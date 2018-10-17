Любовь и Англия: что заботит Шарапову

Завершила сезон

Россиянку Марию Шарапову очень ждали в Москве на проходящем в эти дни турнире »ВТБ Кубок Кремля», но еще месяц назад стало известно, что приезда главной российской теннисной суперзвезды в столицу не случится.

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«Шарапова хочет взять паузу после длинного и не совсем удачного сезона. Ей необходимо восстановиться и разобраться со всеми своими проблемами. Целью на этот сезон был отбор на итоговый турнир, но на данный момент это уже невозможно, — рассказал тогда «Чемпионату» директор ВТБ Кубка Кремля Алексей Селиваненко.

— Данное решение характеризует ее с самой хорошей стороны. Для нее важны спортивные результаты, а не гонорары, которые она могла получить на турнирах.

Со спортивной точки зрения ее абсолютно можно понять. Все зрители в Москве ее ждут, я не исключаю такого варианта, что Маша просто может посетить Москву, так как она любит этот город».

В итоге Шарапова объявила о досрочном завершении сезона, отказавшись от участия в турнирах в Пекине, Москве и Тянцзине, ранее запланированных в ее календаре. Причем на последнем из них она должна была защищать прошлогодний титул.

«Я ждала возвращения в Тяньцзинь для защиты титула, но, к сожалению, мне нужно время, чтобы восстановиться от травмы. Мне жаль, что я не смогу сыграть перед местными болельщиками, и надеюсь, у меня еще будет такая возможность», — цитирует россиянку официальный сайт турнира.

Теперь Мария опустится по итогам сезона в конец третьей десятки мирового рейтинга и рискует потерять место в посеве на первом турнире «Большого шлема» в новом сезоне – Australian Open.

Впрочем, для самой теннисистки, полтора года назад вернувшейся после полуторагодичной дисквалификации за употребление мельдония, эта пауза должна пойти на пользу.

Амбициозная россиянка все еще планирует вернуться на лидирующие позиции в мировом женском туре и уже в 2019 году пробиться на итоговый турнир. Начать сезон на данный момент она собирается в январе в китайском Шэньчжене.

В 2018 году Шарапова не смогла выиграть ни одного турнира и даже имела по ходу сезона четырехматчевую серию поражений, а лучшими ее результатами стали четвертьфинал »Ролан Гаррос», а также полуфинал в Риме на турнире категории «Премьер».

Новый бойфренд

Последнюю четверть нынешнего года Мария проводит в компании своего нового бойфренда. 31-летняя россиянка всюду появляется с 39-летним англичанином Александром Джилксом, арт-дилером, закончившим Итон.

Джилкс известен в Великобритании как друг принцев Уильяма и Гарри и принцесс Беатрис и Эжени. Он говорит на четырех языках, а раньше встречался с Филиппой Мэттьюз (в девичестве Миддлтон), светской львицей, младшей сестрой герцогини Кембриджской Кэтрин.

Интересно, что мать Джилкса является профессором в Оксфорде и специализируется на странах Восточной Европы, а одним из четырех языков, на которых разговаривает Александр, является русский.

«У меня всегда была с Россией особенная связь. Моя мама преподавала русский в университете, так что я с детства был знаком с русской литературой. Чтобы лучше ее понять, я сам взялся учить язык. Русская культура сыграла непоследнюю роль в моем решении стать аукционистом: я люблю Репина, и Брюллова, и многих архитекторов. А мой любимый коктейль, кстати, – «Московский мул», — рассказывал Джилкс, который в студенчестве пожил в Санкт-Петербурге, английской прессе.

До 2016 года Джилкс состоял в браке с Мишей Ноноо (настоящее имя – Эдвин Эклствайт), с которой они проживали в Нью-Йорке.

Примечательно, что незадолго до разрыва после 13 лет супружеской жизни, Ноноо познакомила свою подругу Меган Маркл с другом Александра принцем Гарри, что закончилось одним из самых знаменитых союзов последних лет.

Впервые Шарапову и Джилкса заметили вместе в аэропрту Лос-Анджелеса в начале 2018 года, после чего пресса ловила их в Лондоне, Париже, Италии и Нью-Йорке.

Английские деревни вместо Москвы

Однако в Москве организаторы ВТБ Кубка Кремля Шарапову так и не дождались. Вместо этого пятикратная чемпионка «Шлемов» в компании бойфренда посетила крупнейшую британскую ярмарку современного искусства Freeze Week и в ее рамках поучаствовала в инсталляции американского художника Тома Сакса, открывшего в одной из городских галерей «Офис по выдаче швейцарских паспортов» (Swiss Passport Office).

Идея инсталляции – «уничтожить границы и концепцию национальности сейчас, когда либеральные демократии находятся под угрозой, а по всему миру люди угнетены и живут в опасности и без возможности от нее скрыться».

Ну а сейчас парочка путешествует по английским деревням, и Мария выкладывает в «сториз» своего инстаграма фотографии британской природы и живописных осенних домиков, например, из Котсуолда.

При этом Мария продолжает активно тренироваться и готовиться к сезону, о чем также сообщает своим подписчикам посредством фото и видео.

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