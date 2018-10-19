Остается за решеткой: решена судьба Мамаева. LIVE

Курсы валют$ 65.76 (-0.028) 75.23 (-0.031)
Пенсионный советник
Москва: +13°C
Распад русского мира
онлайн-табло
Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
КХЛ / регулярный чемпионат
17:00
Металлург МгАвангард
4:1
закончен
17:00
ТракторБарыс
4:5 (ОТ)
закончен
19:00
ЛокомотивАдмирал
4:0
закончен
19:00
ТорпедоЙокерит
4:5 (ОТ)
закончен
19:30
Ак БарсСалават Юлаев
3:1
закончен
19:30
ВитязьНефтехимик
3:1
закончен
19:30
СКАДинамо М
3:2
закончен
19:30
СпартакДинамо Р
2:3
закончен
19:30
СлованАмур
2:1
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
02:00
Коламбус Блю ДжекетсФиладельфия Флайерз
6:3
закончен
02:00
Нью-Джерси ДэвилзКолорадо Эвеланш
3:5
закончен
02:00
Торонто Мэйпл ЛифсПиттсбург Пингвинз
0:3
закончен
02:30
Тампа-Бэй ЛайтнингДетройт Ред Уингз
3:1
закончен
03:00
Виннипег ДжетсВанкувер Кэнакс
4:1
закончен
03:30
Чикаго БлэкхоуксАризона Койотс
1:4
закончен
04:00
Эдмонтон ОйлерзБостон Брюинз
3:2 (ОТ)
закончен
05:30
Сан-Хосе ШарксБаффало Сэйбрз
5:1
закончен
05:30
Лос-Анджелес КингзНью-Йорк Айлендерс
2:7
закончен
Евролига
20:00
ЦСКА Дарушшафака
79:75
закончен
21:00
Будучность Маккаби Т-А
68:78
закончен
21:00
Панатинаикос Гран Канария
102:87
закончен
22:00
Барселона Бавария
83:73
закончен
НБА / регулярный чемпионат
03:00
Вашингтон УизардсМайами Хит
112:113
закончен
03:00
Филадельфия СиксерсЧикаго Буллз
127:108
закончен
05:30
Портленд Трэйл БлэйзерсЛос-Анджелес Лейкерс
128:119
закончен
Теннис / «ВТБ Кубок Кремля»
18:30
Анастасия Павлюченкова (Россия) — Дарья Касаткина (Россия)
4:6, 3:6
закончен
Россия / Премьер-Лига
18:00
АнжиЦСКА
не начался
20:30
Локомотив МРостов
не начался
Германия / Бундеслига
21:30
Айнтрахт ФФортуна
не начался
Франция / Лига 1
21:45
ЛионНим
не начался
Украина / Премьер-лига
19:00
Шахтёр ДДесна
не начался
Испания / Примера
22:00
СельтаАлавес
не начался
КХЛ / регулярный чемпионат
19:00
СеверстальАвтомобилист
не начался
19:30
ХК СочиЦСКА
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
02:00
Вашингтон КэпиталзФлорида Пантерз
не начался
03:00
Даллас СтарзМиннесота Уайлд
не начался
04:00
Калгари ФлэймзНэшвилл Предаторз
не начался
Евролига
20:00
Химки Анадолу Эфес
не начался
20:45
Жальгирис Фенербахче
не начался
21:00
Олимпиакос Олимпия Милан
не начался
22:00
Реал Мадрид Баскония
не начался
НБА / регулярный чемпионат
02:00
Орландо МэджикШарлотт Хорнетс
не начался
02:30
Бруклин НетсНью-Йорк Никс
не начался
03:00
Нью-Орлеан ПеликансСакраменто Кингз
не начался
03:00
Миннесота ТимбервулвзКливленд Кавальерс
не начался
03:00
Мемфис ГриззлизАтланта Хоукс
не начался
03:00
Торонто РэпторсБостон Селтикс
не начался
03:30
Милуоки БаксИндиана Пэйсерс
не начался
05:30
Лос-Анджелес КлипперсОклахома-Сити Тандер
не начался
05:30
Юта ДжазГолден Стэйт Уорриорз
не начался
Хроника /
10:00
Онлайн-трансляция последних событий вокруг Мамаева и Кокорина
online
Теннис / ВТБ Кубок Кремля
16:30
Дарья Касаткина (Россия) — Йоханна Конта (Великобритания)
не начался
Россия / Премьер-Лига
11:30
ОренбургЕнисей
не начался
14:00
УралКрылья Советов
