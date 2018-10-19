Остается за решеткой: решена судьба Мамаева. LIVE

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Адвокат Мамаева Игорь Бушманов заявил, что футболиста необходимо сберечь для российского футбола.
«Мамаева надо сберечь для российского футбола как профессионального игрока, который будет радовать своей игрой. Произошедшее уже является достаточным уроком. Любой вздох Мамаева будет освещаться в СМИ. Поэтому он не сможет ни сбежать, ни совершать противоправных действия», — сказал Бушманов в суде.
Суд отказал изменить меру пресечения полузащитнику «Краснодара» Павлу Мамаеву на домашний арест.
19 октября прошло заседание, на котором была рассмотрена апелляция стороны игрока.
Мамаев выступил с просьбой заменить ему меру пресечения содержания под стражей.
«Уважаемый суд, поддерживаю позицию адвоката. Не вижу основания содержать меня под стражей. Я не участвовал в хулиганских действиях в кафе, об этом свидетельствовала очная ставка. Между мной и Денисом Паком нет претензий и разногласий.
Относительно трех других пострадавших — хотел бы еще раз публично извиниться. Готов нести установленную ответственность, возместить моральный и физический ущерб. Надеюсь на примирение сторон, если это возможно. Хочу принести извинения близким, болельщикам и всем, кого затронула ситуация», — сказал Мамаев.
Футболист отметил, что ему необходимо находиться рядом с женой и двумя маленькими детьми.
«Того требует и безопасность. Я полностью готов сотрудничать со следствием — это доказывает сдача всех документов. Я не собираюсь покидать страну и препятствовать следствию», — отметил игрок.
Также Мамаев поблагодарил всех, кто поддерживает его семью.
Адвокаты полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева на заседании суда попросили выпустить футболиста из Бутырского СИЗО.
Отмечается, что защита игрока передала суду загранпаспорт футболиста, чтобы он не мог покинуть страну и скрыться.
Адвокаты отметили, что их клиент не может выполнять условия контракта с «Краснодаром», а у Мамаева на иждивении находятся двое детей и жена. Защита отметила, что содержание в «Бутырке» может негативно сказаться на физической форме футболиста. Представители игрока попросили попросили назначить их подзащитному арест по адресу в Краснодаре, который позволит футболисту выполнять свою работу.
Агент считает, что последстия скандала для футболистов могут быть самыми негативными.
«Это драма, серьезнейшее происшествие. Не понимаю всех этих шуток-прибауток вокруг этой темы. И ребятам, и футболу как отрасли в целом еще только предстоит осознать последствия, которые может повлечь за собой эта выходка. И последствия эти могут быть самим негативными», — сказал Муминов.
Агент Федора Смолова призвал Артема Дзюбу поддержать Кокорина и Мамаева.
«Я вот еще жду какого-то поста в поддержку от Артема Дзюбы. Он бы реально помог пацанам. Артем сейчас после Путина самый популярный человек в стране, к нему прислушиваются, у него серьезный авторитет. Как-то выступить, предложить взять «на поруки», дать суду личные гарантии, да как угодно!
Да, ребята оступились, совершили ужасное, но до суда профессиональные спортсмены не должны сидеть в СИЗО, это же бред. Изоляторы переполнены. На дворе 21 век, есть разные инструменты — залоги, электронные браслеты», — сказал Кахор Муминов.
Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев ответил на вопрос о скандале с участием Кокорина и Мамаева.
«Мое мнение по поводу ситуации с Кокориным и Мамаевым? Я такие вещи не комментирую», — сказал футболист в интервью, которое было опубликовано на Youtube-канале Российского государственного университета нефти и газа имени Губкина (РГУ).
Российским футболистам Павлу Мамаеву и Александру Кокорину предъявлены обвинения по статьям «Побои» и «Хулиганство». «Газета.Ru» следит за развитием событий.