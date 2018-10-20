«Формула-1» в США: Сироткин борется, четыре пилота сошли. LIVE

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Как бы ни закончилось, Ферстаппен наверняка будет признан гонщиком уикенда.
Гасли догнал Сироткина и никак не может его пройти!
Райкконен — лидер; Ферстаппен — +1,212; Хэмилтон — +1,382
1,8 между Райкконеном и Ферстаппеном, 1,6 между голландцем и Хэмилтоном! До финиша девять с хвостиком кругов. За победу у нас идет борьба на троих! Шикарно!
Гасли почти догнал Сироткина и будет стараться пройти Сергея. Замыкает пелотон Стролл. Без вариантов.
Боттас медленно сейчас едет, конечно. Проблемы с резиной у финна. И он пытается дотянуть без еще одного пит-стопа до финиша.
Феттель догнал Боттаса и будет атаковать!
Что до Сироткина, то он по-прежнему 14-й.
113 гонок Райкконен не побеждает в Гран-при! Сможет ли прервать сегодня?
Ферстаппен догоняет Райкконена, а Хэмилтон стремительно сжирает гандикап от них обоих!
Ферстаппен в 2,2 секунды от Райкконена. Может, догонит?
Вот при каких раскладах Хэмилтон станет чемпионом уже сегодня.
Очень быстро догнал Хэмилтон Боттаса и, естественно, прошел партнера по команде. А его лучший круг, кстати, — рекорд трассы в гоночной конфигурации!
1:37,702 — быстрейший круг в гонке у Хэмилтона.
11,280 от Райкконена до идущего на пятом месте Хэмилтона. Льюис спросил по радио, как так вышло?
Кстати, Ферстаппен не отстает от Райкконена и держится за ним в пределах трех секунд.
После пит-стопа Гасли Сироткин поднялся на 14-ю строчку.
Четвертым выезжает Хэмилтон из боксов. В пяти секундах позади Боттаса, а на примерно столько же от него отстает Феттель. Пропустит ли сейчас финн партнера по команде?
«Мерседес» готовит второй пит-стоп для Хэмилтона! В боксах лидер гонки! Вопрос в том, нужен ли будет второй пит-стоп Кими? Похоже, что нужен. Хотя...
8,608 уже проигрывает Райкконен. Отставание сокращается с каждым сектором.
Еще 30 кругов, а между Хэмилтоном и Райкконеном уже меньше десяти секунд.
1:38,445 — лучший круг у Феттеля!
На 33-м круге завернул в боксы и закончил гонку Шарль Леклер. Четвертый сход сегодня.
Приближается к Боттасу Феттель. Быстро приближается, но и отставание велико — больше 12-ти секунд.
34-й круг. +13,857 отставание Кими от Льюиса! Приближается финн, от которого не отстает Ферстаппен.
Еще одно фото (очередного) рокового столкновения Феттеля в этом сезоне.
В первую очередь это интересно тем, что на два пит-стопа, возможно, идет и Хэмилтон, раз такие дела!
Так, Сироткин на втором пит-стопе все же! Откатился на 15-ю позицию.
17,343 между Хэмилотоном и Райкконеном, но разрыв стабильный. То чуть меньше, то чуть больше.
Сайнс уже восьмой, Сироткин едет 12-м, но должен обойти заезжающего на этом круге Хартли.
Феттель побывал в боксах. Была заминка с задним колесом...
Сайнс заехал в боксы, отбыл в том числе 5-секундный штраф и откатился на десятую позицию — аккурат перед Сироткиным.
1:38,742 — лучший круг у Райкконена!
Больше 17 секунд проигрывает Райкконен Хэмилтону.
Феттель тут же пропустил выехавшего из боксов и более быстрого Райкконена.
Только выехавший из боксов Окон легко прошел в борьбе за 14-е место Гасли.
У Сироткина все по-прежнему пока. 13-й.
Хэмилтон активно атакует Райкконена, но финн, который намного медленнее, защищается божественно! И уходит на пит-стоп после 21-го круга!
За срезку Сайнс получает штраф в 5 секунд во время пит-стопа!
Атакует Хэмилтон! Но пока не может пройти финна.
Кстати, при нынешнем положении в гонке, Хэмилтон наберет необходимые ему для чемпионского титула +8 очков по отношению к Феттелю!
DRS открывает Хэмилтон — меньше секунды его отставание уже.
1,132 — почти растаял отрыв Райкконена.
18 кругов позади, Райкконен остается на трассе.
Меньше двух секунд уже между Райкконеном и Хэмилтоном...
Если Хэмилтон поедет не на два пит-стопа, а на один, то отсутствие заезда в боксы у Райкконена будет стоить итальянской команде очередной гонки...
Перес просит командный мостик разрешить обойти партнера по команде Окона, так как тот его «сдерживает». Мексиканцу разрешили обгонять, но сказали быть аккуратнее.
На 3,543 отстает Хэмилтон от Райкконена и продолжает приближаться к нему.
Чуть больше четырех секунд Сироткин проигрывает Пересу, чуть больше 2,5 выигрывает у Вандорна.
Сироткин тоже побывал в боксах, переобулся в «софт» с прицелом на отсутствие пит-стопов до конца гонки и сейчас едет 13-м.
1:38,860 — лучший круг гонки у Хэмилтона!
Хэмилтон легко догоняет и проходит Боттасу, которому опять приказали пропустить партнера по команде...
В «Феррари» считают, что Льюс поедет на два пит-стопа. Сомнительно. Он переобулся в «софт». И уже поставил на нем абсолютно лучший первый сектор в гонке.