не начался
16:30
УфаРубин
не начался
Испания / Примера
14:00
Реал МадридЛеванте
не начался
17:15
ВаленсияЛеганес
не начался
19:30
ВильярреалАтлетико М
не начался
21:45
БарселонаСевилья
не начался
Украина / Премьер-лига
14:00
МариупольЗаря
не начался
17:00
ВорсклаДинамо К
не начался
ФНЛ / Первый дивизион
14:30
Спартак-2Чертаново
не начался
15:00
ШинникЛуч
не начался
16:00
Авангард КТомь
не начался
16:00
ФакелТамбов
не начался
16:00
ХимкиТюмень
не начался
16:00
РоторМордовия
не начался
16:00
Нижний НовгородАрмавир
не начался
17:00
Зенит-2СКА-Хабаровск
не начался
17:00
СочиСибирь
не начался
17:00
БалтикаКраснодар-2
не начался
Англия / Премьер-лига
14:30
ЧелсиМанчестер Юнайтед
не начался
17:00
БорнмутСаутгемптон
не начался
17:00
Кардифф СитиФулхэм
не начался
17:00
Манчестер СитиБёрнли
не начался
17:00
Ньюкасл ЮнайтедБрайтон энд Хоув Альбион
не начался
17:00
Вест Хэм ЮнайтедТоттенхэм Хотспур
не начался
17:00
ВулверхэмптонУотфорд
не начался
19:30
Хаддерсфилд ТаунЛиверпуль
не начался
Италия / Серия А
16:00
РомаСПАЛ
не начался
19:00
ЮвентусДженоа
не начался
21:30
УдинезеНаполи
не начался
Германия / Бундеслига
16:30
БайерГанновер-96
не начался
16:30
ШтутгартБоруссия Д
не начался
16:30
АугсбургРБ Лейпциг
не начался
16:30
ВольфсбургБавария
не начался
16:30
НюрнбергХоффенхайм
не начался
19:30
Шальке-04Вердер
не начался
Франция / Лига 1
18:00
ПСЖАмьен
не начался
21:00
КанГенгам
не начался
21:00
ДижонЛилль
не начался
21:00
НантТулуза
не начался
21:00
РеймсАнже
не начался
21:00
СтрасбургМонако
не начался
КХЛ / регулярный чемпионат
10:00
Куньлунь Ред СтарНефтехимик
не начался
13:30
СибирьДинамо Мн
не начался
14:30
ТракторАвангард
не начался
17:00
ВитязьДинамо Р
не начался
17:00
СпартакСлован
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
20:00
Каролина ХаррикейнзКолорадо Эвеланш
не начался
20:00
Филадельфия ФлайерзНью-Джерси Дэвилз
не начался
22:30
Лос-Анджелес КингзБаффало Сэйбрз
не начался
23:00
Виннипег ДжетсАризона Койотс
не начался
02:00
Коламбус Блю ДжекетсЧикаго Блэкхоукс
не начался
02:00
Флорида ПантерзДетройт Ред Уингз
не начался
02:00
Оттава СенаторзМонреаль Канадиенс
не начался
02:00
Торонто Мэйпл ЛифсСент-Луис Блюз
не начался
03:00
Миннесота УайлдТампа-Бэй Лайтнинг
не начался
05:00
Эдмонтон ОйлерзНэшвилл Предаторз
не начался
05:00
Вегас Голден НайтсАнахайм Дакс
не начался
05:00
Ванкувер КэнаксБостон Брюинз
не начался
05:30
Сан-Хосе ШарксНью-Йорк Айлендерс
не начался
Единая лига ВТБ
16:30
Цмоки-Минск Нижний Новгород
не начался
17:00
Локомотив-Кубань ВЭФ
не начался
17:30
Автодор Енисей
не начался
18:00
УНИКС Зелена Гура
не начался
НБА / регулярный чемпионат
02:00
Индиана ПэйсерсБруклин Нетс
не начался
02:00
Вашингтон УизардсТоронто Рэпторс
не начался
02:30
Филадельфия СиксерсОрландо Мэджик
не начался
02:30
Нью-Йорк НиксБостон Селтикс
не начался
03:00
Чикаго БуллзДетройт Пистонс
не начался
03:00
Майами ХитШарлотт Хорнетс
не начался
03:30
Даллас МавериксМиннесота Тимбервулвз
не начался
04:00
Денвер НаггетсФиникс Санз
не начался
05:00
Портленд Трэйл БлэйзерсСан-Антонио Спёрс
не начался
05:30
Лос-Анджелес ЛейкерсХьюстон Рокетс
не начался
Остается за решеткой: решена судьба Мамаева. LIVE

