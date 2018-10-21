Обыграть японок: россиянка бьется за победу в США. LIVE

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Россия / Премьер-Лига
11:30
ОренбургЕнисей
0:0
закончен
14:00
УралКрылья Советов
1:1
закончен
16:30
УфаРубин
0:0
закончен
Испания / Примера
14:00
Реал МадридЛеванте
1:2
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17:15
ВаленсияЛеганес
1:1
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19:30
ВильярреалАтлетико М
1:1
закончен
21:45
БарселонаСевилья
4:2
закончен
Англия / Премьер-лига
14:30
ЧелсиМанчестер Юнайтед
2:2
закончен
17:00
БорнмутСаутгемптон
0:0
закончен
17:00
Кардифф СитиФулхэм
4:2
закончен
17:00
Манчестер СитиБёрнли
5:0
закончен
17:00
Ньюкасл ЮнайтедБрайтон энд Хоув Альбион
0:1
закончен
17:00
Вест Хэм ЮнайтедТоттенхэм Хотспур
0:1
закончен
17:00
ВулверхэмптонУотфорд
0:2
закончен
19:30
Хаддерсфилд ТаунЛиверпуль
0:1
закончен
Италия / Серия А
16:00
РомаСПАЛ
0:2
закончен
19:00
ЮвентусДженоа
1:1
закончен
21:30
УдинезеНаполи
0:3
закончен
Германия / Бундеслига
16:30
БайерГанновер-96
2:2
закончен
16:30
ШтутгартБоруссия Д
0:4
закончен
16:30
АугсбургРБ Лейпциг
0:0
закончен
16:30
ВольфсбургБавария
1:3
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16:30
НюрнбергХоффенхайм
1:3
закончен
19:30
Шальке-04Вердер
0:2
закончен
Франция / Лига 1
18:00
ПСЖАмьен
5:0
закончен
21:00
КанГенгам
0:0
закончен
21:00
ДижонЛилль
1:2
закончен
21:00
НантТулуза
4:0
закончен
21:00
РеймсАнже
1:1
закончен
21:00
СтрасбургМонако
2:1
закончен
Украина / Премьер-лига
14:00
МариупольЗаря
3:2
закончен
17:00
ВорсклаДинамо К
0:1
закончен
ФНЛ / Первый дивизион
14:30
Спартак-2Чертаново
0:2
закончен
15:00
ШинникЛуч
0:0
закончен
16:00
Авангард КТомь
0:0
закончен
16:00
ФакелТамбов
0:0
закончен
16:00
ХимкиТюмень
2:1
закончен
16:00
РоторМордовия
1:1
закончен
16:00
Нижний НовгородАрмавир
1:0
закончен
17:00
Зенит-2СКА-Хабаровск
0:1
закончен
17:00
СочиСибирь
4:1
закончен
17:00
БалтикаКраснодар-2
1:4
закончен
КХЛ / регулярный чемпионат
10:00
Куньлунь Ред СтарНефтехимик
2:4
закончен
13:30
СибирьДинамо Мн
6:0
закончен
14:30
ТракторАвангард
2:1 (ОТ)
закончен
17:00
ВитязьДинамо Р
1:2
закончен
17:00
СпартакСлован
4:1
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
20:00
Каролина ХаррикейнзКолорадо Эвеланш
1:3
закончен
20:00
Филадельфия ФлайерзНью-Джерси Дэвилз
5:2
закончен
22:30
Лос-Анджелес КингзБаффало Сэйбрз
1:5
закончен
23:00
Виннипег ДжетсАризона Койотс
5:3
закончен
02:00
Коламбус Блю ДжекетсЧикаго Блэкхоукс
1:4
закончен
02:00
Флорида ПантерзДетройт Ред Уингз
3:4 (ОТ)
закончен
02:00
Оттава СенаторзМонреаль Канадиенс
4:3 (ОТ)
закончен
02:00
Торонто Мэйпл ЛифсСент-Луис Блюз
1:4
закончен
03:00
Миннесота УайлдТампа-Бэй Лайтнинг
5:4 (ОТ)
закончен
05:00
Эдмонтон ОйлерзНэшвилл Предаторз
0:3
закончен
05:00
Вегас Голден НайтсАнахайм Дакс
3:1
закончен
05:00
Ванкувер КэнаксБостон Брюинз
2:1 (ОТ)
закончен
05:30
Сан-Хосе ШарксНью-Йорк Айлендерс
4:1
закончен
Единая лига ВТБ
16:30
Цмоки-Минск Нижний Новгород
78:87
закончен
17:00
Локомотив-Кубань ВЭФ
92:63
закончен
17:30
Автодор Енисей
106:91
закончен
18:00
УНИКС Зелена Гура
86:66
закончен
НБА / регулярный чемпионат
02:00
Индиана ПэйсерсБруклин Нетс
132:112
закончен
02:00
Вашингтон УизардсТоронто Рэпторс
113:117
закончен
02:30
Филадельфия СиксерсОрландо Мэджик
116:115
закончен
02:30
Нью-Йорк НиксБостон Селтикс
101:103
закончен
03:00
Чикаго БуллзДетройт Пистонс
116:118
закончен
03:00
Майами ХитШарлотт Хорнетс
112:113
закончен
03:30
Даллас МавериксМиннесота Тимбервулвз
140:136
закончен
04:00
Денвер НаггетсФиникс Санз
119:91
закончен
05:00
Портленд Трэйл БлэйзерсСан-Антонио Спёрс
