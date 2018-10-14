Не доехал до Емельяненко: Харитонов попал в ДТП

Курсы валют$ 66.05 (-0.001) 76.31 (+0.046)
Пенсионный советник
Москва: +7°C
Кризис - 1993. Октябрь
онлайн-табло
Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
Лига наций УЕФА
21:45
БельгияШвейцария
2:1
закончен
21:45
ХорватияАнглия
0:0
закончен
21:45
АвстрияСеверная Ирландия
1:0
закончен
21:45
ГрецияВенгрия
1:0
закончен
21:45
ЭстонияФинляндия
0:1
закончен
21:45
БеларусьЛюксембург
1:0
закончен
21:45
МолдавияСан-Марино
2:0
закончен
КХЛ / регулярный чемпионат
17:00
АвтомобилистСибирь
4:1
закончен
19:30
СКАСеверсталь
2:0
закончен
19:30
ЦСКААдмирал
2:1 (Б)
закончен
19:30
Динамо МнЛокомотив
2:5
закончен
19:30
Динамо РКуньлунь Ред Стар
1:3
закончен
Евролига
19:45
Будучность Олимпия Милан
71:82
закончен
20:00
Химки Олимпиакос
66:87
закончен
20:00
Жальгирис Баскония
79:87
закончен
20:45
Фенербахче Гран Канария
97:72
закончен
Бокс/ММА / Bellator 207
04:00
Рой Нельсон (США) — Сергей Харитонов (Россия)
online
Хроника /
10:16
Кокорин и Мамаев привыкают к СИЗО
закончен
Фигурное катание / Юниорский Гран-при по фигурному катанию, 7-й этап, Ереван
16:35
Девушки, произвольная программа
закончен
Лига наций УЕФА
16:00
СловакияЧехия
1:2
закончен
19:00
НорвегияСловения
1:0
закончен
19:00
ГрузияАндорра
3:0
закончен
19:00
ЛатвияКазахстан
1:1
закончен
19:00
АрменияГибралтар
0:1
закончен
21:45
НидерландыГермания
3:0
закончен
21:45
ИрландияДания
0:0
закончен
21:45
БолгарияКипр
2:1
закончен
21:45
МакедонияЛихтенштейн
4:1
закончен
ФНЛ / Первый дивизион
08:00
СКА-ХабаровскРотор
0:1
закончен
13:00
ЛучАвангард К
1:0
закончен
13:00
ТомьСочи
1:0
закончен
13:00
СибирьНижний Новгород
0:0
закончен
14:30
ТамбовСпартак-2
2:0
закончен
15:00
ЧертановоШинник
0:1
закончен
15:00
Краснодар-2Зенит-2
2:1
закончен
17:00
МордовияХимки
1:1
закончен
17:00
АрмавирБалтика
2:2
закончен
КХЛ / регулярный чемпионат
17:00
Ак БарсХК Сочи
5:1
закончен
17:00
НефтехимикЙокерит
2:1 (ОТ)
закончен
17:00
ТорпедоСпартак
1:3
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
20:00
Филадельфия ФлайерзВегас Голден Найтс
0:1
закончен
20:00
Нью-Йорк РейнджерсЭдмонтон Ойлерз
1:2
закончен
21:00
Оттава СенаторзЛос-Анджелес Кингз
5:1
закончен
22:00
Бостон БрюинзДетройт Ред Уингз
8:2
закончен
01:00
Миннесота УайлдКаролина Харрикейнз
4:5 (ОТ)
закончен
02:00
Вашингтон КэпиталзТоронто Мэйпл Лифс
2:4
закончен
02:00
Флорида ПантерзВанкувер Кэнакс
2:3
закончен
02:00
Тампа-Бэй ЛайтнингКоламбус Блю Джекетс
8:2
закончен
02:00
Монреаль КанадиенсПиттсбург Пингвинз
3:3 (ОТ)
буллиты
03:00
Даллас СтарзАнахайм Дакс
4:3
3 период
03:00
Нэшвилл ПредаторзНью-Йорк Айлендерс
4:2
3 период
03:30
Чикаго БлэкхоуксСент-Луис Блюз
2:1
2 период
04:00
Аризона КойотсБаффало Сэйбрз
0:2
2 период
05:00
Колорадо ЭвеланшКалгари Флэймз
0:0
1 период
Единая лига ВТБ
17:00
Цмоки-Минск Астана
86:93
закончен
18:00
ЦСКА Нижний Новгород
84:78
закончен
Хроника /
08:55
Стали известны новые подробности кутежа Кокорина и Мамаева
закончен
04:00
Онлайн-трансляция полуфинала Гран-при Bellator Емельяненко — Соннен
online
Лига наций УЕФА
16:00
РумынияСербия
не начался
19:00
РоссияТурция
не начался
19:00
АзербайджанМальта
не начался
19:00
Фарерские островаКосово
не начался
21:45
ПольшаИталия
не начался
21:45
ИзраильАлбания
не начался
21:45
ЛитваЧерногория
не начался
ФНЛ / Первый дивизион
16:00
ТюменьФакел
не начался
КХЛ / регулярный чемпионат
15:00
АвтомобилистСалават Юлаев
не начался
15:00
Металлург МгСибирь
не начался
17:00
ЦСКААмур
не начался
17:00
Динамо МнСеверсталь
не начался
17:00
Динамо РАдмирал
не начался
17:30
АвангардБарыс
не начался
17:30
Динамо МЛокомотив
не начался
18:00
СлованКуньлунь Ред Стар
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
20:00
Нью-Джерси ДэвилзСан-Хосе Шаркс
не начался
02:00
Виннипег ДжетсКаролина Харрикейнз
не начался
02:00
Сент-Луис БлюзАнахайм Дакс
не начался
Единая лига ВТБ
12:00
Енисей Парма
не начался
15:00
Химки Калев
не начался
18:00
УНИКС Локомотив-Кубань
не начался
Не доехал до Емельяненко: Харитонов попал в ДТП