Онлайн-трансляция последних событий вокруг Мамаева и Кокорина

Футболист Павел Мамаев на заседании Тверского районного суда Москвы, 11 октября 2018 года Илья Питалев/РИА «Новости»
Футболист Павел Мамаев на заседании Тверского районного суда Москвы, 11 октября 2018 года
Видео по теме
Форварду «Зенита» Александру Кокорину и полузащитнику «Краснодара» Павлу Мамаеву предъявлены обвинения в побоях и хулиганстве. «Газета.Ru» ведет текстовую трансляцию событий вокруг футболистов.
Самоечитаемое
Трансляция
С начала С конца
Не обновлять Обновлять
11:30

Адвокат Мамаева Игорь Бушманов заявил, что футболиста необходимо сберечь для российского футбола.

«Мамаева надо сберечь для российского футбола как профессионального игрока, который будет радовать своей игрой. Произошедшее уже является достаточным уроком. Любой вздох Мамаева будет освещаться в СМИ. Поэтому он не сможет ни сбежать, ни совершать противоправных действия», — сказал Бушманов в суде.

Павел Мамаев и его жена Алана
Твиттер
Павел Мамаев и его жена Алана
11:15

Суд отказал изменить меру пресечения полузащитнику «Краснодара» Павлу Мамаеву на домашний арест.

19 октября прошло заседание, на котором была рассмотрена апелляция стороны игрока.

Павел Мамаев на заседании Тверского районного суда Москвы 1
Илья Питалев/РИА "Новости"
Футболист Павел Мамаев на заседании Тверского районного суда Москвы, 11 октября 2018 года
11:05

Мамаев выступил с просьбой заменить ему меру пресечения содержания под стражей.

«Уважаемый суд, поддерживаю позицию адвоката. Не вижу основания содержать меня под стражей. Я не участвовал в хулиганских действиях в кафе, об этом свидетельствовала очная ставка. Между мной и Денисом Паком нет претензий и разногласий.

Относительно трех других пострадавших — хотел бы еще раз публично извиниться. Готов нести установленную ответственность, возместить моральный и физический ущерб. Надеюсь на примирение сторон, если это возможно. Хочу принести извинения близким, болельщикам и всем, кого затронула ситуация», — сказал Мамаев.

Футболист отметил, что ему необходимо находиться рядом с женой и двумя маленькими детьми.

«Того требует и безопасность. Я полностью готов сотрудничать со следствием — это доказывает сдача всех документов. Я не собираюсь покидать страну и препятствовать следствию», — отметил игрок.

Также Мамаев поблагодарил всех, кто поддерживает его семью.

10:50

Адвокаты полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева на заседании суда попросили выпустить футболиста из Бутырского СИЗО.

Отмечается, что защита игрока передала суду загранпаспорт футболиста, чтобы он не мог покинуть страну и скрыться.

Адвокаты отметили, что их клиент не может выполнять условия контракта с «Краснодаром», а у Мамаева на иждивении находятся двое детей и жена. Защита отметила, что содержание в «Бутырке» может негативно сказаться на физической форме футболиста. Представители игрока попросили попросили назначить их подзащитному арест по адресу в Краснодаре, который позволит футболисту выполнять свою работу.

Павел Мамаев
РИА Новости
Павел Мамаев
10:35

Агент считает, что последстия скандала для футболистов могут быть самыми негативными.

«Это драма, серьезнейшее происшествие. Не понимаю всех этих шуток-прибауток вокруг этой темы. И ребятам, и футболу как отрасли в целом еще только предстоит осознать последствия, которые может повлечь за собой эта выходка. И последствия эти могут быть самим негативными», — сказал Муминов.

Кокорин с Мамаевым
РИА Новости
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев
10:20

Агент Федора Смолова призвал Артема Дзюбу поддержать Кокорина и Мамаева.

«Я вот еще жду какого-то поста в поддержку от Артема Дзюбы. Он бы реально помог пацанам. Артем сейчас после Путина самый популярный человек в стране, к нему прислушиваются, у него серьезный авторитет. Как-то выступить, предложить взять «на поруки», дать суду личные гарантии, да как угодно!

Да, ребята оступились, совершили ужасное, но до суда профессиональные спортсмены не должны сидеть в СИЗО, это же бред. Изоляторы переполнены. На дворе 21 век, есть разные инструменты — залоги, электронные браслеты», — сказал Кахор Муминов.

Кокорин и Дзюба
РИА Новости
Игроки "Зенита" Артем Дзюба и Александр Кокорин
10:10

Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев ответил на вопрос о скандале с участием Кокорина и Мамаева.

«Мое мнение по поводу ситуации с Кокориным и Мамаевым? Я такие вещи не комментирую», — сказал футболист в интервью, которое было опубликовано на Youtube-канале Российского государственного университета нефти и газа имени Губкина (РГУ).

Футбол. Лига чемпионов. Матч ЦСКА - "Реал Мадрид" 3
РИА Новости
5654503 02.10.2018 Вратарь ПФК ЦСКА Игорь Акинфеев в матче группового этапа Лиги чемпионов УЕФА между ПФК ЦСКА (Россия, Москва) и ФК "Реал" (Испания, Мадрид). Рамиль Ситдиков / РИА Новости
10:00

Российским футболистам Павлу Мамаеву и Александру Кокорину предъявлены обвинения по статьям «Побои» и «Хулиганство». «Газета.Ru» следит за развитием событий.