«Бойкотируем матч с ЦСКА»: игроки «Анжи» поставили ультиматум

Махачкалинский клуб «Анжи» продолжает испытывать серьезные проблемы с финансами. Футболисты, многие из которых не получали зарплату четыре месяца, отказываются выходить на поле в матче ближайшего тура чемпионата России по футболу. Заявление капитана и защитника «орлов» Дмитрия Белорукова опубликовало издание «Спорт-Экспресс».

«Ничего не поменялось. Все в силе. Если не начнут гасить долги, на игру с ЦСКА не выходим. Крайний срок — 18 октября. Пока тишина. Никто нам ничего не объявлял, встречи не назначено. Бойкот игры с ЦСКА — единогласное решение команды»,

— заявил капитан команды.

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В этот же день футболист, выступивший с резонансным заявлением, был отстранен от тренировок команды. Об этом рассказал главный тренер Магомед Адиев.

«Положение — по-прежнему критическое. Президент клуба прилагает все усилия для того, чтобы игрокам перечислили какие-то деньги, но поступлений нет. В то же время мы продолжаем работать в штатном режиме. Не хочу гадать, что произойдет в оставшиеся до игры с ЦСКА дни. Но на данный момент команда ничего не бойкотирует.

Если кто-то откажется играть, по-человечески пойму. Люди столько времени не получают зарплату… А у футболистов семьи, дети.

Дмитрий Белоруков не участвует в тренировках. Но с красной карточкой это никак не связано.

Пока я работаю тренером, сами футболисты такие решения принимать не могут. Чье это решение? Не хочу комментировать. А по Белорукову скажу вот что. Дмитрий — несомненно очень опытный футболист. У него непререкаемый авторитет в коллективе. Мы все уважаем его за достижения. Однако капитан команды у нас теперь Гурам Тетрашвили», — цитирует специалиста «Советский спорт».

Однако в другом интервью тренер добавил, что отстранение не связано с заявлением игрока.

«Капитанская повязка перешла к восстановившемуся после травмы Тетрашвили. Он был капитаном команды, а когда получил повреждение, эту роль исполнял Белоруков», — цитирует «РИА Новости» Адиева.

Любопытно, что последний удар по мячу в истории «Анжи» может нанести знаменитый представитель смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов.

Обладатель титула Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе выполнит символическое касание мяча в матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), в котором встретятся махачкалинский «Анжи» и московский ЦСКА. Встреча пройдет в Каспийске.

Внимание



19 октября, в пятницу, перед началом матча #АнжиЦСКА состоится чествование чемпиона #UFC Хабиба Нурмагомедова!



Хабибу будет предоставлено право нанести первый удар по мячу в матче. Кроме того, ФК #Анжи разыграет сувениры с автографами @TeamKhabib pic.twitter.com/lRWPxQjClk — ФК «Анжи» (@fc_anji) 15 октября 2018 г.

Отец Хабиба Абдулманап заявил, что возможный вылет «Анжи» станет ударом для зрителей и республики.

«Я даже это представить не могу насколько это будет большая потеря, если наша команда из РПЛ вылетит. Это будет большой удар для болельщиков, зрителей и республики», — цитирует Нурмагомедова-старшего Sport24.

Отец спортсмена ответил на вопрос о том, могла бы футбольная команда получить финансовую помощь от команды бойца.

«Боец должен помочь «Анжи»? А вы в курсе, что его счет арестован в Америке, и Хабиб оштрафован на 500 тысяч?»

— сказал Абдулманап Нурмагомедов.

Генеральный директор «Анжи» Олег Флегонтов отметил, что не считает приглашение Хабиба «пиром во время чумы».

«Хабиб является большим поклонником «Анжи». Наверное, ему интересно, как мы сыграем с ЦСКА, если он с детства болеет за наш клуб. К сожалению, я не знаком с Хабибом. С ним и его отцом в хороших дружеских отношениях наш президент Осман Кадиев.

Насколько я понимаю, это он пригласил Хабиба, а тот ответил согласием. Нам только поручено подготовить его чествование. Оно пройдет на стадионе за два часа до матча.

Мне не кажется, что церемония чествования Хабиба выглядит, как пир во время чумы. Хабиб — лицо Дагестана.

С ним встречался президент России. Наши болельщики достойны его увидеть. Для многих мальчишек Дагестана он является кумиром», — приводит слова Флегонтова «Спорт день за днем».

Матч «Анжи» — ЦСКА, который планируют бойкотировать футболисты в случае отсутствия решения вопроса с зарплатами, пройдет в пятницу в 18.00 по московскому времени. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

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