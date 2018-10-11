«Будешь горько жалеть»: хам в метро разозлил Кадырова

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров жестко отреагировал на поступок неизвестного молодого человека, который в метро кинул банку в сидящего рядом пассажира. Свое сообщение политик опубликовал во «ВКонтакте».

«Меня трудно разозлить и вывести из себя. Но сегодня моему возмущению нет предела.

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Прислали ролик, на котором видно, что кто-то со словами «Ахмат — Сила» бросает баночку из-под напитка в молодого человека. Кажется, что действие происходит в метро», — начал Кадыров, отметив, что извиняется перед юношами от лица всего чеченского народа.

На видео можно заметить, как двое молодых людей едут в вагоне метро, а сидящий на противоположной стороне пассажир, лицо которого остается за кадром, кидает в них жестяную банку из-под напитка со словами: «Ахмат — сила! Скажи, брат?». Молодой человек, в которого он попал банкой, заявляет: «Ахмат — сила, это я знаю. Но нормально вести себя можно?», на что получает ответ: «Закрой рот».

«Я глубоко сожалею о случившемся и заверяю вас, что оно получит жесткую и надлежащую оценку.

Заверяю вас, что он не олицетворяет собой чеченский народ, традиции и обычаи. У него нет веры, чести, совести и человеческого достоинства. Если он вам знаком, сообщите его координаты»,

— попросил глава региона.

После вступительной речи Кадыров обратился к молодому человеку, который кинул банку из под напитка.

«Теперь я обращаюсь к тому, кто своим бессовестным поведением бросил тень на весь наш народ!

Предлагаю тебе немедленно, сию же минуту отозваться и первым же рейсом, где бы ни находился прибыть в Грозный и с родными явиться ко мне! Иначе тебя за считанные часы найдут!

Твои действия не имеют никакого отношения к клубу «Ахмат», к тысячам молодых людей, которые своим примерным поведением в обществе, отличной учебой, достижениями в спорте получили моральное право говорить «Ахмат — Сила», — отметил Кадыров, добавив, что молодой человек на видео «бросил тень на всеми любимый призыв».

«У тебя же нет никаких заслуг ни в спорте, ни в жизни, чтобы иметь право произносить эти слова.

Тебя нельзя отпускать из дома, позволять появляться в обществе. Твое место на ферме или лесоповале»,

— пишет Кадыров.

После этого глава Чеченской Республики сделал акцент на том, что у бросившего банку парня есть немного времени, чтобы откликнуться.

«Если бы ты родился и вырос в семье, где свято чтут честь, совесть, долг, веру, уважение к людям, ты бы этого никогда не сделал.

Итак, у тебя есть всего несколько часов, чтобы отозваться! Иначе будешь горько жалеть!

Сотни тысячи чеченских юношей и девушек учатся, живут, работают во всех регионах России и за рубежом. Мы с гордостью говорим, что они достойные сыновья нашего народа! А такие хамы, как ты, не имеют морального права называться чеченцами. Но и тебя воспитаем! В этом я убежден!» — заключил Кадыров.

Название «Ахмат» в Чеченской Республике в спортивной сфере принадлежит футбольному и бойцовскому клубам. Футбольная команда ранее носила название «Терек», однако была переименована в 2017 году и названа в честь президента Чечни Ахмата Кадырова, отца нынешнего главы региона.

Ранее Кадыров прокомментировал итоги боя за титул чемпиона UFC в легком весе между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором.

«UFC. Хабиб Нурмагомедов — Конор Макгрегор! Этого поединка ждали во всем мире. Мы верили в непобедимого Хабиба. Конор же думал, что бой станет для него легкой прогулкой с победным финалом. Момент истины наступил в октагоне. Хабиб с первых же секунд привел зарвавшегося соперника в чувство», — написал глава Чечни в своем телеграме.

Политик назвал Хабиба «гениальным художником», отметив, что Макгрегор понял, с каким человеком связался. По его словам, Нурмагомедов превратил лицо противника в картину, которая написана масляными красками. Он также отметил прекрасный финал поединка, где Хабиб применил удушающий прием.

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