Теперь Себастьян находится прямо за Хэмилтоном, который сгонял в боксы и откатился на третью позицию за своим партнером по команде Валттери Боттасом.
Феттель проходит Хюлькенберга!
Пока Ферстаппен — главный выгодоприобретатель начала гонки.
Очень расстроен сходом Риккардо... Минус три пилота уже. И на трассе виртуальный пейс-кар.
1,6 секунды всего осталось от преимущества Райкконена над Хэмилтоном.
Дэн Риккардо останавливается на обочине! Ферстаппен уже на четвертое место перемещается таким образом. Ну а Сироткин теперь 11-й.
Грожан тоже сошел в итоге. Их инцидент с Леклером будет рассмотрен после гонки стюардами.
2,5 секунды было между Райкконеном и Хэмилтоном, сейчас осталось 2,103.
А вот таран Грожаном болида Леклера.
Вот так Стролл вынес с трассы Алонсо. Испанец был очень недоволен по радио.
6 кругов: 1. Райкконен, 2.Хэмилтон, 3. Боттас, 4.Риккардо, 5. Хюлькенберг, 6. Сайнс, 7. Ферстаппен, 8. Окон, 9. Феттель, 10. Перес, 11. Магнуссен, 12. Сироткин... 19. Стролл.
Шикарно прорвался со старта Ферстаппен, но стоит отметить и старт Сайнса! Плюс пять позиций.
Грожан вернется в боксы. Видимо, какие-то очень серьезные проблемы.
Для Алонсо столкновение на первом круге обернулось сходом. Он не покидает боксы! Ну а FIA сообщила, что будет расследовать множество инцидентов первого круга. Тем временем Феттель проходит Сироткина в борьбе за 11-ю позицию. Без проблем, но машины слишком неравны.
Очень удачно стартовал Сироткин. Сергей уже 11-й! А тем временем тоже прорвавшийся Ферстаппен атакует Переса в борьбе за восьмую позицию.
А в середине пелотона были проблемы у Стролла, а еще столкнулись Леклер с Грожаном. Все уже побывали в боксах. И Алонсо еще!
Феттель атакует Риккардо и проходит австралийца, но тот контратакует на длинной прямой, и после контакта ФЕТТЕЛЯ В КОТОРЫЙ УЖЕ РАЗ РАЗВОРАЧИВАЕТ!
Было столкновение в середине пелотона.
СТАРТ! Райкконен прошел Хэмилтона и вышел на первую позицию!
Формировочный круг проезжают пилоты. Скоро старт!
Небо очень красивое, не так ли?
Вот характеристики трассы в Остине. Скорее всего, все поедут с одним пит-стопом!
В турнирной таблице преимущество Льюиса Хэмилтона над Себастьяном Феттелем слишком велико, чтобы говорить о борьбе. 331 очко против 264. При этом теоретические шансы на титул у немца на «Феррари» еще имеются. Дальше порядок следующий: 3. Боттас — 207 4. Райкконен — 196 5. Ферстаппен — 173 6. Риккардо — 146 7. Перес — 53. 8. Хюлькенберг — 53 9. Магнуссон — 53 10. Алонсо — 50 11. Окон — 49 12. Сайнс — 39 13. Грожан — 31 14. Гасли — 28 15. Леклер — 21 16. Вандорн — 8 17. Стролл — 6 18. Эрикссон — 6 19. Хартли — 2 20. Сироткин — 1
Сложно сказать, на что сможет рассчитывать сегодня Сергей Сироткин на «Уильямсе», но отметим, что он в десятый раз в сезоне выиграл квалификационную дуэль у своего напарника по команде Ланса Стролла. Теперь счет 10-7 в пользу россиянина, что, конечно, нервирует канадца.
«К примеру, в Сильверстоуне у нас были проблемы с днищем, так что мне не удалось проехать круг. Да, несколько раз он этим воспользовался, как в Испании, когда меня развернуло.
В целом, борьба была плотной, но я в итоге набрал больше очков, чем он. Я пробился один раз в третий сегмент [в Монце], я чаще бывал во втором сегменте, так что это те области, на которых фокусируюсь я – и тут я был лучше», — рассказал сегодня Ланс.
Четыре пилота потеряли позиции по следующим причинам:
— Феттель потерял три позиции после штрафа за недостаточное снижение скорости во время режима красных флагов в первой практике; — Ферстаппен потерял пять позиций после замены коробки передач; – на болидах Хартли и Гасли заменили силовые установки, пилоты стартуют с последнего ряда.
Вот порядок, в котором сегодня расположатся болиды на стартовой решетке: 1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») 2. Кими Райкконен («Феррари») 3. Валттери Боттас («Мерседес») 4. Даниэль Риккардо («Ред Булл») 5. Себастьян Феттель («Феррари»)* 6. Эстебан Окон («Форс-Индия») 7. Нико Хюлькенберг («Рено») 8. Ромен Грожан («Хаас») 9. Шарль Леклер («Заубер») 10. Серхио Перес («Форс-Индия») 11. Карлос Сайнс-младший («Рено») 12. Кевин Магнуссен («Хаас») 13. Фернандо Алонсо («Макларен») 14. Сергей Сироткин («Уильямс») 15. Ланс Стролл («Уильямс») 16. Маркус Эрикссон («Заубер») 17. Стоффель Вандорн («Макларен») 18. Макс Ферстаппен («Ред Булл») 19. Пьер Гасли («Торо Россо») 20. Брендон Хартли («Торо Россо»)
Старт запланирован на 21.10 мск.
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