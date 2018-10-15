«Порвали парус»: Россию накажут за Крым

Международная федерация парусного спорта (World Sailing) может лишить членства Всероссийскую федерацию парусного спорта (ВФПС). Вопрос об исключении России из состава участников организации будет рассмотрен на ежегодной конференции федерации, которая пройдет с 27 октября по 4 ноября в США.

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Инициатором данного расследования стала украинская сторона. Федерация парусного спорта Украины (ФПСУ) подала в World Sailing жалобу по факту проведения российских соревнований на территории Крыма, что, по ее мнению, является нарушением регламента.

В связи с этим Украина выступала с официальным требованием исключить Россию из состава международной федерации.

Примечательно, что ФПСУ ранее уже обращала внимание руководства World Sailing на российские соревнования в Крыму. Так, в 2015 году национальное первенство и Кубки России проводились в Севастополе и иных частях крымского полуострова. После этого украинская федерация обратилась с жалобой о нарушении правил парусного спорта. Позднее World Sailing вынесла вердикт, что турниры на территории Крыма должна проводить Украина.

«В соответствии с правилами парусного спорта, решением совета World Sailing, а также Международного олимпийского комитета (МОК) соревнования в Крыму могут проводиться лишь Федерацией парусного спорта Украины или аффилированными организациями»,

— говорится в заявлении.

Напомним, что в марте 2014 года на территории Крыма состоялся референдум, итогом которого регион вошел в состав Российской Федерации. Однако большинство западных стран отказалось признавать референдум. При этом в своем запросе украинская организация указывает на резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН от 27 марта 2014 года, согласно которой Крым является частью территории Украины.

Несмотря на вердикт World Sailing, Россия продолжила проводить внутренние соревнования в Крыму.

На Украине данный ход посчитали противоправным, в связи с чем был подан запрос на исключение ВФПС из состава членства международной организации. Для того, чтобы жалоба была удовлетворена, необходимо получить большинство голосов членов совета за исключение России.

В руководстве ВФПС уже отреагировали на данную жалобу и отправили в адрес World Sailing специальный подробный отчет о легитимности проведения внутренних соревнований в Крыму. Об этом «РИА Новости» сообщил президент организации Владимир Силкин.

«Если говорить о юридической части, то они такую жалобу написали. Она, на мой взгляд, не имеет никаких фактов нарушения конституции World Sailing. У международной федерации прописано, что она не занимается политикой.

Мы на украинскую жалобу написали большой, подробный и аргументированный ответ, который отправили в World Sailing», — заявил он.

Кроме того, Силкин рассказал о проведенных переговорах с двумя сторонами.

«Мы надеемся и верим, что наши аргументы объективные, и итоговое решение будет направлено на развитие паруса в Крыму, а не на то, чтобы решать политические вопросы», — добавил глава ВФПС.

По словам Силкина, Украина, подавая жалобы, руководствуется исключительно политическими взглядами, а не способствует развитию парусного спорта в республике.

«В Крыму исторически огромное количество и спортсменов, и детей тренируются. Плюс Севастополь исторически был олимпийской базой сборных СССР и России. Мы говорили нашим коллегам, что надо уйти от политики и найти форму сотрудничества. Например, давайте вместе проводить соревнования. Либо мы вам поможем.

Предлагали не устраивать разборки, а развивать парус. Вроде договорились, а опять идут жалобы»,

— заключил он.

Интересно, что Силкин также на официальном сайте ВФПС опубликовал открытое письмо, адресованное автору заметок в журнале Yacht Russia. Так, на сайте издания было размещено анонимное письмо Силкину, в котором его автор дискредитирует действия руководства российской организации. Глава ВФПС в сою очередь заявил, что данные показания являются недостоверными.

«Чего хочет добиться своим провокационным письмом данное средство массовой информации? Чтобы мы согласовывали все свои крымские соревнования с украинской федерацией? Чтобы не защищали права и интересы спортсменов и детей, которые хотят заниматься парусным спортом в Крыму?

Или редакция журнала хочет, чтобы мы исключали любые соревнования по первому требованию ФПСУ? Чтобы российские коммерческие структуры, которые хотят развивать парусный спорт в Крыму, ездили в Киев за разрешением? Инициатора этого открытого письма не волнуют проблемы в российском парусе. Им движут личные чувства ненависти и уязвленного самолюбия», — написано в обращении.

Несмотря на низкую популярность парусного спорта в России, в руководстве федерации работают представители власти страны. В частности председателем Наблюдательного совета организации является Андрей Логинов, заместитель руководителя аппарата правительства России. Кроме того, проблемы парусного спорта обсуждают в Министерстве спорта. По словам министра Павла Колобкова, проведение соревнований в Крыму содействует развитию парусного спорта.

«В наших ближайших планах вместе с руководством республики — продумать план действий по возрождению парусного спорта. Для подготовки сборных команд, спортсменов лучшее место сложно и придумать», — сказал Колобков в интервью «РИА Новости» в августе этого года.

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