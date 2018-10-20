«Формула-1» в США: Сироткин борется, четыре пилота сошли. LIVE

Сложно сказать, на что сможет рассчитывать сегодня Сергей Сироткин на «Уильямсе», но отметим, что он в десятый раз в сезоне выиграл квалификационную дуэль у своего напарника по команде Ланса Стролла. Теперь счет 10-7 в пользу россиянина, что, конечно, нервирует канадца.

«К примеру, в Сильверстоуне у нас были проблемы с днищем, так что мне не удалось проехать круг. Да, несколько раз он этим воспользовался, как в Испании, когда меня развернуло.

В целом, борьба была плотной, но я в итоге набрал больше очков, чем он. Я пробился один раз в третий сегмент [в Монце], я чаще бывал во втором сегменте, так что это те области, на которых фокусируюсь я – и тут я был лучше», — рассказал сегодня Ланс.