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Битва за Емельяненко: Харитонов против американца

Российский боец ММА Сергей Харитонов сразится с Роем Нельсоном

Сергей Харитонов (справа) mmamania.com
Сергей Харитонов (справа)
Видео по теме
Ветеран российского ММА Сергей Харитонов сразится в США с опытным американцем Роем Нельсоном. Поединок пройдет в рамках известного промоушена Bellator и будет носить статус со-главного в преддверии эпического противостояния двух тяжеловесов — Мэтта Митриона и Райана Бэйдера. Победитель этого боя может встретиться в финальном поединке Гран-при Bellator с Федором Емельяненко.

Сергей Харитонов — Рой Нельсон

В ночь с 12 на 13 октября по московскому времени состоится номерной турнир по смешанным единоборствам Bellator 207, где в со-главном бою вечера сойдутся легенда российского ММА Сергей Харитонов и американец Рой Нельсон.

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Оба лишь дважды выступали под эгидой этого промоушена, причем с одинаковым результатом — одна победа и одно поражение.

Любопытно, что у Харитонова при этом неизменно доходило до технического нокаута — либо в его пользу, либо в пользу соперника.

Нельсон же действовал в более спокойной манере, и пока что бои Bellator с его участием завершались только решением судей.

Если учитывать более-менее свежие выступления бойцов не только в рамках этого промоушена, но и в других организациях, то выясняется, что Нельсон в последних девяти боях потерпел шесть (!) поражений. Кажется, 42-летнему ветерану ММА уже пора на покой.

У Харитонова же в девяти последних поединках — восемь побед, и он младше своего соперника на четыре года. Конечно, в противостоянии тяжеловесов (до 120 кг) между 38-летним и 42-летним бойцом вряд ли образуется большая разница в скорости передвижения, однако запаса сил и свежести у россиянина должно быть побольше. Об этом говорят и последние результаты оппонентов.

Если рассуждать о стиле боксеров, то Сергей предпочитает работать в стойке (ему близок как бокс, так и кикбоксинг) — недаром он часто нокаутирует своих визави. Гигантский размах рук (193 см) позволяет россиянину без усилий доставать любого соперника.

Для сравнения, размах рук Нельсона — 183 см, что явно сужает его возможности по поражению цели. Особенно, если она будет двигаться чуть быстрее, чем умудренный опытом американец. К тому же Рой почти на 10 см ниже своего соперника — по физическим габаритам в этот вечер он явно не фаворит.

Стоит отметить, что Харитонов спокойно чувствует себя не только в стойке, но и в самбо — в самом начале своей карьеры он попал в клуб по этому виду спорта, где научился многим болевым приемам. Однако в последнее время россиянин предпочитает уходить в борьбу только при обороне, а основную ставку делает на свой сокрушительный удар.

Примерно такой же тактики придерживается Нельсон — с той лишь разницей, что в борьбу он уходит еще меньше.

«Большая деревенщина» предпочитает долгое и медлительное противостояние в стойке, в котором он может победить оппонента по очкам — на нокаут у американца уже не всегда хватает сил и скорости (тут ведь нужен неожиданный выпад).

Тем не менее зрители, скорее всего, не будут разочарованы как минимум тактической борьбой опытных бойцов и явно увидят немало смачных попаданий из стойки.

Мэтт Митрион — Райан Бэйдер

В главном бою вечера два матерых американца (Митриону — 40, Бэйдеру — 35) будут бороться за выход в финал Гран-при тяжеловесов Bellator.

Победитель этого противостояния встретится в решающем поединке Гран-при с триумфатором пары Федор ЕмельяненкоЧейл Соннен, так что за этим боем стоит следить с особенным вниманием.

Примечательно, что Бэйдер является действующим чемпионом Bellator в полутяжелом весе, однако ради участия в престижной серии решил поднять свою весовую категорию и пока что вполне неплохо себя показывает.

Соперники сильно отличаются по стилю боя. Митрион — ярко выраженный ударник и к тому же левша, что усложняет задачу оппонентам. При внушительном росте в 192 см и весе в 115 кг он действует довольно быстро, нередко заставая визави врасплох мощными ударами. Недаром из 13 побед в карьере у него 11 — нокаутом и лишь две — по решению судей.

Бэйдер же, напротив, предпочитает борьбу в партере (по крайней мере, так было до перехода в тяжелый вес), нередко успешно проходит в ноги, захватывает контроль над соперником, а потом просто забивает его кулаками сверху.

Однако в последнее время боец изрядно поработал над своей стойкой (без этого в октагоне против Митриона делать нечего) и научился более осторожно действовать при тейкдаунах — раньше он умудрялся получать нокаут из-за того, что подставлял свою голову при броске на визави.

И тот, и другой, могут отправить на настил одним ударом: на счету Бэйдера, например, десять побед нокаутом из 25-ти — неплохо для базового борца. В случае победы в полуфинале Емельяненко в любом случае ждет достойный оппонент.

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