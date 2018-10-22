«Черчесов — лучшая кандидатура на замену Каррере»

22 октября московский «Спартак» официально объявил об отставке Массимо Карреры с поста главного тренера команды. Причиной этому стали неудовлетворительные результаты красно-белых в текущем сезоне. Последней игрой Карреры у руля «Спартака» стал матч 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), в котором москвичи уступили тульскому «Арсеналу» (2:3). Бывшие футболисты красно-белых Денис Бояринцев и Валерий Масалитин в эксклюзивном интервью «Газете.Ru» прокомментировали отставку итальянского специалиста, а также поделились мнением относительно кандидатов на замену Каррере.

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— Удивило ли вас решение об увольнении Карреры?

Денис Бояринцев: В последнее время ситуация вокруг Карреры ухудшилась заметно, над ним тучи уже давно сгустились. Наверное, в увольнении Массимо нет ничего удивительного и страшного. Я в «Спартаке» пробыл не один год и видел несколько тренерских отставок. Это неприятно, никому подобного не пожелаешь.

С другой стороны, обычно это заканчивается не так плохо, происходит определенная эмоциональная встряска, а она команде была нужна. К сожалению, подобный метод у нас считается наиболее эффективным.

Валерий Масалитин: Разговоры об увольнении Карреры шли уже достаточно давно. Неудачная игра «Спартака» в этом сезоне только подогревала их. Видимо, руководство клуба решило, что не стоит дожидаться паузы в чемпионате на зиму, и уволило его раньше.

— Как думаете, не стало ли решение руководства «Спартака» поспешным? Может, стоило дать Каррере поработать хотя бы до зимы?

Д. Б.: Думал, что Каррера доработает этот сезон до конца, несмотря на неудачные результаты в самом начале. После чемпионского сезона у Массимо начались определенные проблемы, с которыми он так и не смог справиться. Угасли те звезды, которые принесли триумф «Спартаку» в мае прошлого года, команда пошла на спад. Каррера пытался омолодить этот состав, он старался и работал, не покладая рук. Но, к сожалению, «Спартак» показывает сейчас посредственную игру.

В. М.: До зимней паузы Массимо должен был оставаться в «Спартаке».

Команда отстает от второго места в национальном первенстве лишь на одно очко. Да, сейчас у красно-белых не самый удачный период, но Каррера вполне мог доработать до зимы.

Однако в руководстве клуба решили, что команде нужна эмоциональная встряска, а поражение от тульского «Арсенала» только больше убедило в правильности такого хода боссов «Спартака». Посмотрим, пойдет ли команде это на пользу.

— В сети сразу же появилась информация о том, что новым наставником «Спартака» может стать Станислав Черчесов, который возглавляет сборную России. Как оцениваете возможность совмещения двух постов Черчесовым?

Д. Б.: Случаи, когда тренер совмещал свой пост и в сборной, и в клубе, были не только в современном футболе России, но и в советское время. Кандидатура Черчесова — очень мощная. Я в свое время играл при Станиславе Саламовиче, тогда ситуация тоже была непростой. Черчесов имеет большой опыт. Почему бы и нет?

В. М.: Идея хорошая. Но как она будет реализована? Посмотрим, пойдет ли Российский футбольный союз на совмещение постов.

Однако я считаю, что РФС не должен допустить этого. Сборной нужен свободный тренер.

— Кого бы вам хотелось видеть на посту главного тренера «Спартака»?

Д. Б.: Если рассматривается кандидатура Черчесова, то лучше, конечно, выбрать его. В ином случае — положа руку на сердце, не хотелось бы видеть в «Спартаке» иностранного тренера. В команде должен быть человек, который хорошо знаком с историей клуба, который выступал за «Спартак» в качестве игрока.

На данный момент Черчесов — лучшая кандидатура для красно-белых, он способен решать самые высокие задачи.

В. М.: «Спартак» должен возглавить человек, который имел опыт работы в клубе. Тот, кто будет давать результат. Можно рассмотреть кандидатуру, например, Андрея Тихонова, который был недавно уволен из «Крыльев Советов». Или того же Романа Пилипчука, которого Каррера, кстати, убрал из своего штаба. Тут остается только гадать, дадут ли высокие результаты такие специалисты. С другой стороны, я скептически отношусь к идее с приглашением иностранного тренера. «Спартак» уже не раз обжигался на этом. В России есть специалист, достойный работы в «Спартаке».

— После ухода из клуба Массимо Карреры сразу возникает вопрос относительно будущего Дениса Глушакова и Андрея Ещенко в «Спартаке», которые были отстранены от основной команды. Вернутся ли они при новом тренере?

Д. Б. Играть ли Глушакову и Ещенко — решать новому тренеру. Но оба игрока однозначно вернуться в основной состав, не сомневаюсь в этом.

В. М.: До сих пор неизвестна суть конфликта. Если Глушаков и Ещенко не поладили конкретно с Каррерой, то это одна ситуация. Если же имелись какие-то проблемы во взаимоотношении с руководством клуба, то другая. Эти футболисты были лидерами «Спартака». Думаю, что они должны получить шанс. Хотя исполняющим обязанности главного тренера станет человек из штаба Карреры. Не факт, что он привлечет Глушакова с Ещенко сразу же. Важно дождаться зимних сборов и нового полноценного тренера. Уверен, что он-то от таких игроков точно не откажется.

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