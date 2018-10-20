Угрозы Хабиба не помогли: UFC уволил чеченского бойца

Зубайра Тухугов, скандально известный российский боец смешанного стиля (MMA) и друг Хабиба Нурмагомедова, лишен боя с Артемом Лобовым. Как информирует пресс-служба UFC, 27 октября в Канаде вместо Тухугова на поединок против Лобова выйдет американский боец Майкл Джонсон.

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«Джонсон заменит Тухугова в бою с Лобовым из-за расследования, проводимого Атлетической комиссией штата Невада», — говорится в официальном заявлении UFC.

Причиной отстранения Тухугова стала массовая драка между командами Нурмагомедова и Макгрегора, вспыхнувшая после победы россиянина над Конором на турнире UFC 229 в Лас-Вегасе. Тухугов, напомним, принял непосредственное участие в потасовке: в то время, как Хабиба оттаскивали от спарринг-партнера Макгрегора Диллона Дэниса, Зубайра перелез через сетку октагона и со спины ударил самого Конора. Этот поступок позднее осудил даже глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

Дальнейшая судьба участников драки по-прежнему неизвестна, поскольку Атлетическая комиссия Невады еще не завершила свое расследование. Разбирательство комиссии спортсменов, судя по всему, сейчас заботит не сильно — конфликт между командой Хабиба и UFC дорос до нового уровня.

После известий о возможном увольнении Тухугова из UFC Нурмагомедов заявил, что уйдет из промоушена в случае отстранения его спарринг-партнера.

Такая реакция Хабиба, впрочем, совершенно не удивила. В его команде все — близкие товарищи, братья, как сами они себя называют. К тому же Нурмагомедов сам по себе достаточно импульсивный человек: его прыжок из октагона на Дэниса, который стал для него «делом чести», очередное тому подтверждение. Ситуация с Тухуговым — аналогичный случай. Но что бы Нурмагомедов не говорил, до окончания контракта с UFC он никуда уйти не сможет совершенно точно.

Ясность в будущее Хабиба внес президент UFC Дана Уайт, обещавший 6 октября уволить из организации вообще всех участников драки.

«У нас все в порядке. Мы в хороших отношениях с Хабибом. Я не знаю, кто будет его следующим противником, мы об этом еще не говорили. Давайте позволим парню насладиться победой, а потом решим этот вопрос. Хабиб остается в UFC. Что будет с Тухуговым, я пока не знаю», — приводит слова Уайта TMZ.

Как итог — бой Тухугова и Лобова отменен, а россиянин отстранен на неизвестный срок. Хабиб же вмешиваться не стал, что, разумеется, стало самым верным решением из всех.

Все же Зубайра, как и остальные друзья Нурмагомедова, должны самостоятельно отвечать за свои поступки.

В карьере Хабиба были и другие эмоциональные заявления. Например, он достаточно регулярно конфликтует с тем же Уайтом: сначала орет на него в октагоне и требует отдать пояс, а затем мило переписывается и шутит в инстаграме. Или же благодарит за поддержку рэпера Кертиса Джексона (50 Cent), но после перепалки артиста с его менеджером публично пишет, чтобы тот «не смел оскорблять его брата». Стремительно набиравший обороты скандал с Тимати и Егором Кридом и столь же неожиданное примирение — в эту же копилку.

Достаточно понимать, что Хабиб, учитывая его кавказское происхождение, является открытым и искренним человеком, который говорит все то, что придет ему на ум. Но в целом же он и его команда наверняка осознают, что необходимости в таких взрывных решениях попросту нет.

Что касается Тухугова: он наиболее приближенный к Хабибу, был его секундантом в бою с Макгрегором, а также тренировался у его отца Абдулманапа Нурмагомедова.

В UFC россиянин вошел в 2014 году при рекорде 15-3, считаясь одним из самых перспективных отечественных бойцов.

В четырех поединках промоушена одержал три победы и потерпел одно поражение, после чего серьезный урон его карьере нанесла дисквалификация. 27-летний полулегковес и другой россиянин Руслан Магомедов провалили допинг-тестирование и помимо штрафа были лишены боев.

Вернуться после дисквалификации поединком с Лобовым было едва ли не приоритетным желанием для Тухугова. Весной 2018 года, когда Хабибу предстоял битва с Элом Яквинтой за звание чемпиона в легком весе, между командой Нурмагомедова и Лобовым разгорелся нешуточный. Причиной тому стало интервью уроженца Нижнего Новгорода, в котором тот ставил под сомнения спортивные качества Хабиба и всячески защищал своего друга Конора Макгрегора.

В гостинице, где бойцы проживали накануне UFC 223, Нурмагомедов столкнулся с Лобовым, схватил его за шею, и начал выяснять с ним отношения. В частности, Хабиб заявил, чтобы тот не смел больше произносить его имя, а также отвесил ирландцу пощечину. Стоявший рядом Тухугов произнес: «Я тебя оставляю только потому, что у тебя бой».

В лобби того отеля и началась российско-ирландская история Нурмагомедов — Макгрегор и Тухугов — Лобов, логичным завершением которой после победы Хабиба над Конора должна была стать битва их верных друзей.

Лобов после беспорядков на UFC 229 даже просил Дану Уайта не лишить его поединка с Тухуговым — настолько принципиальным остается соперничество бойцов.

«Дана, не дайте Тухугову уйти от наказания, верните его!» — написал тогда Лобов в твиттере.

Такой самоуверенности Лобов наверняка набрался у Макгрегора, потому что в бою с Тухуговым он считался диким андердогом. Россиянин мощнее, с хорошей статистикой в MMA и развитыми и борцовскими, и ударными качествами.

Лобову с его четырьмя поражениями в шести профессиональных боях было бы крайне сложно надеяться на апсет с Тухуговым.

Напомним, что перед UFC 223, где Лобов должен был подраться с Алексом Касересом, ирландец был отстранен от боя с американцем из-за нападения с Макгрегором на автобус организации, где находились Нурмагомедов и Тухугов. Это, однако, не помешало ему получить новый контракт с промоушеном. Есть вероятность, что и Тухугова ожидает та же судьба. Если вернуться в UFC все же не получится, то уроженец Грозного сможет драться на родине — за «Ахмат». Там, по словам Кадырова, «ему организуют бои на самом высоком уровне».

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