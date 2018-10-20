Старт сезона: судьи обидели экс-ученицу Тутберидзе. LIVE

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Филадельфия СиксерсОрландо Мэджик
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Нью-Йорк НиксБостон Селтикс
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Чикаго БуллзДетройт Пистонс
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Портленд Трэйл БлэйзерсСан-Антонио Спёрс
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Теннис / Теннис. ВТБ Кубок Кремля, женщины, финал
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Дарья Касаткина (Россия) — Онс Жабер (Тунис)
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Теннис / Теннис. Кубок Кремля. Мужчины. Полуфинал
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6:1, 6:7, 6:3
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05:00
Онлайн-трансляция короткой программы этапа Гран-при в США
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ПармаЛацио
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Сент-ЭтьенРенн
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НиццаМарсель
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Боруссия ММайнц
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ЭвертонКристал Пэлас
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ЛокомотивАвтомобилист
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17:00
СеверстальМеталлург Мг
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СКАЦСКА
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НХЛ / регулярный чемпионат
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Нью-Йорк РейнджерсКалгари Флэймз
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02:00
Чикаго БлэкхоуксТампа-Бэй Лайтнинг
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Анахайм ДаксБаффало Сэйбрз
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Астана Зенит
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Денвер НаггетсГолден Стэйт Уорриорз
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Лос-Анджелес КлипперсХьюстон Рокетс
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Старт сезона: судьи обидели экс-ученицу Тутберидзе. LIVE

Онлайн-трансляция короткой программы этапа Гран-при в США

Российская фигуристка Полина Цурская Reuters
Российская фигуристка Полина Цурская
Видео по теме
В США стартует Гран-при сезона-2018/19. В соревнованиях женского одиночного катания короткую программу демонстрируют российские фигуристки Софья Самодурова и экс-ученица Этери Тутберидзе Полина Цурская. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию прокатов.
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Трансляция
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06:48

Очень крутое выступление. Все элементы чисто — двойной аксель, тройной флип, тройной лутц + тройной тулуп. А энергетика очень сильная.

06:45

Закрывает короткую программу 20-летняя японка Сатоко Мияхара. «Песня маленького воробушка» от Абеля Коженtвского.

06:43

Довольна 18-летняя японка. Обходит она Самодурову. 71.29. 37.92 — элементы, 33.37 — компоненты. Почти на семь баллов впереди россиянки.

06:40

Очень хорошее и ровное выступление под From My First Moment by Charlotte Church. Все прыжки чисто. Похоже, это будет первое место.

06:38

Следующей не лед выходит вторая из трех японок — Каори Сакамото.

06:36

Немного вытягивают Брэди компоненты. И это не домашнее судейство — очень красивое катание демонстрировала американка. Третье место. 61.72 (29.68 + 32.04).

06:35

Дорого обойдется Брэди испорченный каскад. Тройной лутц вроде был исполнен неплохо, однако второй прыжок лучше было прикрепить к флипу. Но ничего уже не изменить.

06:33

Не так все гладко, как на «Осенней классике» получается у спортсменки. Не получается каскад — всего лишь одинарный риттбергер вместо тройной, а вот двойной аксель и тройной флип — хорошо.

06:31

На льду покорительница Евгении Медведевой американка Брэди Теннелл. Под Rebirth by High Finesse выступает она в ярком черно-синем платье.

06:29

Расстроена бельгийка. И появление оценок только усугубляет ее настроение. Но надо настраиваться на произвольную — 54.13. 24.35 — элементы, 29.78 --компоненты. Только седьмое место.

06:26

Наошибалась Луна. Жаль, спортсменка на турнире в Германии, где выступала Алина Загитова, смогла попасть в тройку, набрав 71 балл за короткую программу. Сейчас же будет значительно меньше.

06:25

Падает с тройнойного лутца представительница Бельгии в самом начале — беда. А вот двойной аксель чисто исполнила спортсменка.

06:24

Бельгийка Луна Хендрикс выступает под Селин Дион в нежно-розовом платье.

