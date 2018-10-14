«Хотят мыться чаще»: как живут Кокорин и Мамаев в СИЗО. LIVE

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Кокорин и Мамаев будут тренироваться в СИЗО, сообщает телеграм-канал Mash. Футболисты получат возможность тренироваться в спортзале «Бутырки», когда их переведут из карантинных камер в обычные.
Подобная тренировка стоит 400 рублей в час.
Наталья Шатихина, адвокат директора департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Дениса Пака, прокомментировала арест форварда петербургского «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева.
«Факт помещения другого человека под стражу ни у кого вызывать радости не может, но поведение этой группы явно демонстрировало системную опасность для окружающих. У всех арестованных теоретически есть возможность скрыться, есть факт нахождения в течение времени, предшествующего задержанию, в неизвестном месте, возможность препятствовать следствию», — заявила защитник.
Жена полузащитника подчеркнула, что хакер не останавливается даже после обращения в правоохранительные органы.
«Заявление уже положено на стол. Но этот идиот поблагодарил за рекламу, и что теперь он может каждому, кто даст денег, прислать компромат на меня. А что касается тех, кто считает, что это я придумала, чтобы вызвать жалость, дай бог, чтобы вам не пришлось такое пережить, ребятки», — заключила девушка.
Алана Мамаева, жена хавбека «Краснодара» Павла Мамаева, прокомментировала удаление ее странички в инстаграме.
По словам девушки, аккаунт удалили хакеры, которые угрожали ей в связи с нападениями 8 октября, в которых принимали участие ее муж, а также нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин.
«Всем привет, опять делаю небольшой эфир. Моей страницы уже нету. Я не сама ее удаляла, мне ее удалили. Сегодня я написала заявление в полицию, попросила, чтобы они за этим проследили. Он продолжает писать, продолжаются угрозы», — поделилась жена футболиста с подписчиками, выйдя в прямой эфир с нового инстаграм-аккаунта.
Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников сообщил, что футболисты твердо намерены поддерживать свою физическую форму в предстоящие им два месяца заключения.
«Кокорин и Мамаев планируют написать заявление с просьбой разрешить им поддерживать форму, когда попадут в обычные камеры СИЗО. Там есть спортивный зал, где можно за 400 рублей в час тренироваться и принимать душ. Это позволит мыться чаще одного раза в неделю. Многие обвиняемые, которые не поддерживают форму, специально платят, чтобы посещать душ», — приводит слова Мельникова «СЭ».
А вот что думает Мамаев: «Жду сейчас адвоката, он придет в понедельник. Я сожалею о поступке, о чем сказал в суде. Пока нахожусь здесь, состояние нормальное, жизнь продолжается».
Уже появились первые комментарии от самих игроков. Кокорин: «Надеюсь, что в ситуации разберутся, не унываю. Утром ел кашу, пью чай. Первым делом спросил, есть ли спортзал. Написал заявление, чтобы попасть туда. Пришло много писем, я пытаюсь всем ответить. Все читаю».
Также форвард отметил, что первым делом подал прошение предоставить ему возможность тренироваться и поддерживать физическую форму.
Доброе утро, уважаемые читатели «Газеты.Ru!» Мы продолжаем следить за главными событиями вокруг пребывающих в СИЗО футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.