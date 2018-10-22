Победил и ушел: Емельяненко больше не президент

Легендарный боец смешанных единоборств (ММА) Федор Емельяненко принял решение уйти с поста президента Союза ММА России. Вместо него главой органиации был избран Радмир Габдуллин — бывший первый вице-президент.

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Об этом стало известно на внеочередной конференции Союза — вскоре после того, как Последний Император одолел в полуфинале Гран-при тяжеловесов Bellator известного бойца Чейла Соннена по прозвищу Американский гангстер. Россиянин отправил соперника в нокаут уже в первом раунде и уверенно пробился в финал, где ему предстоит встреча с гораздо более грозным противником — американцем Райаном Бэйдером, который моложе его на семь лет.

Поединок назначен на 26 января 2019 года, и у бойцов в распоряжении есть еще чуть более трех месяцев на подготовку. Но неужели такой удачный поворот в карьере заставил Емельяненко задуматься об уходе с поста главы Союза ММА?

Это довольно сомнительно, поскольку грядущий бой вполне может стать последним в карьере россиянина, а значит тормозить из-за него карьеру функционера было бы нелогично. Федору уже 42 года, и поражение в этом возрасте нередко рассматривается как громкий сигнал о том, что пора заканчивать, а победа — как отличная возможность уйти красиво.

В случае триумфа над Бэйдером придумать более эпичное прощание с фанатами вряд ли получится. На кону в этом поединке будет стоять пояс чемпиона мира по версии Bellator — второго по популярности промоушена в мире после UFC.

Ранее в своей карьере Емельяненко уже четыре раза завоевывал пояс Pride (в те времена — самой влиятельной и престижной организации ММА) и дважды становился чемпионом мира по версии Rings и WAMMA.

Однако покорить тяжелый вес Bellator на закате карьеры — это было бы действительно по-императорски.

Да и соперник по этому бою является, пожалуй, одним из самых сильных в карьере Емельяненко. В полуфинале Гран-при тяжеловесов Бэйдер с огромным преимуществом одолел знаменитого тяжа Мэтта Митриона. Да, победа была одержана решением судей, но то, как американец катал мощного оппонента по октагону и держал его под жестким контролем в стиле Хабиба Нурмагомедова, не оставляло сомнений в том, кто из двух бойцов сильнее.

Учитывая, что сам Митрион всего год назад отправил Емельяненко в нокаут, можно представить, как непросто будет россиянину. Так что неудивительно, что Федор мог принять решение несколько отстраниться от функционерской деятельности и уделить повышенное внимание подготовке к Бэйдеру.

Однако легендарный спортсмен не покинет Союз ММА окончательно.

Почти сразу стало известно, что он лишь сменит одну должность на другую (возможно, чуть менее ответственную): теперь Федор будет возглавлять Наблюдательный совет организации.

Вопрос вызывает лишь тот факт, что на официальном сайте Союза в разделе «Структура» до сих пор не содержится никакой информации об этом совете и его функциях. А Федор, к слову, все еще значится президентом организации.

Впрочем, пресс-служба Союза ММА уже уточнила, что «состав совета будет сформирован в ближайшее время».

Сам Емельяненко также пообещал, что ни в коем случае не оставит организацию и будет трудиться на благо ММА на своей новой должности.

«Сейчас у нас сформирован костяк преданных людей, которые искренне переживают за развитие нашего вида спорта. Это сотрудники Союза, члены президиума и представители всех федераций.

Мы все вместе работаем на популяризацию вида спорта и привлечение большего количества людей к здоровому образу жизни. В этом году мы получили аккредитацию в Министерстве спорта, а значит, наши труды оценили, и мы двигаемся в правильном направлении.

На должности председателя Наблюдательного совета я продолжу заниматься укреплением позиций Союза ММА России», — рассказал спортсмен.

Так что по окончании боя с Бэйдером Емельяненко снова ждет кабинет и организационная работа. А пока Наблюдательный совет, которым должен управлять спортсмен, только формируется, у него должно быть достаточно времени для подготовки к ответственному бою.

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