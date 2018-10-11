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«Он творит чудеса»: Кузнецов втащил Овечкина в историю

Овечкин и Кузнецов вошли в тройку игроков дня в НХЛ

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин поднялся на 17-е место в списке лучших бомбардиров за всю историю НХЛ. Российский игрок отметился дублем в ворота «Вегаса». Оба раза нападающему ассистировал его соотечественник Евгений Кузнецов.

«Вашингтон Кэпиталз» обыграл «Вегас Голден Найтс» со счетом 5:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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Счет в поединке финалистов прошлого сезона был открыт на последней минуте первого периода. Самым расторопным на пятачке оказался российский форвард действующих обладателей Кубка Стэнли Евгений Кузнецов.

В середине второго периода Кузнецов мог спокойно оформлять дубль, однако в очень выгодной для броска позиции он отпасовал на капитана команды Александра Овечкина, который момент реализовал — 2:0.

Спустя полминуты гости смогли сократить отставание в счете усилиями Коди Икина. В начале третьего периода команды вновь обменялись заброшенными шайбами — на точный выстрел Николаса Бекстрема, которому ассистировал Кузнецов, «Вегас» отметил голом Райли Смита.

На 51-й минуте Овечкин оформил дубль. И вновь — благодаря Кузнецову. Как и в случае с первым голом, Евгений мог бросить сам, однако по-джентльменски предоставил возможность забить своему соотечественнику.

«Вегас» предпринял отчаянные меры по спасению игры — гости заменили голкипера на шестого полевого игрока, однако это только усугубило их положение — Ти Джей Оши поразил пустые ворота и установил окончательный счет встречи — 5:2 в пользу «Вашингтона».

Благодаря дублю 33-летний Овечкин вышел на 17-е место в списке лучших бомбардиров в истории регулярных чемпионатов НХЛ, забросив 610-ю и 611-ю шайбы в карьере.

Российский капитан обошел канадца Бобби Халла, игравшего за «Чикаго» и «Виннипег», в активе которого 610 голов.

Это достижение помогло Овечкину стать второй звездой дня в НХЛ. Третьей был признан Кузнецов, а первой — чешский нападающий «Филадельфии» Якуб Ворачек. В матче против «Оттавы» (7:4) он набрал пять очков, оформив дубль и отдав три передачи.

Комментируя победу над «Вегасом», Овечкин в первую очередь похвалил Кузнецова.

«Сегодня Женя отлично играл. Это приятно видеть. Приятно находиться на льду, когда он так играет, это дает нам отличный шанс забивать.

У него была пара хороших моментов. Он демонстрирует свое мастерство и сейчас, и все последние годы», — цитирует Овечкина Washington Post.

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Тодд Рирден тоже не обошел стороной игру Евгения.

«Знаете, что больше всего понравилось мне из всего, что он сделал сегодня? Конец нашего меньшинства, вбрасывание в нашей зоне. Лайнсмен выгоняет Ларса Эллера с точки, и Кузи идет на это вбрасывание вместо Ларса. На неудобной для него стороне. И выигрывает его. Мы вынесли шайбу, сменились и забили сами вскоре после это.

О его умении творить чудеса в нападении мы знаем и так, но тут была ситуация, в которой я отправил его на лед обороняться, и он попал в положение, в котором обязан выиграть ключевое вбрасывание. Такие моменты и делают игрока универсальным мастером»,

— цитирует Рирдена официальный сайт НХЛ.

Сам Кузнецов скептически отнесся к мнению о своем превосходстве над другими игрокам. Хоккеист отметил, что цель — получать удовольствие от игры.

«Меня это абсолютно не волнуют высказывания о том, что я лучший. Чтобы стать MVP, ты должен вкалывать как проклятый 365 дней в году. Я не готов к такому. Я хочу получать удовольствие от игры.

Хочу принимать рискованные решения, даже когда в этом нет необходимости. Вам со стороны не каждый раз легко понять их замысел или оценить, насколько это сложно, но, чтобы быть лучшим игроком НХЛ, нужно подниматься на следующий уровень, играть еще лучше. Это очень тяжело. И самое главное — ты обязан быть сфокусированным нон-стоп, круглый год. А я не хочу. Некоторые игроки, наверное, поймут, что я имею в виду. Это просто не мой стиль.

Для меня в этом хоккей и заключается. Знаете, я несколько дней назад смотрел фильм о бразильских футболистах. Для них день матча — это главный день года. Они наслаждаются, упиваются этими моментами, все время улыбаются, танцуют. Вот и я стараюсь делать то же самое — получать наслаждение от каждой секунды, проведенной на льду. Никогда ведь не знаешь, когда придется заканчивать с этой игрой», — заявил российский игрок.

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