.no.

В мае 2014 года 32-летний норвежец, находясь в состоянии алкогольного опьянения, стал виновником ДТП на одной из трасс рядом с Тронхеймом. В салоне автомобиля Нортуга, за рулем которого он находился, присутствовал также и 23-летний пассажир, в результате аварии сломавший ключицу. Сам Петтер с места ДТП скрылся, однако через некоторое время был обнаружен в собственном доме пьяным.

В октябре того же года лыжник был осужден и приговорен к 50 дням тюремного заключения, штрафу в 185 000 норвежских крон и лишению водительских прав. Сам Нортуг с вердиктом судьи согласился и не стал подавать апелляцию.

Последним крупным турниром, на котором выступал норвежец, является чемпионат мира — 2017, прошедший в финском Лахти. Там лучшим результатом Нортуга стало пятое место в спринтерской гонке.

Любопытно, что норвежец известен своим своеобразным отношением к России и отечественным лыжникам.

Так, во время допингового скандала в отношении россиян Нортуг раскритиковал доклад главы независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричарда Макларена о наличии государственной поддержки допинга в России, заявив, что утверждения канадского юриста не являются весомым поводом для наказания спортсменов.

«Сложно комментировать это. Есть много противоречивой информации. Я не читал доклад Макларена полностью, а видел лишь отдельные его части в СМИ. Но я считаю, что неправильно судить кого-либо, основываясь только на утверждениях кого-то еще», — приводит слова Нортуга Dagbladet.

Более того, норвежец утверждал, что может начать переговоры с Федерацией лыжных гонок России (ФЛГР) о смене спортивного гражданства на фоне конфликта с норвежской лыжной федерацией.

Сначала он сделал это в шутку.

«Может быть, мне стоит поговорить с Еленой Вяльбе (глава ФЛГР. — «Газета.Ru»), чтобы в следующем году меня взяли в сборную России и я победил Норвегию? Посмотрим, кто знает! В 2016 году сказал это, скорее, шутя, но, как вы видите, сейчас ситуация с моей федерацией складывается так, что все становится уже серьезнее», — заявил однажды Нортуг в интервью «РИА Новости».

А затем объявил, что действительно общался с главой ФЛГР о переходе в сборную России.

«Нет, это не шутка. У меня действительно есть разногласия с норвежской федерацией. Возможно, я поговорю с Еленой Вяльбе о выступлении за Россию. Если будет предложение, я его рассмотрю»,

— говорил Нортуг в эфире «Матч ТВ».

Петтер Нортуг является одним из самых успешных спортсменов Норвегии. В его активе 13 золотых медалей чемпионатов мира, что является рекордом среди лыжников мужской сборной, а также два золота Олимпийских игр.

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