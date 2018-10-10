Всем назло: ученице Тутберидзе бросили вызов. LIVE

- 420886 просмотров СМИ: 12-летняя школьница из Сочи призналась следователям в каннибализме
- 293044 просмотра Полиция отправит Кокорина и Мамаева в СИЗО
- 245470 просмотров Россиян переведут на электронные паспорта с 2021 года
- 241084 просмотра В Черниговской области произошел мощный взрыв
- 173965 просмотров Кокорина и Мамаева могут пожизненно отстранить от футбола
- 131208 просмотров В Кремле прокомментировали инцидент с Кокориным и Мамаевым
- 128257 просмотров Дело Скрипалей: что известно об «отравителе» Петрове
Вновь небольшой перерыв на заливку льда, а после стартует группа номер 3.
На одном из прыжков очень сильно упала японка, но все равно получила 57,62 и заняла предварительное третье место в общем зачете.
Неожиданно африканские мотивы предложила нам японка — звучит музыка из мюзикла «Король Лев» Ханса Циммера.
Одна из сильнейших фигуристок этого Гран-при Юхана Йокои из Японии выходит на лед.
Чепелева откатала с парой незначительных помарок, но сложность программы пока не позволяет ей бороться за призовые места — всего 42,40.
Александра Чепелева из Белоруссии катается под «Experience» Людовико Эйнауди.
Выступила Тихри Силпа-Арча из Таиланда явно не фаворит этих соревнований. Простые элементы фигуристка исполнила вполне достойно, но на одном прыжке ее повело в сторону, а другой она недокрутила — 24,79 и лишь девятое предварительное место.
33,96 — Бристена крутая, но прыгает, конечно, слабовато.
Бристена Патрисия Бродеа из Румынии в классном инопланетном костюме выступает под «Gasoline» Холзи.
Всего 30,86 балла — расстроена Яна.
Довольно вымученно откатала спортсменка из Бишкека — грубых ошибок не было, но каждое движение давалось как будто с трудом.
Вторая разминка начинается. Представляющая Киргизию Ева Яковлева выходит на лед под «Reflejo de Luna» Алакрана.
Вот результаты первой разминки. Как видите, Канышева впереди с серьезным отрывом. А у нас небольшой перерыв перед выступлениями второй группы фигуристок.
Бодренькое выступление, но программа была несложной, а в одном из каскадов Анна едва не упала — заслуженные 48,67.
Заключительная участница первой разминки вышла на лед — Анна Кузьменко, представляющая Францию, катается под «Dancing in the Dark» и «I Won't Dance».
Шикарное выступление японки! Всего несколько баллов уступает она Канышевой, и для Наны это лучший результат в сезоне.
Японка Нана Араки на льду под музыку «Bei mir bist du schoen» Шолома Секунды.
Так выглядит турнирная таблица отбора в финал Гран-при на данный момент. К сожалению, наши девушки не смогут занять все шесть проходных мест, но есть хорошие шансы на пять путевок из шести, как в прошлом сезоне.
Кайя получает 46.10, это ее лучший результат в сезоне. Она может быть собой довольна.
Кайя Шиппенс из Голландии откатала без ошибок, но далеко не самую сложную программу.
67,75 у Канышевой! Она наверняка будет лидером как минимум до выступления Трусовой.
Идеально выступила россиянка — безупречный тройной флип, вращения и шаги.
Очень необычную мелодию выбрали для Канышевой — соединенные «The Show Must Go On» Фредди Меркьюри и «Лунная соната» Бетховена.
Алена Канышева на льду! Поболеем за нашу спортсменку.
Всего 39,31 у мексиканки. Это, конечно, даже не первая десятка.
Живенькая латинская музыка создает приятное впечатление, но само катание у мексиканки оставляет желать лучшего.
Мексиканка в ослепительном красном платье начинает выступление!
Разминаются фигуристки, совсем скоро старт.
Мексиканка будет кататься под песню «Swing Da Cor» Даниэлы Меркьюри.
Турнир начнется с выступления мексиканки Андреа Монтесинос Канту, от которой, очевидно, вряд ли стоит ждать чего-то выдающегося.
Ученица Этери Тутберидзе Александра Трусова выступит лишь 19-й, в четвертой разминочной группе.
В Ереване выступят две российские фигуристки. Под вторым номером на лед выйдет Алена Канышева, 13-летняя ученица Светланы Пановой и Татьяны Моисеевой.
Прокаты начнутся ориентировочно в 13:30 мск.
В Ереване стартует заключительный этап юниорской серии Гран-при по фигурному катанию. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию короткой программы в соревнованиях женского одиночного катания.