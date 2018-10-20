Финальная битва за Кремль: Касаткина проигрывает. LIVE

- 633958 просмотров Лолита избила Малахова, отомстив ведущему за Кокорина и Мамаева
- 262319 просмотров Прогноз погоды в Москве с 19 по 26 октября
- 197213 просмотров Мэр Керчи рассказал о похоронах керченского стрелка
- 140980 просмотров Мамаева и Кокорина оставили в СИЗО до 8 декабря
- 112170 просмотров Почти половина американских военных уверены в скором военном конфликте
- 105385 просмотров Ученые записали «страшные» звуки Антарктиды
- 84040 просмотров Что было сказано на заседании клуба «Валдай» с участием Путина
6:6 — эх, все-таки взяла этот гейм представительница Туниса. Впереди тай-брейк.
40:40 — спасает гейм Касаткина. В самый ответственный момент сетка помогает Дарье.
0:40 — ого.Тройной брейк-поинт у туниски — мощно пробила она в угол.
0:30 — проблемы на подаче Касаткиной. Жабер исполняет идеальный укороченный.
6:5 — все-таки выходит вперед Дарья! Браво! Третий сет близко. Надо только взять свою подачу Касаткиной.
40:40 в пятый раз! Жабер покидают силы постепенно.
40:40 в третий раз. Невероятная борьба в этом гейме, публика в восторге.
40:40. Не хочет отдавать гейм туниска. Прорезалась первая подача у Жабер.
0:30 — очень плохо играет на своей подаче Жабер. Надо пользоваться.
5:5 — затягивается вторая партия. Характер демонстрирует Касаткина.
30:0 — на своей подаче россиянка непобедима.
5:4 — впереди Жабер. В одном гейме она от победы. Но подавать сейчас будет Дарья.
40:15 — включила первую подачу Онс Жабер. Надо отдать должное представительнице Туниса, которая не рассыпалась после того, как добавила ее соперница.
4:4 — равный счет во второй партии. Спасает тяжелейший матч россиянка.
40:15 — очень помогло общение с тренером Дарье. Превратилась в машину россиянка, а туниска ошибается.
4:3 — берет Касаткина подачу соперницы. Видно, что успокоилась Дарья. И московская публика оживилась.
30:40 — брейк-поинт у россиянки. Очень важный розыгрыш завершился ударом в сетку от Жабер.
15:30 — вцепилась Дарья в подачу соперницы. Жабер начинает ошибаться.
4:2 — настроилась и выиграла в одну калитку гейм Дарья. Ведь тренер во время тайм-аута пообещал уволиться, если Касаткина будет плохо играть.
4:1 — все очень плохо для Дарьи. Вновь она просит своего тренера помочь, тот выступает с пронзительной речью, и россиянка настраивается на игру.
30:30 — добавляет риска в свои действия Касаткина. Иногда получается.
3:1 — явно поймала кураж представительница Туниса, которая, к слову, отобралась на турнир из квалификации.
15:40. Дарье тяжело, но трибуны «Олимпийского» ее поддерживают.
0:15 - очень красиво выиграла Жабер розыгрыш, спиной укоротив сложнейший мяч.
2:1 — Жабер с трудом взяла свою подачу. Навязала борьбу россиянка, но гейм взять не смогла. Надеемся, что Касаткина все же перехватит инициативу.
1:1 — сама упускает свое преимущество россиянка. Двойная ошибка в решающий момент.
40:40 — все-таки вытаскивает этот гейм туниска.
30 :15 — ведет Дарья. Чем больше ударов совершают соперницы, тем чаще она выигрывает. Не выдерживает ее соперница долгие розыгрыши.
1:0 — отлично! Взяла подачу соперницы и повела во второй партии.
30:30 — две мощные подачи помогли Онс сравнять счет.
0:30 — отлично начинается Дарья на подачу соперницы, а Жабер ошибается.
Начался второй сет.
6:2. Проиграла Дарья первую партию. Представительница Туниса выглядит очень хорошо, а Касаткина словно боится проиграть. Надеемся, что после небольшого перерыва все наладится.
30:40. Первый сетбол у Жабер.
30:30 — добавила Дарья после разговора со специалистом. Борьба на подаче россиянки.
5:2 — очень быстро берет очередной гейм Жабер. Даша решила взять небольшую паузу и выслушать указания тренера.
4:2 — повела Жабер. Эх, сама проиграла этот гейм россиянка. Представительница Туниса упрочила лидерство.
30:40 — две двойные ошибки сразу же после эйса. Ничего себе...
30:15 — эйс у Касаткин. Не очень сильно, зато точно!
15:15 — шире стала действовать Касаткина, сразу же принесло это выигранное очко.
0:15 — мощно по линии отвечает Дарье туниска.
3:2 — в таком же стиле отвечает ей Жабер. Равная борьба в первом сете. Напряжен московский зал.
2:2 — легко сравняла счет Дарья.
40:0 — в сетку пробила туниска. Много ошибается гостья финала в этом гейме.
2:1 — Жабер. Впервые за сегодняшний матч одна из соперниц взяла свою подачу.
30:30. Спортсменки находят свою игру. Удары обеих становятся резче.
1:1 — берет подачу Дарьи в ответ спортсменка из Туниса. Борьба.
15:40 — проблемы у россиянки на ее подаче. Двойной брейк-поинт у соперницы.
1:0 — впереди Касаткина. Отличное начало для Дарьи.
15:30 — начинается игра с подачи Жабер. Касаткина спокойна, а представительница Туниса явно нервничает.
Матч начался! Поехали!
Спортсменки уже проводят разминку на корте. Несколько минут назад завершилось красочное шоу, которое предваряло решающий поединок в женской сетке.
В финале женской сетки ВТБ Кубка Кремля россиянка Дарья Касаткина встречается с представительницей Туниса Онс Жабер. «Газета.Ru» ведет текстовую трансляцию.