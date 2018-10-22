Спартаковская безнадега: Жардим или Черчесов

Что произошло

Московский «Спартак» потерпел третье домашнее поражение в Российской премьер-лиге подряд, не сумев удержать завоеванное после первого тайма преимущество в поединке с тульским «Арсеналом» (2:3).

Очередное фиаско красно-белых подписало приговор тренерским перспективам Массимо Карреры, самого успешного наставника команды в российской истории после Олега Романцева.

«Может, дело во мне?» и «сегодня я провалился» – таковы были слова итальянского специалиста на пресс-конференции после игры с «Арсеналом».

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Положение тренера и без того было шатким, а сразу после матча слухи о его скорой отставке начали распространяться с новой силой. Уже утром 22 октября было объявлено о том, что итальянский специалист уволен.

Слухи и инсайды

Не прошло и двух часов после матча с «канонирами», как «Спорт-Экспресс» написал о том, что вопрос об увольнении Карреры решен, игра против «Арсенала» была для него последней, а до назначения нового тренера исполнять обязанности по старой спартаковской традиции будет приглашенный перед этим сезоном в штаб испанец Рауль Рианчо, до сих пор ассистировавший итальянцу.

По сообщению издания, у руководства «Спартака» уже есть шорт-лист кандидатов на должность, вмещающий в себя довольно внушительные фамилии.

Речь идет о главном тренере сборной России Станиславе Черчесове, наставнике «Рубина» Курбане Бердыеве, работающем с голландским «Витессом» Леониде Слуцком, только что уволенном из французского «Монако» Леонарду Жардиме и некоем немецком специалисте.

Чуть позже «Чемпионат» подбросил еще одну, совсем уж странную кандидатуру: действующего наставника шотландского «Селтика», бывшего тренера «Ливерпуля» Брендона Роджерса.

При этом также появилась информация, что «Спартак» оформляет британские визы опальным у Карреры Денису Глушакову и Андрею Ещенко, ранее переведенным итальянцем в дубль. Ожидается, что оба полетят на матч Лиги Европы против «Рейнджерс».

Если придет Жардим

Главным кандидатом на пост нового тренера красно-белых 21 октября называли португальца Леонарду Жардима, еще пару недель назад тренировавшего Александра Головина в «Монако».

Основным обстоятельством, усложняющим дело, считается вопрос неустойки: если «Монако» не уволил португальца из клуба, а просто отстранил, то ему не заплатили причитающиеся 7 млн евро за разрыв контракта.

При переходе в «Спартак» португалец при этом раскладе деньги, само собой, потеряет. Пойдет ли он на такой шаг ради, честно говоря, сомнительной, с точки зрения перспектив, новой работы?

Если же забыть об этих нюансах, а также об общей атмосфере бесконечного сумасшествия в клубе, Жардим, наверное, идеальная фигура на должность нового наставника московской команды.

Португалец давно зарекомендовал себя вдумчивым и выстраивающим яркий футбол специалистом. Он – признанный мастер работы с молодежью, которая под его руководством всегда прогрессировала и превращалась затем в огромные доходы от трансферов для «Монако».

Под руководством Жардима монегаски два года назад выиграли национальный чемпионат, обставив, казалось бы, непобедимый не только в финансах, но и на поле «ПСЖ», а также добрались до полуфинала Лиги чемпионов.

После того сезона в «Манчестер Сити» были проданы Бенджамен Менди и Бернарнду Силва, к главным конкурентам из «ПСЖ» ушел Килиан Мбаппе, в «Челси» отправился важный опорник Тьемуэ Бакайоко, а еще команду покинул ряд менее звездных, но важных для команды игроков, как Валер Жермен, Ален Сент-Максимен, Набиль Дирар…

В прошлом году монегаски заняли в чемпионате второе место, отстав от парижан на безнадежное расстояние, после чего в «Атлетико» был продан Тома Лемар, в «Ливерпуль» – Фабиньо, в «Вулверхэмптон» – Жоау Моутинью, в «Интер» – Кейта Бальде, в «Лестер» – Рашид Геззаль, в «Хаддерсфилд» – Теренс Конголо…

При этом купили португальцу Головина и кучу в основном малоизвестных перспективных юнцов без серьезного опыта.

В этом году у Жардима действительно не получилось перестроить игру команды так, чтобы она сохранила свой уровень. «Монако» в кризисе, выиграл только один матч (в первом туре), и это закончилось отставкой.

