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«Детям нужно что-то кушать»: Глушакову угрожают тюрьмой

Глушакова обвинили в отказе содержать детей

Денис Глушаков с супругой Дарьей Инстаграм Дениса Глушакова
Денис Глушаков с супругой Дарьей
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Полузащитник московского «Спартака» Денис Глушаков продолжает бракоразводный процесс со своей супругой Дарьей. Заседание должно было состояться 16 октября, однако ввиду вскрывшихся обстоятельств рассмотрение дела перенесено. По словам адвоката жены игрока, футболист перестал выплачивать супруге средства на содержание их общих детей.

Как рассказал адвокат Дарьи Глушаковой Сергей Жорин, представители футболиста запросили несколько дней на изучение документов. Ожидается, что заседание Никулинского районного суда Москвы по делу об определении места жительства двух детей Глушаковых состоится 19 октября.

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«Что касается сегодняшнего заседания, был заявлен иск о расторжении брака и определения места жительства детей с мамой. Именно этот вопрос наиболее важен для нас. Для Дениса же важнее алименты», — начал Жорин.

«Глушаков не только хочет, чтобы дети остались с ним. Хотя, не понятно, как он их будет воспитывать, учитывая, что он то на тренировке, то на соревновании, то в бане. Наверное, как-то в промежутках между этими мероприятиями»,

— иронично подметил адвокат в интервью сайту kp.ru.

О разводе Глушаковых, считавшихся одной из самых крепких семей российского футбола, стало известно в конце сентября. В Сети была опубликована «банная» видеозапись, на которой хавбек красно-белых проводит время с неизвестной девушкой. За кадром находилась его жена Дарья, тем не менее она утверждает, что не имеет отношения к публикации ролика. После этого девушка заявила о предстоящем разводе с супругом, попутно рассказав о многочисленных изменах и избиениях со стороны Дениса.

Сторона игрока все отрицает — Глушаков не позволял себе поднимать руку на мать своих детей, которая, по их словам, изменяла мужу.

Теперь полузащитник хочет отсудить у бывшей возлюбленной алименты в размере 80 тысяч рублей в месяц, а также оформить на себя опекунство двух общих дочерей — Александры и Валерии.

Дарья настаивает на том, чтобы дети остались жить с ней.

Напомним, что Глушаков и его жена одновременно подали заявления о разводе в суды Ростовской области и Москвы соответственно. Изначально иск игрока был зарегистрирован в Миллерово, однако там отказались вести бракоразводный процесс и передали его в столицу.

По ходу рассмотрения дела суд наложил на счета и имущество супругов арест.

По утверждениям Дарьи, муж начал выводить деньги с общих счетов. Ее защитники подали ходатайство о наложение ареста на имущество, которое суд удовлетворил.

Чете Глушаковых предстоит поделить особняк в закрытом престижном поселке Новой Риги, где стоимость недвижимости начинается от $2 млн, а также две квартиры, расположенные в Сокольниках и Раменках, и автомобили премиум-класса.

Также известно, что

футболист с октября перестал выплачивать своей пока еще законной супруге деньги на содержание детей.

«В августе Глушаков перечислял деньги, в сентябре перечислял, в октябре уже не было никаких перечислений. Дело в том, что в период этого процесса детям нужно что-то кушать, их одевать, получать медицинское обслуживание», — сказал Жорин.

Правозащитник Дарьи выразил недоумение в связи с тем, что игрок отказывается по закону делить с супругой имущество, пытаясь увильнуть от ответственности.

«Вместо того, чтобы расторгнуть брак и поделить имущество в соответствии с законом, он каждый раз предпринимает попытки каких-то «фокусов», но настолько прозрачные и очевидные, что возникает большое количество вопросов: либо его подставляют его советчики, либо это его личная инициатива», — заключил адвокат.

Дарья Глушакова сейчас находится в декретном отпуске, и по закону супруг обязан содержать ее и ребенка, пока их младшей дочери не исполнится три года.

По словам адвоката Дарьи Сергея Жорина, экс-капитану красно-белых удалось утаить около 300 млн рублей до того, как юристы его супруги подали иск о разделе совместного имущества и ходатайство об обеспечительном аресте на счета, недвижимость и транспорт. Если факт нарушения закона со стороны Глушакова подтвердится, то он, как утверждает Жорин, может быть привлечен к уголовной ответственности.

При этом юрист футболиста Максим Пашков утверждает, что подзащитному не грозит уголовное преследование.

«Нет уголовной ответственности за снятие средств со счетов. Если суд сочтет, что средства незаконно им сняты, то возложат на Глушакова обязанность выплатить компенсацию второй стороне и все», — приводит его слова «СЭ».

Cам Глушаков предпочитает сторониться общения с прессой и не дает комментариев относительно сложившейся ситуации в семье.

В спортивной деятельности Дениса по-прежнему все не слишком гладко: в конце сентября он был отстранен от работы с первой командой «Спартака» по решению главного тренера Массимо Карерры. Причиной тому послужил поставленный лайк под видеозаписью актера Дмитрия Назарова, в которой артист критиковал итальянского специалиста.

Помимо Глушакова был переведен в молодежную команду за то же деяние защитник Андрей Ещенко. Сейчас оба футболиста тренируются и играют за «молодежку», а срок их «изгнания» Каррера до сих пор не назвал.

Слушание по делу о разводе Глушаковых будет рассмотрено Никулинским судом 19 октября.

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