Боец ММА Харитонов попал в аварию

Российский боец Сергей Харитонов РИА Новости
Российский боец Сергей Харитонов
Видео по теме
Российский боец ММА Сергей Харитонов попал в ДТП. По словам спортсмена, он направлялся на турнир Bellator 208, где выступит его соотечественник Федор Емельяненко. В результате аварии Харитонов получил несколько повреждений и ушибов.

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Сергей Харитонов стал участником ДТП на одной из автомобильных трасс в США. 38-летний уроженец Плесецка получил небольшие повреждения и ушибы. Как рассказал в интервью ТАСС сам Харитонов, он направлялся к арене арене Nassau Veterans Memorial Coliseum в пригороде Нью-Йорка Юниондэйле, где в ночь с 13 на 14 октября по московскому времени состоится полуфинал Гран-при Bellator 208.

«Сейчас ехали на турнир Bellator и попали в аварию. Все нормально, отделался ушибами и ссадинами»,

— заявил Харитонов.

Реклама

Отмечается, что россиянин собирался посмотреть поединок своего соотечественника Федора Емельяненко. «Последний Император» в рамках 1/2 финала турнира встретится с 41-летним американцем Чейлом Сонненом. Ранее Харитонов поделился ожиданиями от боя с участием Емельяненко и назвал его фаворитом поединка.

«Федор — однозначно фаворит в этом поединке. Я не знаю, что может Соннен ему преподнести. В борьбе — ничего, как и тем более в стойке. Так что не знаю…

Вот за счет чего Соннен может победить? Он легче весит. В общем, вряд ли. Думаю, Федор будет готов. На мой взгляд, шансов нет. Но в бою все что угодно может произойти»,

— приводит слова Харитонова «РИА Новости».

К слову о весе. В пятницу, 12 октября состоялась официальная церемония взвешивания, по итогам которой Федор Емельяненко оказался тяжелее чуть более чем на 4 килограмма.

Чаша весов под российским бойцом остановилась на отметке 107 кг, тогда как Соннен показал вес 102,9 кг.

Перед очным противостоянием в полуфинале Гран-при Bellator в активе Федора Емельяненко проведено 43 боя, 37 из которых завершились победой 42-летнего россиянина. Причем 28 из них были одержаны досрочно, а поединок против американца Джоша Барнетта был признан несостоявшимся в связи с тем, что соперник Емельяненко был уличен Калифорнийской атлетической комиссией в использовании анаболических стероидов и впоследствии дисквалифицирован.

Что касается очередного оппонента россиянина, то Соннен в своей карьере одержал 30 побед и потерпел 15 поражений.

Примечательно, что за день до боя Емельяненко на Гран-при Bellator на ринг выходил сам Харитонов.

На турнире Bellator 207 в Анкасвилле российский тяжеловес нокаутировал американца Роя Нельсона, одержав досрочную победу за несколько секунд до конца первого раунда.

Сергей нанес серию ударов по корпусу Нельсону, после чего тот потерял равновесие и упал на пол октагона. Судьи зафиксировали победу Харитонова, при том, что за несколько эпизодов до этого российский боец был оштрафован на один балл.

В самом начале поединка Харитонов использовал запрещенный прием, когда держал своего соперника у сетки. Бой был приостановлен, но впоследствии возобновлен.

Комментируя свою победу, российский тяжеловес подчеркнул, что боялся, что судьи могли отменить бой, а также отметил, что не рассчитывал нокаутировать Нельсона в первом раунде.

«Переживал, что нанес запрещенный удар. Благодарю Роя, что он не снялся с боя и продолжил поединок. Я случайно нарушил правила — не заметил, что он коснулся канваса четырьмя точками.

Честно говорю, я не рассчитывал на нокаут в первом раунде, но это тяжелый вес. Мы с тренерским штабом не ожидали такого исхода. Мы знаем, что Рой Нельсон очень выносливый и стойкий боец. Получилось как получилось. Я был готов и к борьбе, и к работе в стойке», — цитирует Харитонова MMA Junkie.

Кроме того, россиянин выразил свое недовольство в отношении руководства Bellator, отметив, что ему дают мало боев.

«Я хочу драться в Bellator, но мне дают слишком мало боев. Два в год — это слишком мало. Поэтому мне приходится выступать в других организациях», — заключил Харитонов.

Теперь в послужном списке 38-летнего бойца 28 побед, 26 из которых — досрочно. Также Харитонов потерпел шесть поражений. Что касается Нельсона, то в его активе 21 победа (18 — досрочно) при 13 поражениях.

Главным боем полуфинала Гран-при Bellator 207 стал бой между американцами Мэттом Митрионом и Райаном Бейдером. Победителем противостояния решением судей стал Бейдер, который встретится либо с Федором Емельяненко, либо с Чейлом Сонненом. За боем россиянина против представителя США вы можете следить в текстовой онлайн-трансляции, которую ведет «Газета.Ru».

С другими новостями, материалами и статистикой вы можете ознакомиться на странице бокса и ММА, а также в группах отдела спорта в социальных сетях Facebook и «Вконтакте».