121:108
закончен
05:30
Лос-Анджелес ЛейкерсХьюстон Рокетс
115:124
закончен
Хроника /
10:00
Онлайн-трансляция событий вокруг Мамаева и Кокорина
закончен
05:00
Самодурова заняла третье место в короткой программе на Гран-при в США
1
Сатоко Мияхара (Япония)
73.68
закончен
Теннис / Теннис. ВТБ Кубок Кремля, женщины, финал
13:00
Дарья Касаткина (Россия) — Онс Жабер (Тунис)
2:6, 7:6, 6:4
закончен
Теннис / Теннис. Кубок Кремля. Мужчины. Полуфинал
17:00
Карен Хачанов (Россия) — Даниил Медведев (Россия)
6:1, 6:7, 6:3
закончен
Италия / Серия А
13:30
ФрозинонеЭмполи
3:3
закончен
16:00
БолоньяТорино
2:2
закончен
16:00
КьевоАталанта
1:5
закончен
16:00
ПармаЛацио
0:2
закончен
19:00
ФиорентинаКальяри
1:1
закончен
21:30
Интер ММилан
1:0
закончен
Россия / Премьер-Лига
14:00
Динамо МЗенит
1:0
закончен
16:30
Спартак МАрсенал
2:3
закончен
19:00
КраснодарАхмат
0:1
закончен
Франция / Лига 1
16:00
МонпельеБордо
2:0
закончен
18:00
Сент-ЭтьенРенн
1:1
закончен
22:00
НиццаМарсель
0:1
2 тайм
Испания / Примера
13:00
Райо ВальеканоХетафе
1:2
закончен
17:15
ЭйбарАтлетик Б
1:1
закончен
19:30
УэскаЭспаньол
0:2
закончен
21:45
БетисВальядолид
0:1
закончен
Украина / Премьер-лига
14:00
ЛьвовАрсенал К
1:0
закончен
17:00
Олимпик ДЧерноморец
1:0
закончен
19:30
АлександрияКарпаты
2:1
закончен
Германия / Бундеслига
16:30
ГертаФрайбург
1:1
закончен
19:00
Боруссия ММайнц
4:0
закончен
Англия / Премьер-лига
18:00
ЭвертонКристал Пэлас
2:0
закончен
КХЛ / регулярный чемпионат
17:00
ЛокомотивАвтомобилист
1:2 (ОТ)
закончен
17:00
СеверстальМеталлург Мг
1:2 (ОТ)
закончен
17:00
СКАЦСКА
1:2 (Б)
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
02:00
Нью-Йорк РейнджерсКалгари Флэймз
не начался
02:00
Чикаго БлэкхоуксТампа-Бэй Лайтнинг
не начался
03:00
Анахайм ДаксБаффало Сэйбрз
не начался
Единая лига ВТБ
12:00
Астана Зенит
93:91
закончен
НБА / регулярный чемпионат
01:00
Кливленд КавальерсАтланта Хоукс
не начался
02:00
Оклахома-Сити ТандерСакраменто Кингз
не начался
03:00
Денвер НаггетсГолден Стэйт Уорриорз
не начался
04:00
Лос-Анджелес КлипперсХьюстон Рокетс
не начался
Автоспорт / Гран-при США
21:10
Райкконен выиграл Гран-при США «Формулы-1»
online
Теннис / «ВТБ Кубок Кремля»
16:00
Адриан Маннарино (Франция) — Карен Хачанов (Россия)
2:6, 2:6
закончен
Фигурное катание /
23:01
Экс-ученица Тутберидзе в произвольной программе на этапе Гран-при в США
online
Италия / Серия А
21:30
СампдорияСассуоло
не начался
Англия / Премьер-лига
22:00
АрсеналЛестер Сити
не начался
Испания / Примера
22:00
Реал СосьедадЖирона
не начался
КХЛ / регулярный чемпионат
12:30
АдмиралНефтехимик
не начался
12:30
АмурТорпедо
не начался
15:30
СибирьАк Барс
не начался
16:30
БарысДинамо Мн
не начался
17:00
Салават ЮлаевАвангард
не начался
18:30
ЙокеритДинамо Р
не начался
19:30
СпартакДинамо М
не начался
19:30
ХК СочиСлован
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
02:00
Филадельфия ФлайерзКолорадо Эвеланш
не начался
02:30
Детройт Ред УингзКаролина Харрикейнз
не начался
03:00
Виннипег ДжетсСент-Луис Блюз
не начался
05:00
Ванкувер КэнаксВашингтон Кэпиталз
не начался
Единая лига ВТБ
17:00
Парма Химки
не начался
19:30
ЦСКА Калев
не начался
НБА / регулярный чемпионат
02:30
Торонто РэпторсШарлотт Хорнетс
не начался
02:30
Бостон СелтиксОрландо Мэджик
не начался
03:00
Миннесота ТимбервулвзИндиана Пэйсерс
не начался
03:00
Милуоки БаксНью-Йорк Никс
не начался
03:30
Даллас МавериксЧикаго Буллз
не начался
04:00
Юта ДжазМемфис Гриззлиз
не начался
05:00
Портленд Трэйл БлэйзерсВашингтон Уизардс
не начался
05:30
Лос-Анджелес ЛейкерсСан-Антонио Спёрс
не начался
05:30
Голден Стэйт УорриорзФиникс Санз
не начался
Обыграть японок: россиянка бьется за победу в США. LIVE

