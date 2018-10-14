Не доехал до Емельяненко: Харитонов попал в ДТП

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Сергей Харитонов стал участником ДТП на одной из автомобильных трасс в США. 38-летний уроженец Плесецка получил небольшие повреждения и ушибы. Как рассказал в интервью ТАСС сам Харитонов, он направлялся к арене арене Nassau Veterans Memorial Coliseum в пригороде Нью-Йорка Юниондэйле, где в ночь с 13 на 14 октября по московскому времени состоится полуфинал Гран-при Bellator 208.

«Сейчас ехали на турнир Bellator и попали в аварию. Все нормально, отделался ушибами и ссадинами»,

— заявил Харитонов.

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Отмечается, что россиянин собирался посмотреть поединок своего соотечественника Федора Емельяненко. «Последний Император» в рамках 1/2 финала турнира встретится с 41-летним американцем Чейлом Сонненом. Ранее Харитонов поделился ожиданиями от боя с участием Емельяненко и назвал его фаворитом поединка.

«Федор — однозначно фаворит в этом поединке. Я не знаю, что может Соннен ему преподнести. В борьбе — ничего, как и тем более в стойке. Так что не знаю…

Вот за счет чего Соннен может победить? Он легче весит. В общем, вряд ли. Думаю, Федор будет готов. На мой взгляд, шансов нет. Но в бою все что угодно может произойти»,

— приводит слова Харитонова «РИА Новости».

К слову о весе. В пятницу, 12 октября состоялась официальная церемония взвешивания, по итогам которой Федор Емельяненко оказался тяжелее чуть более чем на 4 килограмма.

Чаша весов под российским бойцом остановилась на отметке 107 кг, тогда как Соннен показал вес 102,9 кг.

Перед очным противостоянием в полуфинале Гран-при Bellator в активе Федора Емельяненко проведено 43 боя, 37 из которых завершились победой 42-летнего россиянина. Причем 28 из них были одержаны досрочно, а поединок против американца Джоша Барнетта был признан несостоявшимся в связи с тем, что соперник Емельяненко был уличен Калифорнийской атлетической комиссией в использовании анаболических стероидов и впоследствии дисквалифицирован.

Что касается очередного оппонента россиянина, то Соннен в своей карьере одержал 30 побед и потерпел 15 поражений.

Примечательно, что за день до боя Емельяненко на Гран-при Bellator на ринг выходил сам Харитонов.

На турнире Bellator 207 в Анкасвилле российский тяжеловес нокаутировал американца Роя Нельсона, одержав досрочную победу за несколько секунд до конца первого раунда.

Сергей нанес серию ударов по корпусу Нельсону, после чего тот потерял равновесие и упал на пол октагона. Судьи зафиксировали победу Харитонова, при том, что за несколько эпизодов до этого российский боец был оштрафован на один балл.

В самом начале поединка Харитонов использовал запрещенный прием, когда держал своего соперника у сетки. Бой был приостановлен, но впоследствии возобновлен.

Комментируя свою победу, российский тяжеловес подчеркнул, что боялся, что судьи могли отменить бой, а также отметил, что не рассчитывал нокаутировать Нельсона в первом раунде.

«Переживал, что нанес запрещенный удар. Благодарю Роя, что он не снялся с боя и продолжил поединок. Я случайно нарушил правила — не заметил, что он коснулся канваса четырьмя точками.

Честно говорю, я не рассчитывал на нокаут в первом раунде, но это тяжелый вес. Мы с тренерским штабом не ожидали такого исхода. Мы знаем, что Рой Нельсон очень выносливый и стойкий боец. Получилось как получилось. Я был готов и к борьбе, и к работе в стойке», — цитирует Харитонова MMA Junkie.

Кроме того, россиянин выразил свое недовольство в отношении руководства Bellator, отметив, что ему дают мало боев.

«Я хочу драться в Bellator, но мне дают слишком мало боев. Два в год — это слишком мало. Поэтому мне приходится выступать в других организациях», — заключил Харитонов.

Теперь в послужном списке 38-летнего бойца 28 побед, 26 из которых — досрочно. Также Харитонов потерпел шесть поражений. Что касается Нельсона, то в его активе 21 победа (18 — досрочно) при 13 поражениях.

Главным боем полуфинала Гран-при Bellator 207 стал бой между американцами Мэттом Митрионом и Райаном Бейдером. Победителем противостояния решением судей стал Бейдер, который встретится либо с Федором Емельяненко, либо с Чейлом Сонненом. За боем россиянина против представителя США вы можете следить в текстовой онлайн-трансляции, которую ведет «Газета.Ru».

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