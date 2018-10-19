Остается за решеткой: решена судьба Мамаева. LIVE

Мамаев выступил с просьбой заменить ему меру пресечения содержания под стражей.

«Уважаемый суд, поддерживаю позицию адвоката. Не вижу основания содержать меня под стражей. Я не участвовал в хулиганских действиях в кафе, об этом свидетельствовала очная ставка. Между мной и Денисом Паком нет претензий и разногласий.

Относительно трех других пострадавших — хотел бы еще раз публично извиниться. Готов нести установленную ответственность, возместить моральный и физический ущерб. Надеюсь на примирение сторон, если это возможно. Хочу принести извинения близким, болельщикам и всем, кого затронула ситуация», — сказал Мамаев.

Футболист отметил, что ему необходимо находиться рядом с женой и двумя маленькими детьми.

«Того требует и безопасность. Я полностью готов сотрудничать со следствием — это доказывает сдача всех документов. Я не собираюсь покидать страну и препятствовать следствию», — отметил игрок.

Также Мамаев поблагодарил всех, кто поддерживает его семью.