Обыграть японок: россиянка бьется за победу в США. LIVE

- 284077 просмотров Прогноз погоды в Москве с 19 по 26 октября
- 236355 просмотров Родители Рослякова до сих пор не обращались за его телом в Керчи
- 218355 просмотров Мэр Керчи рассказал о похоронах керченского стрелка
- 154851 просмотр Мамаева и Кокорина оставили в СИЗО до 8 декабря
- 128368 просмотров Под Киевом в ДТП погибла звезда украинского юмористического шоу
- 127321 просмотр Ученые выяснили, чем полезен секс с бывшими
- 85717 просмотров Что произойдет с экономикой России, если она полностью откажется от доллара
Хорошо начинает спортсменка, которая выступает в легком черном платье . Прыжки без серьезных ошибок. Вот только каскад — двойной аксель + ойлер + тройной сальхов оказался немного испорчен из-за последнего элемента. Много недокрутов ставят судьи все равно. Жестко по отношению к атлетам ведут себя арбитры сегодня.
22-летняя француженка Лорин Лекавалье закрывает первую разминку.
Сразу же прыгает «бабочку» вместо лутца представительница США. И дальше все пошло не хорошо — было падение и несколько недокрутов.
Следующая на льду американка Старр Эндрюс. 17-летняя спортсменка выступает в ярком бордовом платье со стразами.
101.03 за произвольную программу. На первом промежуточном месте. Но это явно не то, на что рассчитывала Цурская.
Недовольна спортсменка. Много элементов сделала она не на максимуме. Более того, судьи поставили недокрут за тройной лутц. Низкими будут оценки.
«Борись, Поля! Нет другого пути», — призывает Татьяна Тарасова в телетрансляции. Как будто услышав слова именитого тренера спортсменка собирается.
Двойные прыжки почему-то прыгает Цурская слишком часто. И, к сожалению, касается руками льда после тройного риттбергера. А вот тройной сальхов — чисто.
Тройной лутц + лишь двойной (а не тройной) тулуп, двойной аксель — пока чисто.
На льду россиянка Полина Цурская!
Не очень хорошие прыжки, зато без падений. 108 с половиной балла набирает канадка.
Тройной риттбергер не очень хорошо получается у канадки, а вот двойной аксель + ойлер + тройной сальхов — отлично. Дальше идет недокрученный тройной лутц. Тройной сальхов + двойной тулуп — чисто.
Девушка в бордовом платье начала с чистого каскада тройной лутц + тройной тулуп, дальше последовали тройной флип и двойной аксель. Алексей Ягудин находит в прыжках недокруты.
Первой свою произвольную программу покажет 22-летняя канадка Элейн Шартран.
Таким образом, в первой разминке выступят только четыре спортсменки.
Произвольную программу покажут не 11 спортсменок, а лишь десять. Бельгийка Луна Хендрикс снялась с соревнований. Причиной этому послужило недомогание. Спортсменка занимала предпоследнее место.
После короткой программы лидирует японка Сатоко Мияхара. На втором месте ее соотечественница Каори Сакамото. Россиянка Софья Самодурова идет на третьем месте. Полина Цурская только восьмая.
Добрый вечер, уважаемые любители фигурного катания! Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция произвольной программы женского одиночного катания в рамках первого этапа Гран-при в США.