Погиб основатель «Спорт-Экспресса»

16 октября возле здания на Осеннем бульваре в Москве был обнаружен мертвым бывший владелец «Спорт-Экспресса» Иван Рубин.

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Как сообщил агентству «Москва» источник в правоохранительных органах, мужчина оставил предсмертную записку, где написал, что получал угрозы. Он добавил, что у Рубина незадолго до смерти были проблемы с кредиторами. В свою очередь другой источник, знакомый с ситуацией, уточнил, что сумма долга Рубина превышала 50 млн рублей.

Рубин был известен как один из основателей газеты «Спорт-Экспресс», которую в 1991 году создала группа ведущих журналистов «Советского спорта», покинувших главную в то время спортивную газету страны.

С момента основания нового издания предприниматель Рубин занял пост генерального директора «СЭ», а в 2003 году стал владельцем газеты.

«Спорт-Экспресс» к тому моменту был самым авторитетным российским спортивным изданием, являлся членом ассоциации European Sports Magazines и четыре года как открыл свой интернет-портал.

На тот момент газета была третьей в России среди всех ежедневных изданий страны по тиражу, который достигал 650 тыс. экземпляров.

Именно при Рубине в качестве владельца случился упадок «СЭ», начавшийся весной 2009 года со смерти одного из основателей и главного идеолога газеты Владимира Кучмия, бессменно работавшего на должности главного редактора.

Пика кризисная ситуация достигла в 2012 году. Из-за задержек заработной платы, достигшей полугода, редакция взбунтовалась против Рубина сразу после Олимпиады в Лондоне.

Как рассказывает источник «Газеты.Ru», на собрании Рубин укорял сотрудников, что

они во время Олимпийских игр привыкли жить в Лондоне «как Абрамовичи», и говорил, что ради выплаты зарплат постоянно закладывает свои квартиры.

Один из присутствовавших на собрании записал разговор с владельцем газеты на диктофон, опубликовав запись в интернете, что привело к еще более масштабному скандалу, а также обвалило стоимость издания.

Рубин обвинил сотрудников редакции в предательстве и в итоге продал в конце августа газету со всеми текущими долгами новым владельцам из Санкт-Петербурга всего за $4 млн.

Газету возглавил генеральный директор петербургского филиала «Первого канала» Эдуард Райкин, а главным редактором стал бывший журналист «Спорт-Экспресс» Константин Клещев.

По сообщению телеграм-канала Mash, полиция в данный момент прорабатывает различные версии гибели 67-летнего бизнесмена.

Как сообщила ТАСС представитель Главного следственного управления Следственного комитета России по Москве Юлия Иванова, по данному факту начата доследственная проверка. В сообщении СК отмечается, что обнаруженное тело имеет повреждения, характерные для падения с высоты.

Также в СМИ появилась информация, что в предсмертной записке Рубин обвинил некоего Владимира Тюренкова в угрозах за невыплату долга в 70 тысяч евро. Генеральный директор ООО ЧОП «Сентинел-1» Владимир Тюренков подтвердил радиостанции «Говорит Москва», что Рубин должен был ему деньги, но опроверг информацию об угрозах.

«Я слышал об этом трагическом событии. Я знаком с Рубиным и в долг ему дал по рекомендации своего друга, который за Рубина и просил. Рубин должен был вернуть мне всю сумму два месяца назад, он неоднократно просил продлить срок возврата. Вчера мы должны были с ним увидеться в отеле «Балчуг», на встрече он не появился и на звонки не отвечал. Я не тот человек, который будет угрожать, абсолютно не бандитского стиля. Для угроз не было оснований, Рубин не отказывался отдавать, но оттягивал срок. Иван был психологически неустойчивый и очень алкогольный», — заявил Тюренков.

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