Экс-ученица Тутберидзе в произвольной программе на этапе Гран-при в США

Российская фигуристка Софья Самодурова Официальный сайт ИСУ
Российская фигуристка Софья Самодурова
Видео по теме
В США проходит первый этап престижной серии Гран-при по фигурному катанию. Девушки показывают произвольную программу. После первой части соревнований россиянка Софья Самодурова идет на третьем месте. «Газете.Ru» следит за событием в текстовой онлайн-трансляции.
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Трансляция
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23:48

Хорошо начинает спортсменка, которая выступает в легком черном платье . Прыжки без серьезных ошибок. Вот только каскад — двойной аксель + ойлер + тройной сальхов оказался немного испорчен из-за последнего элемента. Много недокрутов ставят судьи все равно. Жестко по отношению к атлетам ведут себя арбитры сегодня.

23:45

22-летняя француженка Лорин Лекавалье закрывает первую разминку.

23:43

Сразу же прыгает «бабочку» вместо лутца представительница США. И дальше все пошло не хорошо — было падение и несколько недокрутов.

23:40

Следующая на льду американка Старр Эндрюс. 17-летняя спортсменка выступает в ярком бордовом платье со стразами.

23:36

101.03 за произвольную программу. На первом промежуточном месте. Но это явно не то, на что рассчитывала Цурская.

23:34

Недовольна спортсменка. Много элементов сделала она не на максимуме. Более того, судьи поставили недокрут за тройной лутц. Низкими будут оценки.

23:33

«Борись, Поля! Нет другого пути», — призывает Татьяна Тарасова в телетрансляции. Как будто услышав слова именитого тренера спортсменка собирается.

23:32

Двойные прыжки почему-то прыгает Цурская слишком часто. И, к сожалению, касается руками льда после тройного риттбергера. А вот тройной сальхов — чисто.

23:31

Тройной лутц + лишь двойной (а не тройной) тулуп, двойной аксель — пока чисто.

23:29

На льду россиянка Полина Цурская!

23:28

Не очень хорошие прыжки, зато без падений. 108 с половиной балла набирает канадка.

23:24

Тройной риттбергер не очень хорошо получается у канадки, а вот двойной аксель + ойлер + тройной сальхов — отлично. Дальше идет недокрученный тройной лутц. Тройной сальхов + двойной тулуп — чисто.

23:22

Девушка в бордовом платье начала с чистого каскада тройной лутц + тройной тулуп, дальше последовали тройной флип и двойной аксель. Алексей Ягудин находит в прыжках недокруты.

23:20

Первой свою произвольную программу покажет 22-летняя канадка Элейн Шартран.

23:15

Таким образом, в первой разминке выступят только четыре спортсменки.

23:10

Произвольную программу покажут не 11 спортсменок, а лишь десять. Бельгийка Луна Хендрикс снялась с соревнований. Причиной этому послужило недомогание. Спортсменка занимала предпоследнее место.

23:05

После короткой программы лидирует японка Сатоко Мияхара. На втором месте ее соотечественница Каори Сакамото. Россиянка Софья Самодурова идет на третьем месте. Полина Цурская только восьмая.

23:00

Добрый вечер, уважаемые любители фигурного катания! Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция произвольной программы женского одиночного катания в рамках первого этапа Гран-при в США.