Но чемпионат Франции – это все же не Российская премьер-лига, там работать, пожалуй, сложнее в разы. И одна неудача, еще и с кучей объективных причин, не может перечеркивать всю карьеру Леонарду.

Если Жардим будет назначен в «Спартак» и получит время на построение игры, а также парочку новых хороших игроков зимой, красно-белые вполне могут заиграть в очень интересный футбол.

Если придет Черчесов

Уже 22 октября появилась иная информация. Главный редактор спортивной редакции Первого канала Василий Конов написал в своем телеграм-канале, что единственным кандидатом в шорт-листе спартаковского руководства является Станислав Черчесов.

Но согласятся ли в РФС и «Спартаке» на совмещение Черчесовым постов, ведь главный тренер Всея Руси вряд ли добровольно покинет сборную?

По сведениям журналиста, это является всего лишь вопросом переговоров, причем достаточно легко решаемым.

У Черчесова со «Спартаком» богатая история взаимоотношений, причем как в прошлом, так и в относительно настоящем времени.

Будучи голкипером, он выступал за «Спартак» и выигрывал с ним чемпионаты СССР и России, а уже по окончании карьеры работал главным тренером клуба при Леониде Федуне, но был уволен после вылета из квалификационного раунда Лиги чемпионов от киевского «Динамо» и поражения от ЦСКА в столичном дерби в чемпионате со счетом 1:5.

Черчесов мог вернуться в «Спартак» как главный тренер перед сезоном-2014/15, когда вел предметные переговоры со спартаковским руководством.

Однако, выйдя из офиса клуба, он затем направился на встречу с работавшим тогда в «Динамо» Гурамом Аджоевым, что очень не понравилось спартаковскому совету директоров, и переговоры были свернуты.

Нынешний главный тренер сборной страны смеялся над этой историей, но возглавил тогда действительно бело-голубых.

Сейчас, надо полагать, результаты сборной России под руководством бывшего голкипера способны либо стереть из памяти, либо закрыть глаза директоров красно-белых на прежние противоречия.

Черчесов сейчас является главным, самым популярным и модным тренером страны. Гарантия ли это успешной работы в «Спартаке», особенно если речь идет о совмещении постов (а из сборной специалист уйдет вряд ли)? Вопрос остается открытым.

Другое дело, что Черчесов почти наверняка даст то, чего так не хватает команде прямо сейчас – порядок. И это уже немало.

Что если другие

Остальных кандидатов, чьи имена мелькали в прессе, рассматривать всерьез очень сложно. Все они кажутся фигурами невероятными для работы в «Спартаке» сейчас.

«В Слуцкого не верю. Совсем. Иностранцы – реален любой. Сейчас хватает свободных, но можно и перекупить. Тут нет ничего невозможного. Черчесов – реален, вопрос исключительно переговоров. Бердыев – идеальный кандидат агентского лобби, но слишком свежи воспоминания по прошлому «заходу». Тихонов? Не уверен, что Федун готов так рисковать, хотя это было бы красиво по отношению к болельщикам. Карпин/Аленичев? Маловероятно», — писал Конов накануне, и это мнение выглядит весьма здравым.

Забыта ли Федуном история с переговорами с Бердыевым двухлетней давности, когда туркменский специалист хотел привести с собой два десятка новых людей в клуб и выставлял новые условия по ходу переговорного процесса?

Захочет ли Слуцкий похоронить толком не раскрутившуюся еще зарубежную карьеру, о которой мечтал, ради возвращения в российский чемпионат, где он тут же станет врагом в глазах болельщиков родного теперь для себя ЦСКА?

Ну а имена Валерия Карпина, Дмитрия Аленичева и Андрея Тихонова упоминаются лишь потому, что без спартаковских ветеранов, две трети которых уже успели побывать главными тренерами команды, общественность обойтись просто не может.

Говорить всерьез о Роджерсе, у которого все хорошо в «Селтике» и которого ничто не связывает с Россией, и о мифическом немецком тренере и вовсе бессмысленно.

Интересно тут другое: все приводящиеся в списке тренеры имеют свои стили работы и выстраивают футбол, очень отличающийся друг от друга. Единственный вывод, который можно сделать сейчас, если список действительно верен, а речь идет не об одном Черчесове:

в руководстве «Спартака» как минимум нет единства в понимании дальнейшей стратегии развития, а то и просто красно-белые боссы не знают сами, чего хотят…

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