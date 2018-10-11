Беда «Монако»: Головин остался без наставника

Дела «Монако» с каждым днем идут все хуже и хуже. Болельщики французского клуба не видели побед своей команды еще с начала августа, настроение в стане монегасков не менялось, а надежда на улучшение ситуации окончательно угасла. В связи с этим руководство красно-белых пошло на решительные меры и 11 октября расторгло контракт с главным тренером команды Леонарду Жардимом.

Реклама

Причина проста — неудовлетворительные результаты клуба.

«Монако» после девяти туров Лиги 1 находится в зоне вылета из французской элиты, располагаясь с шестью набранными баллами на 18-й строчке (третья с конца).

Сам Жардим свое увольнение воспринял адекватно и спокойно, поблагодарив болельщиков, футболистов и сотрудников клуба за 4-летнюю совместную работу.

«Я благодарен и горд, что мог тренировать «Монако» четыре года. Я всегда делал все от меня зависящее и работал с энтузиазмом. Мы вместе одержали большие победы, эти воспоминания навсегда останутся со мной. Вперед, «Монако»! Daghe Munegu», — сказал на прощание 44-летний специалист в интервью клубному каналу.

Une grande histoire se termine...

C'est un honneur d'avoir reprйsentй l'AS Monaco.

Merci pour l'opportunitй, merci pour le soutien, merci pour l'affection



Monaco et ses chaleureux supporters resteront а jamais dans mon cur. Je souhaite le meilleur а l'AS Monaco.



Daghe Munegu ! pic.twitter.com/SICaHqT64o — Leonardo Jardim (@leonardojjardim) 11 октября 2018 г.

Жардим возглавил монегасков в 2014 году. В первые два года работы на посту главного тренера он завоевал с «Монако» бронзовые медали чемпионата Франции, а, в сезоне-2016/17 добился исторического для красно-белых достижения.

«Монако» впервые за 17 лет стал чемпионом, а также дошел до стадии полуфинала Лиги чемпионов, где по сумме двух матчей уступил туринскому «Ювентусу».

За богатый вклад в развитие клуба руководство красно-белых поблагодарило Жардима и пожелало ему успехов в дальнейшей карьере.

«Хотелось бы выразить признательность и глубочайшее уважение Леонарду за всю проделанную им работу. Леонарду зарекомендовал себя и стал примером для остальных тренеров в Европе. Он оставляет после себя команду с положительным балансом.

Отрезок его работы навсегда запомнится, как один из прекраснейших в истории клуба. Леонарду всегда будет частью семьи «Монако»,

— заявил вице-президент «Монако» Вадим Васильев.

После чемпионского сезона монегаски подписали с Жардимом новый контракт сроком на три года. Однако доработать его португальцу было не суждено. Нынешний сезон складывается для «Монако» ужасно. Помимо неудачного выступления на внутренней арене, красно-белые также с разгромом проиграли на старте сезона «ПСЖ» в матче за Суперкубок Франции, а в Лиге чемпионов команда занимает последнее место в группе А с нулем в графе набранных очков и с разницей забитых/пропущенных мячей «-4».

В последние годы «Монако» прославился за счет удачной трансферной политики — за восемь лет французский клуб заработал на продажах футболистов аж €950 млн, оставив знаменитых торгашей из Португали «Бенфику» и «Порту» тихо завидовать в стороне.

Кроме того, монегаски зарекомендовали себя и в скаутской деятельности, находя неизвестных ранее футболистов и делая из них мировых звезд.

Это лето не должно было стать исключением. «Монако» по сложившейся традиции пополнил бюджет клуба после продажи лидеров команды Томаса Лемара, Жоау Моутинью и Фабиньо, приобретя на их место молодых Жана-Эде Аолу и российского полузащитника Александра Головина.

Однако после одной из первых тренировок в составе французского клуба Головин, которого Жардим рассматривал как игрока основы, ответственного за весь центр поля, получил серьезную травму голеностопа и выбыл на продолжительный срок.

И команда, и в особенности болельщики ждали скорейшего возвращения Головина в строй. Дебютировал за «Монако» 22-летний россиянин 21 сентября в матче 6-го тура Лиги 1 с «Нимом» (1:1).

Даже несмотря на то, что фанаты, эксперты и французские СМИ сразу же отметили высокий уровень мастерства у Головина, дела у монегасков в гору не пошли. Вместе с российский хавбеком красно-белые потерпели 4 поражения в 4 матчах. Сам же Головин отметился одной голевой передачей.

Вернувшись в расположение сборной России, Александр отметил, что его клуб преодолевает кризисную ситуацию и в ближайшее время решит все проблемы.

«Безусловно, все наладится, я уверен в этом. Бывают у всех черные полосы, неважно, «Монако» это или любая другая команда.

Это не может продолжаться вечно. Я считаю, что все будет нормально. Нужна пауза или просто время»,

— сказал Головин в беседе с журналистами.

Однако на календаре уже почти середина октября, и то самое время нещадно уходит, а положение «Монако» в турнирной таблице не улучшается. По информации Sky Sports, вернуть красно-белых в гонку за медали могут призвать итальянского тренера Клаудио Раньери, известного по работе с «Челси» и «Лестер Сити». С последними итальянец сенсационно стал чемпионом Англии в сезоне-2015/16, а затем поехал искать счастье как раз во Франции, возглавив «Нант».

С «канарейками» у Раньери не срослось — по окончании прошлого сезона стороны расторгли контракт. Теперь итальянец может возглавить «Монако», тогда как все тот же «Нант» имеет не лучшее положение — 19 место в турнирной таблице Лиги 1 с теми же шестью очками.

Также СМИ сообщают, что еще одним кандидатом на пост главного тренера монегасков претендует и француз Тьерри Анри, который на данный момент является ассистентом Роберто Мартинеса, возглавляющего сборную Бельгии.

Под чьим руководством сможет раскрыться Головин — большой вопрос. В пользу Раньери выступает опыт и умение работать с имеющимися игроками, создавая из них коллектив с отличным механизмом. Анри в свою очередь не имеет опыта работы главным тренером, поэтому желание проявить себя на новом поприще может сослужить для него хорошую службу. Благо история знает немало примеров, когда начинающие тренеры добивались успеха на самом старте своего пути.

Ознакомиться с другими новостями, материалами и статистикой вы можете на странице французского футбола, а также в группах отдела спорта в социальных сетях Facebook и «Вконтакте».