Обыграть японок: россиянка бьется за победу в США. LIVE

Хорошо начинает спортсменка, которая выступает в легком черном платье . Прыжки без серьезных ошибок. Вот только каскад — двойной аксель + ойлер + тройной сальхов оказался немного испорчен из-за последнего элемента. Много недокрутов ставят судьи все равно. Жестко по отношению к атлетам ведут себя арбитры сегодня.