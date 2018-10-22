Каррера уволен: что ждет «Спартак»

Поражение от тульского «Арсенала» (2:3) на «Открытие Арене» стало не только третьим подряд домашним для «Спартака» в чемпионате страны, но и последним для наставника команды Массимо Карреры в качестве главного тренера.

Слухи об отставке итальянца поползли сразу по окончании встречи, при этом ожидалось, что совет директоров соберется во вторник, и тогда и будет решена судьба специалиста.

Однако уже 22 октября в 10.30 мск на официальном сайте красно-белых появилась новость об отставке Карреры.

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«Совет директоров ФК «Спартак-Москва» принял решение освободить Массимо Карреру от занимаемой должности. Клуб благодарит Массимо за проделанную работу. Итальянец золотыми буквами вписал свое имя в историю красно-белых, став одним из творцов долгожданного чемпионства, — говорится в заявлении.

— Однако итоги прошлого сезона были признаны неудовлетворительными: ни одна из поставленных задач не была выполнена. А результаты и игра команды в нынешнем сезоне показали, что тенденции к улучшению нет. ФК «Спартак-Москва» желает Каррере успехов в дальнейшей карьере. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Рауль Рианчо».

Напомним, что Каррера был приглашен в «Спартак» перед стартом позапрошлого сезона в качестве тренера по подготовке защитников в штабе Дмитрия Аленичева, причем инициатива исходила от руководства клуба.

Аленичев был уволен вскоре после начала сезона, когда «Спартак» не сумел пройти в квалификации Лиги Европы кипрский АЕК, а Карреру назначили исполняющим обязанности главного тренера.

После этого красно-белые выдали серию побед, и из должности итальянца была убрана приставка «и. о.» В итоге сезон-2016/17 сложился для спартаковцев сверхудачно, и команда впервые за 16 лет выиграла чемпионат страны!

После этого летом красно-белые под руководством Карреры завоевали еще и Суперкубок России, но летом 2018 года финишировали в РПЛ лишь на третьем месте, так и не сумев догнать московский «Локомотив» и пропустив в последнем туре на вторую строчку таблицы ЦСКА.

Из-за этого «Спартак» не попал напрямую в групповую стадию Лиги чемпионов, а уже в этом сезоне уступил в квалификации турнира дорогу туда греческому ПАОКу (2:3, 0:0).

Также весной 2018 года разочарование постигло красно-белых в Кубке России. Дойдя до полуфинала турнира и оставшись безоговорочным фаворитом в компании участников этой стадии, спартаковцы упустили в основное время победу над «Тосно» из Ленинградской области, затем уступив ему путь в финал в серии пенальти.

Текущий сезон «Спартак» начал в чемпионате неплохо по результату, однако не показывал яркого футбола и к тому же никак не мог забить с игры, проводя голы только после стандартных положений.

Прямо перед закрытием трансферного окна руководство клуба продало в «Севилью» Квинси Промеса, никого не купив взамен, а до того травму крестообразной связки колена получил новичок команды Самуэль Жиго, с ходу ставший столпом в центре обороны.

Кроме того случилась скандальная история с лайками Дениса Глушакова и Андрея Ещенко в инстаграме актера и болельщика красно-белых Дмитрия Назарова под стихотворением с призывом отправить Карреру в отставку, из-за чего капитан и правый защитник были переведены в дубль.

Роковым же для Карреры стал матч с тульским «Арсеналом» 21 октября, когда «Спартак» забил первые голы с игры в нынешнем чемпионате, но все равно уступил. Поражение стало третьим подряд в РПЛ на своем поле и приговорило Массимо к отставке.

Теперь исполняющим обязанности будет испанец Рауль Рианчо, работавший в киевском «Динамо» и сборной Украины, а с нынешнего сезона входивший в штаб Карреры.

Ожидается, что Глушаков и Ещенко, которым уже оформляют британские визы для вылета в Глазго на матч с «Рейнджерс» в Лиге Европы, вернутся в первую команду.

Среди кандидатов на пост главного тренера красно-белых называют португальца Леонарду Жардима, недавно уволенного из французского «Монако», главного тренера сборной России Станислава Черчесова, рулевого «Рубина» Курбана Бердыева, работающего с голландским «Витессом» Леонида Слуцкого, а также тренирующего шотландский «Селтик» Брендона Роджерса, несколько лет назад возглавлявшего «Ливерпуль».

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