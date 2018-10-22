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Каррера уволен: что ждет «Спартак»

Каррера уволен с поста главного тренера «Спартака»

Матч против тульского «Арсенала» стал для Массимо Карреры последним на посту главного... РИА Новости
Матч против тульского «Арсенала» стал для Массимо Карреры последним на посту главного тренера «Спартака»
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22 октября московский «Спартак» официально объявил об отставке главного тренера Массимо Карреры. Третье подряд домашнее поражение в РПЛ стало роковым для итальянского специалиста. Исполнять обязанности рулевого красно-белых будет Рауль Рианчо, фаворитом на пост является уволенный из «Монако» Леонарду Жардим.

Поражение от тульского «Арсенала» (2:3) на «Открытие Арене» стало не только третьим подряд домашним для «Спартака» в чемпионате страны, но и последним для наставника команды Массимо Карреры в качестве главного тренера.

Слухи об отставке итальянца поползли сразу по окончании встречи, при этом ожидалось, что совет директоров соберется во вторник, и тогда и будет решена судьба специалиста.

Однако уже 22 октября в 10.30 мск на официальном сайте красно-белых появилась новость об отставке Карреры.

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«Совет директоров ФК «Спартак-Москва» принял решение освободить Массимо Карреру от занимаемой должности. Клуб благодарит Массимо за проделанную работу. Итальянец золотыми буквами вписал свое имя в историю красно-белых, став одним из творцов долгожданного чемпионства, — говорится в заявлении.

— Однако итоги прошлого сезона были признаны неудовлетворительными: ни одна из поставленных задач не была выполнена. А результаты и игра команды в нынешнем сезоне показали, что тенденции к улучшению нет. ФК «Спартак-Москва» желает Каррере успехов в дальнейшей карьере. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Рауль Рианчо».

Напомним, что Каррера был приглашен в «Спартак» перед стартом позапрошлого сезона в качестве тренера по подготовке защитников в штабе Дмитрия Аленичева, причем инициатива исходила от руководства клуба.

Аленичев был уволен вскоре после начала сезона, когда «Спартак» не сумел пройти в квалификации Лиги Европы кипрский АЕК, а Карреру назначили исполняющим обязанности главного тренера.

После этого красно-белые выдали серию побед, и из должности итальянца была убрана приставка «и. о.» В итоге сезон-2016/17 сложился для спартаковцев сверхудачно, и команда впервые за 16 лет выиграла чемпионат страны!

После этого летом красно-белые под руководством Карреры завоевали еще и Суперкубок России, но летом 2018 года финишировали в РПЛ лишь на третьем месте, так и не сумев догнать московский «Локомотив» и пропустив в последнем туре на вторую строчку таблицы ЦСКА.

Из-за этого «Спартак» не попал напрямую в групповую стадию Лиги чемпионов, а уже в этом сезоне уступил в квалификации турнира дорогу туда греческому ПАОКу (2:3, 0:0).

Также весной 2018 года разочарование постигло красно-белых в Кубке России. Дойдя до полуфинала турнира и оставшись безоговорочным фаворитом в компании участников этой стадии, спартаковцы упустили в основное время победу над «Тосно» из Ленинградской области, затем уступив ему путь в финал в серии пенальти.

Текущий сезон «Спартак» начал в чемпионате неплохо по результату, однако не показывал яркого футбола и к тому же никак не мог забить с игры, проводя голы только после стандартных положений.

Прямо перед закрытием трансферного окна руководство клуба продало в «Севилью» Квинси Промеса, никого не купив взамен, а до того травму крестообразной связки колена получил новичок команды Самуэль Жиго, с ходу ставший столпом в центре обороны.

Кроме того случилась скандальная история с лайками Дениса Глушакова и Андрея Ещенко в инстаграме актера и болельщика красно-белых Дмитрия Назарова под стихотворением с призывом отправить Карреру в отставку, из-за чего капитан и правый защитник были переведены в дубль.

Роковым же для Карреры стал матч с тульским «Арсеналом» 21 октября, когда «Спартак» забил первые голы с игры в нынешнем чемпионате, но все равно уступил. Поражение стало третьим подряд в РПЛ на своем поле и приговорило Массимо к отставке.

Теперь исполняющим обязанности будет испанец Рауль Рианчо, работавший в киевском «Динамо» и сборной Украины, а с нынешнего сезона входивший в штаб Карреры.

Ожидается, что Глушаков и Ещенко, которым уже оформляют британские визы для вылета в Глазго на матч с «Рейнджерс» в Лиге Европы, вернутся в первую команду.

Среди кандидатов на пост главного тренера красно-белых называют португальца Леонарду Жардима, недавно уволенного из французского «Монако», главного тренера сборной России Станислава Черчесова, рулевого «Рубина» Курбана Бердыева, работающего с голландским «Витессом» Леонида Слуцкого, а также тренирующего шотландский «Селтик» Брендона Роджерса, несколько лет назад возглавлявшего «Ливерпуль».

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