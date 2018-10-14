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«Хотят мыться чаще»: как живут Кокорин и Мамаев в СИЗО. LIVE

Онлайн-трансляция главных событий вокруг Кокорина и Мамаева

Павел Мамаев под стражей РИА Новости
Павел Мамаев под стражей
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Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев постепенно привыкают к условиям в СИЗО. Стало известно, что игроки намерены поддерживать свою форму в тюрьме и готовы платить за возможность заниматься в спортзале и принимать душ чаще одного раза в неделю. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию основных событий вокруг арестованных футболистов.
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11:40

Кокорин и Мамаев будут тренироваться в СИЗО, сообщает телеграм-канал Mash. Футболисты получат возможность тренироваться в спортзале «Бутырки», когда их переведут из карантинных камер в обычные.

Подобная тренировка стоит 400 рублей в час.

11:20

Наталья Шатихина, адвокат директора департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Дениса Пака, прокомментировала арест форварда петербургского «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева.

«Факт помещения другого человека под стражу ни у кого вызывать радости не может, но поведение этой группы явно демонстрировало системную опасность для окружающих. У всех арестованных теоретически есть возможность скрыться, есть факт нахождения в течение времени, предшествующего задержанию, в неизвестном месте, возможность препятствовать следствию», — заявила защитник.

11:10

Жена полузащитника подчеркнула, что хакер не останавливается даже после обращения в правоохранительные органы.

«Заявление уже положено на стол. Но этот идиот поблагодарил за рекламу, и что теперь он может каждому, кто даст денег, прислать компромат на меня. А что касается тех, кто считает, что это я придумала, чтобы вызвать жалость, дай бог, чтобы вам не пришлось такое пережить, ребятки», — заключила девушка.

11:05

Алана Мамаева, жена хавбека «Краснодара» Павла Мамаева, прокомментировала удаление ее странички в инстаграме.

По словам девушки, аккаунт удалили хакеры, которые угрожали ей в связи с нападениями 8 октября, в которых принимали участие ее муж, а также нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин.

«Всем привет, опять делаю небольшой эфир. Моей страницы уже нету. Я не сама ее удаляла, мне ее удалили. Сегодня я написала заявление в полицию, попросила, чтобы они за этим проследили. Он продолжает писать, продолжаются угрозы», — поделилась жена футболиста с подписчиками, выйдя в прямой эфир с нового инстаграм-аккаунта.

10:45

Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников сообщил, что футболисты твердо намерены поддерживать свою физическую форму в предстоящие им два месяца заключения.

«Кокорин и Мамаев планируют написать заявление с просьбой разрешить им поддерживать форму, когда попадут в обычные камеры СИЗО. Там есть спортивный зал, где можно за 400 рублей в час тренироваться и принимать душ. Это позволит мыться чаще одного раза в неделю. Многие обвиняемые, которые не поддерживают форму, специально платят, чтобы посещать душ», — приводит слова Мельникова «СЭ».

Кокорин Мамаев
twitter
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев
10:30

А вот что думает Мамаев: «Жду сейчас адвоката, он придет в понедельник. Я сожалею о поступке, о чем сказал в суде. Пока нахожусь здесь, состояние нормальное, жизнь продолжается».

Павел Мамаев
РИА Новости
Павел Мамаев
10:15

Уже появились первые комментарии от самих игроков. Кокорин: «Надеюсь, что в ситуации разберутся, не унываю. Утром ел кашу, пью чай. Первым делом спросил, есть ли спортзал. Написал заявление, чтобы попасть туда. Пришло много писем, я пытаюсь всем ответить. Все читаю».

Также форвард отметил, что первым делом подал прошение предоставить ему возможность тренироваться и поддерживать физическую форму.

Александр Кокорин
РИА Новости
Александр Кокорин
10:00

Доброе утро, уважаемые читатели «Газеты.Ru!» Мы продолжаем следить за главными событиями вокруг пребывающих в СИЗО футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.