«Дело во мне?» Каррера ищет причину провала «Спартака»

Московский «Спартак» потерпел третье домашнее поражение в чемпионате России по футболу подряд, повторив антирекордные результаты 1995 и 2004 годов. Даже первые в сезоне голы с игры не спасли команду Массимо Карреры в противостоянии с «Арсеналом», увезшим в Тулу три очка после красивой волевой виктории (3:2). Естественно, по окончании встречи главной темой, витавшей в воздухе на «Открытие Арене», была кажущаяся неотвратимой скорая отставка итальянского наставника красно-белых.

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«Тренер иногда вынужден идти на ротацию, когда так много матчей. Иногда это работает, иногда нет. Я бы не сказал, что мы много поменяли. Просто добавили молодых, — начал свое выступление на послематчевой пресс-конференции Каррера.

– Надо работать над ошибками. Надо учитывать, что победы не будут нам даваться легко, только потому что нас зовут «Спартак». Должны выкладываться на 150 процентов. На данный момент у нас не получается это.

Не получается показывать на поле то, что отрабатываем на тренировках. В чем дело – не пойму. Может, в чем-то я виноват».

Журналисты спрашивали специалиста о том, почему у команды развалилась игра после замены Романа Еременко, а также о выходе в старте на флангах обороны Дмитрия Комбарова и почти не игравшего в этом сезоне Марко Петковича.

«Еременко пока не может играть 90 минут. Поставил Комбарова, потому что не было вариантов из-за лимита. Рассказов устал после сборной. Это то, о чем я говорил. Нам не будут дарить победы только из-за того, что мы «Спартак».

Мы работаем над тем, чтобы показать лучший футбол. Может, дело во мне. Может, не так состав выбираю, может, не так мотивирую игроков...

У нас не получается показывать то, что отрабатываем на тренировках – вот что меня волнует. Мы все отрабатываем на тренировках!» – разоткровенничался главный тренер десятикратных чемпионов России.

Безнадежной игру команды назвал давний болельщик «Спартака» российский бизнесмен Петр Авен, неоднократно пытавшийся купить клуб.

«Полная безнадега. Не видно, за счет чего игра может стать лучше. Не комментирую назначения тренеров, но ситуация безнадежная. Такой унылой игры, такой унылой и безнадежной ситуации никогда не видел. Это ужас, — цитирует Авена «Чемпионат».

— Такой катастрофы за 50 лет своего боления я мало помню. Сейчас просто нет команды. Постоянная ротация об этом говорит. Ни желания, ни страсти. Кто может это изменить? Константин Иванович Бесков».

Спокоен и доволен победой был главный тренер «Арсенала» Олег Кононов, давший интервью сразу после окончания встречи в телеэфире.

«Получилось выиграть. Хочется, конечно, еще более уверенно играть с первых минут, включать свои скорости. Ребята у нас достаточно быстрые и техничные. Хотелось бы меньше терять мячи, — сказал Кононов.

— Это достигается при помощи работы на тренировках, но уверенность приходит, когда ты побеждаешь. Для нас это первая выездная победа. Она значимая для нас, «Арсенал» еще не выигрывал у «Спартака» в гостях.

Надеюсь, что эта победа будет для нас серьезным стимулом в дальнейших матчах».

Позже на пресс-конференции наставник «канониров» подробнее остановился на том, как его команде удалось одержать эту волевую победу.

«Конечно, нам было тяжело в первые минуты. Всегда тяжело со «Спартаком» играть здесь, на этой замечательной арене. Но мы хорошо провели весь матч. Ровно. И реализовали свои моменты. Это самое главное. Более строго отыграли в обороне. Конечно, не без ошибок, но главное, что победили «Спартак». Для нас эта победа очень важна, — рассказал Кононов.

— Почему после третьего гола команда опустилась слишком глубоко в оборону? Мы работаем над этим, но есть психология, усталость. Ребята хотят сохранить счет в эти минуты. У нас не такая опытная команда, в ее активе нет значимых побед. Отсюда и получается.

Я действительно был недоволен определенными действиями команды после третьего гола, потому что надо играть. Во-первых, празднование гола – это хорошо, но впереди вся игра. Я как тренер уже обжигался на этом. Во-вторых, когда Кангва получил микротравму, я не хотел, чтобы наши доктора выходили на поле. Это ведь добавленная минута, тактически это неправильно. Я как тренер хочу, чтобы команда играла, а не ходила или лежала.

Что касается того, за счет каких маневров обыграли «Спартак», то это очень сложный вопрос, потому что достаточно глубокий. Много нюансов. Конечно, мы готовились, изучали соперника, все это делают. Но в первую очередь мы хотим играть в тот футбол, который устраивает нас.

Но акцент на слабых сторонах «Спартака» тоже делали. Мы должны были быстрее играть в переходных фазах.

А что нам не удалось – мы однозначно уступили по владению мячом, особенно в первые минуты. Во-вторых, в конце мы выносили мяч от вратаря вперед, а должны были разыгрывать эти удары через ближнего. Мы играли от себя, наигрывали этот вариант 4-4-2, потому что не было Горбатенко, Бакаева, Ткачева. Решили играть в два нападающих и сделать акцент на атаку».

Отдельно белорусский специалист остановился на том, почему его команды всегда играют в атакующей манере.

«Почему именно атакующая игра? Я считаю, что мы, тренеры, педагоги и должны не только тренировать, но и обучать. Мы видим уровень современного футбола, хотим, чтобы наши команды играли в красивый комбинационный футбол, показывали скорости, дриблинг и так далее, — подеркнул Кононов.

— Мне не нравится игра от обороны! И я никогда в него не буду играть. Если у меня получится изменить что-то в российском футболе, я буду очень доволен».

«Убежали в контратаку, что делали и в первом тайме. Партнер сыграл на меня, я вышел почти один на один. Попал в дальний угол — забил гол, — цитирует «Чемпионат» автора победного гола Резиуана Мирзова.

— В первом тайме такие моменты не удавалось выжимать. Установка была цепляться и выбегать в контратаки, у соперника были большие зоны сзади, потому что «Спартак» играет в атаку. Так мы забили два мяча. Хорошо, что выиграли и додержали эту игру. Мы убегали на фланги в контратаки.

Во втором тайме, как и в первом, «Спартак» играл в одинаковом темпе. Но в первом тайме у нас не получалось зацепиться за мяч и убегать в контратаку. В перерыве тренер подсказал, и во второй половине удавалось это делать.

Не сказал бы, что нынешний «Спартак» — один из самых слабых на моей памяти. Здесь есть хорошие игроки, которые могут решить момент».

Почему я часто забиваю важные мячи? Всегда стараюсь играть на атаку и забивать голы. Получается так, что забиваю победные. Полностью отдаюсь и делаю все возможное.

Каждую игру мы чувствуем, что болельщики с нами. Даже сегодня на выезде их было много. Спасибо им за поддержку, которую они оказывают каждую игру».

Несмотря на поражение, увиденным остался доволен первый в истории российский чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов, пришедший на стадион и сказавший перед игрой, что будет болеть за «Спартак».

«Матч понравился. «Арсенал» сегодня удивил. Неожиданная победа. Еще приду на «Спартак». Я сегодня уже в третий раз в сезоне на этом стадионе», — цитирует бойца ММА Sport24.

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