06:23

Результат спортсменки, которая занимается у Рафаэля Арутюняна — 62.74 (30.38+32.36). Второе место, позади Самодуровой.

06:22

Ну вот.. находят два недокрута у спортсменки судьи уже после выступления. Не будут ее оценки такими высокими.

06:19

Спортсменке очень идет ярко-красное платье и знаменитая песня 7 national army в интересной аранжировке. Довольна японка своим прокатом.

06:17

Первая из японок на льду — 17-летняя Марин Хонда. Все прыжки чисто — тройной флип, каскад — тройной риттберг + тройной тулуп, а также двойной аксель.

06:14

Выше Полины забирается француженка. На третьем месте она — 59.57 балла (30.43 + 29.14).

06:10

Дальше следует чистый тройной лутц. Программа спортсменки интересно смотрится — черное платье идеально подходит француженке. Двойной аксель тоже без серьезных ошибок.

06:08

22-летняя француженка Лорен Лекавалье открывает вторую разминку чистым каскадом — тройной тулуп + тройной тулуп.

06:04

Во второй части сегодняшних соревнований три из шести спортсменок будут представлять Японии. Также выступит американка Брэди Теннелл, которая обыграла Евгению Медведеву в начале сезона.

06:01

Лишь на третье место ставят судьи Цурскую. Явно недовольна спортсменка этим результатом, заметно убрав баллы за каскад, найдя там недокрут. 58.42 балла — 29.71 — элементы, 28.71 — компоненты.

06:00

«Отличная импровизация», — резюмировал тренер прокат. В чем именно она была, пока не совсем понятно.

05:58

Примерно столько же, сколько Самодурова набирает Цурская за техническую часть. Будут рядом россиянки в турнирной таблице.

05:56

Тройной флип тоже чисто выполняется экс-ученица Этери Тутберидзе. Неплохо, однако судьи все же поставили небольшой минус за элемент.

05:55

Отличное прыжковое начало — тройной лутц + тройной тулуп, а также двойной аксель идеально удались представительнице ЦСКА.

05:54

Дождались! На льду россиянка Полина Цурская!

05:52

Оказывается на 3 месте американка — 56,03 балла.

05:50

Миниатюрная темнокожая 17-летняя американка сорвала двойной аксель — упала спортсменка. Тройной риттбергер тоже у нее получился не совсем удачно.

05:48

Дальше выходит на лед представительница Старр Эндрюс.

05:46

На третье место ставят судьи спортсменку. Всего лишь 46.99 балла — ее результат. 20.80 — компоненты, 26.19 — элементы.

05:44

22-летняя спортсменка из выступает в черно-белом платье под мызыку из фильма «Западный мир». Чисто прыгает двойной аксель, всего лишь двойной лутц, и каскад — тройной риттберг + двойной тулуп.

05:43

Канадка Ален Шартран выступает.

05:40

На второе место ставят судьи фигуристку. 60.20 баллов, 32,47 + 27,74.

05:38

Отличный дебют. Чисто прыгнула все прыжки дебютантка. В ярком синем платье каталась представительница США. Местная публика в восторге.

05:35

На льду 20-летняя американка Меган Уэссенберг. Дебютант этапов Гран-при.

05:32

64.41 балла набирает Софья. 35.82 за элементы, 28.59 за компоненты. Поздравляем спортсменку с отличным дебютом.

05:30

Отлично выступила спортсменка. 16-летняя россиянка не ошибалась и за все элементы получила положительную оценку. Браво! «Ну, молодец», — резюмировал Мишин.

05:29

Двойной аксель - чисто.

05:27

Тройной риттбергер - чисто.

05:25

Тройной флип + тройной тулуп с рукой наверх — неплохое выполнение.

05:20

На льду россиянка Софья Самодурова. Наша спортсменка выступает под музыку из фильма «Миссия невыполнима».

05:10

Проходит первая разминка. Здесь выступят сразу две россиянки — Софья Самодурова и Полина Цурская.

05:00

Доброе утро, уважаемые любители фигурного катания! Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция короткой программы женского одиночного катания в рамках первого этапа Гран-при в США.