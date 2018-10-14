«Хотят мыться чаще»: как живут Кокорин и Мамаев в СИЗО. LIVE

Алана Мамаева, жена хавбека «Краснодара» Павла Мамаева, прокомментировала удаление ее странички в инстаграме.

По словам девушки, аккаунт удалили хакеры, которые угрожали ей в связи с нападениями 8 октября, в которых принимали участие ее муж, а также нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин.

«Всем привет, опять делаю небольшой эфир. Моей страницы уже нету. Я не сама ее удаляла, мне ее удалили. Сегодня я написала заявление в полицию, попросила, чтобы они за этим проследили. Он продолжает писать, продолжаются угрозы», — поделилась жена футболиста с подписчиками, выйдя в прямой эфир с нового инстаграм-аккаунта.