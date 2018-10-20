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Финальная битва за Кремль: Касаткина проигрывает. LIVE

Онлайн-трансляция финала женского «ВТБ Кубка Кремля» Касаткина — Жабер

Дарья Касаткина (Россия) в одиночной встрече против Марины Заневской (Бельгия) в матче плей-офф... РИА Новости
Дарья Касаткина (Россия) в одиночной встрече против Марины Заневской (Бельгия) в матче плей-офф Мировой группы Кубка Федерации по теннису между командами России и Бельгии
Видео по теме
В финале женской сетки «ВТБ Кубка Кремля» россиянка Дарья Касаткина встречается с представительницей Туниса Онс Жабер. «Газета.Ru» ведет текстовую трансляцию поединка.
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14:31

6:6 — эх, все-таки взяла этот гейм представительница Туниса. Впереди тай-брейк.

14:28

40:40 — спасает гейм Касаткина. В самый ответственный момент сетка помогает Дарье.

14:25

0:40 — ого.Тройной брейк-поинт у туниски — мощно пробила она в угол.

14:24

0:30 — проблемы на подаче Касаткиной. Жабер исполняет идеальный укороченный.

14:22

6:5 — все-таки выходит вперед Дарья! Браво! Третий сет близко. Надо только взять свою подачу Касаткиной.

14:21

40:40 в пятый раз! Жабер покидают силы постепенно.

14:19

40:40 в третий раз. Невероятная борьба в этом гейме, публика в восторге.

14:17

40:40. Не хочет отдавать гейм туниска. Прорезалась первая подача у Жабер.

14:16

0:30 — очень плохо играет на своей подаче Жабер. Надо пользоваться.

14:14

5:5 — затягивается вторая партия. Характер демонстрирует Касаткина.

14:13

30:0 — на своей подаче россиянка непобедима.

14:11

5:4 — впереди Жабер. В одном гейме она от победы. Но подавать сейчас будет Дарья.

14:10

40:15 — включила первую подачу Онс Жабер. Надо отдать должное представительнице Туниса, которая не рассыпалась после того, как добавила ее соперница.

14:09

4:4 — равный счет во второй партии. Спасает тяжелейший матч россиянка.

14:07

40:15 — очень помогло общение с тренером Дарье. Превратилась в машину россиянка, а туниска ошибается.

14:06

4:3 — берет Касаткина подачу соперницы. Видно, что успокоилась Дарья. И московская публика оживилась.

14:05

30:40 — брейк-поинт у россиянки. Очень важный розыгрыш завершился ударом в сетку от Жабер.

14:03

15:30 — вцепилась Дарья в подачу соперницы. Жабер начинает ошибаться.

14:01

4:2 — настроилась и выиграла в одну калитку гейм Дарья. Ведь тренер во время тайм-аута пообещал уволиться, если Касаткина будет плохо играть.

13:58

4:1 — все очень плохо для Дарьи. Вновь она просит своего тренера помочь, тот выступает с пронзительной речью, и россиянка настраивается на игру.

13:56

30:30 — добавляет риска в свои действия Касаткина. Иногда получается.

13:54

3:1 — явно поймала кураж представительница Туниса, которая, к слову, отобралась на турнир из квалификации.

13:52

15:40. Дарье тяжело, но трибуны «Олимпийского» ее поддерживают.

13:50

0:15 - очень красиво выиграла Жабер розыгрыш, спиной укоротив сложнейший мяч.

13:48

2:1 — Жабер с трудом взяла свою подачу. Навязала борьбу россиянка, но гейм взять не смогла. Надеемся, что Касаткина все же перехватит инициативу.

13:45

1:1 — сама упускает свое преимущество россиянка. Двойная ошибка в решающий момент.

13:43

40:40 — все-таки вытаскивает этот гейм туниска.

13:42

30 :15 — ведет Дарья. Чем больше ударов совершают соперницы, тем чаще она выигрывает. Не выдерживает ее соперница долгие розыгрыши.

13:40

1:0 — отлично! Взяла подачу соперницы и повела во второй партии.

13:39

30:30 — две мощные подачи помогли Онс сравнять счет.

13:38

0:30 — отлично начинается Дарья на подачу соперницы, а Жабер ошибается.

13:37

Начался второй сет.

13:35

6:2. Проиграла Дарья первую партию. Представительница Туниса выглядит очень хорошо, а Касаткина словно боится проиграть. Надеемся, что после небольшого перерыва все наладится.

13:34

30:40. Первый сетбол у Жабер.

13:33

30:30 — добавила Дарья после разговора со специалистом. Борьба на подаче россиянки.

13:32

5:2 — очень быстро берет очередной гейм Жабер. Даша решила взять небольшую паузу и выслушать указания тренера.

13:30

4:2 — повела Жабер. Эх, сама проиграла этот гейм россиянка. Представительница Туниса упрочила лидерство.

13:29

30:40 — две двойные ошибки сразу же после эйса. Ничего себе...

13:28

30:15 — эйс у Касаткин. Не очень сильно, зато точно!

13:27

15:15 — шире стала действовать Касаткина, сразу же принесло это выигранное очко.

13:26

0:15 — мощно по линии отвечает Дарье туниска.

13:24

3:2 — в таком же стиле отвечает ей Жабер. Равная борьба в первом сете. Напряжен московский зал.

13:23

2:2 — легко сравняла счет Дарья.

13:22

40:0 — в сетку пробила туниска. Много ошибается гостья финала в этом гейме.

13:20

2:1 — Жабер. Впервые за сегодняшний матч одна из соперниц взяла свою подачу.

13:18

30:30. Спортсменки находят свою игру. Удары обеих становятся резче.

13:17

1:1 — берет подачу Дарьи в ответ спортсменка из Туниса. Борьба.

13:15

15:40 — проблемы у россиянки на ее подаче. Двойной брейк-поинт у соперницы.

13:14

1:0 — впереди Касаткина. Отличное начало для Дарьи.

13:13

15:30 — начинается игра с подачи Жабер. Касаткина спокойна, а представительница Туниса явно нервничает.

13:11

Матч начался! Поехали!

13:05

Спортсменки уже проводят разминку на корте. Несколько минут назад завершилось красочное шоу, которое предваряло решающий поединок в женской сетке.

13:00

В финале женской сетки ВТБ Кубка Кремля россиянка Дарья Касаткина встречается с представительницей Туниса Онс Жабер. «Газета.Ru» ведет текстовую трансляцию.