Старт сезона: судьи обидели экс-ученицу Тутберидзе. LIVE

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Очень крутое выступление. Все элементы чисто — двойной аксель, тройной флип, тройной лутц + тройной тулуп. А энергетика очень сильная.
Закрывает короткую программу 20-летняя японка Сатоко Мияхара. «Песня маленького воробушка» от Абеля Коженtвского.
Довольна 18-летняя японка. Обходит она Самодурову. 71.29. 37.92 — элементы, 33.37 — компоненты. Почти на семь баллов впереди россиянки.
Очень хорошее и ровное выступление под From My First Moment by Charlotte Church. Все прыжки чисто. Похоже, это будет первое место.
Следующей не лед выходит вторая из трех японок — Каори Сакамото.
Немного вытягивают Брэди компоненты. И это не домашнее судейство — очень красивое катание демонстрировала американка. Третье место. 61.72 (29.68 + 32.04).
Дорого обойдется Брэди испорченный каскад. Тройной лутц вроде был исполнен неплохо, однако второй прыжок лучше было прикрепить к флипу. Но ничего уже не изменить.
Не так все гладко, как на «Осенней классике» получается у спортсменки. Не получается каскад — всего лишь одинарный риттбергер вместо тройной, а вот двойной аксель и тройной флип — хорошо.
На льду покорительница Евгении Медведевой американка Брэди Теннелл. Под Rebirth by High Finesse выступает она в ярком черно-синем платье.
Расстроена бельгийка. И появление оценок только усугубляет ее настроение. Но надо настраиваться на произвольную — 54.13. 24.35 — элементы, 29.78 --компоненты. Только седьмое место.
Наошибалась Луна. Жаль, спортсменка на турнире в Германии, где выступала Алина Загитова, смогла попасть в тройку, набрав 71 балл за короткую программу. Сейчас же будет значительно меньше.
Падает с тройнойного лутца представительница Бельгии в самом начале — беда. А вот двойной аксель чисто исполнила спортсменка.
Бельгийка Луна Хендрикс выступает под Селин Дион в нежно-розовом платье.
Результат спортсменки, которая занимается у Рафаэля Арутюняна — 62.74 (30.38+32.36). Второе место, позади Самодуровой.
Ну вот.. находят два недокрута у спортсменки судьи уже после выступления. Не будут ее оценки такими высокими.
Спортсменке очень идет ярко-красное платье и знаменитая песня 7 national army в интересной аранжировке. Довольна японка своим прокатом.
Первая из японок на льду — 17-летняя Марин Хонда. Все прыжки чисто — тройной флип, каскад — тройной риттберг + тройной тулуп, а также двойной аксель.
Выше Полины забирается француженка. На третьем месте она — 59.57 балла (30.43 + 29.14).
Дальше следует чистый тройной лутц. Программа спортсменки интересно смотрится — черное платье идеально подходит француженке. Двойной аксель тоже без серьезных ошибок.
22-летняя француженка Лорен Лекавалье открывает вторую разминку чистым каскадом — тройной тулуп + тройной тулуп.
Во второй части сегодняшних соревнований три из шести спортсменок будут представлять Японии. Также выступит американка Брэди Теннелл, которая обыграла Евгению Медведеву в начале сезона.
Лишь на третье место ставят судьи Цурскую. Явно недовольна спортсменка этим результатом, заметно убрав баллы за каскад, найдя там недокрут. 58.42 балла — 29.71 — элементы, 28.71 — компоненты.
«Отличная импровизация», — резюмировал тренер прокат. В чем именно она была, пока не совсем понятно.
Примерно столько же, сколько Самодурова набирает Цурская за техническую часть. Будут рядом россиянки в турнирной таблице.
Тройной флип тоже чисто выполняется экс-ученица Этери Тутберидзе. Неплохо, однако судьи все же поставили небольшой минус за элемент.
Отличное прыжковое начало — тройной лутц + тройной тулуп, а также двойной аксель идеально удались представительнице ЦСКА.
Дождались! На льду россиянка Полина Цурская!
Оказывается на 3 месте американка — 56,03 балла.
Миниатюрная темнокожая 17-летняя американка сорвала двойной аксель — упала спортсменка. Тройной риттбергер тоже у нее получился не совсем удачно.
Дальше выходит на лед представительница Старр Эндрюс.
На третье место ставят судьи спортсменку. Всего лишь 46.99 балла — ее результат. 20.80 — компоненты, 26.19 — элементы.
22-летняя спортсменка из выступает в черно-белом платье под мызыку из фильма «Западный мир». Чисто прыгает двойной аксель, всего лишь двойной лутц, и каскад — тройной риттберг + двойной тулуп.
Канадка Ален Шартран выступает.
На второе место ставят судьи фигуристку. 60.20 баллов, 32,47 + 27,74.
Отличный дебют. Чисто прыгнула все прыжки дебютантка. В ярком синем платье каталась представительница США. Местная публика в восторге.
На льду 20-летняя американка Меган Уэссенберг. Дебютант этапов Гран-при.
64.41 балла набирает Софья. 35.82 за элементы, 28.59 за компоненты. Поздравляем спортсменку с отличным дебютом.
Отлично выступила спортсменка. 16-летняя россиянка не ошибалась и за все элементы получила положительную оценку. Браво! «Ну, молодец», — резюмировал Мишин.
Двойной аксель - чисто.
Тройной риттбергер - чисто.
Тройной флип + тройной тулуп с рукой наверх — неплохое выполнение.
На льду россиянка Софья Самодурова. Наша спортсменка выступает под музыку из фильма «Миссия невыполнима».
Проходит первая разминка. Здесь выступят сразу две россиянки — Софья Самодурова и Полина Цурская.
Доброе утро, уважаемые любители фигурного катания! Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция короткой программы женского одиночного катания в рамках первого этапа Гран-при в США.