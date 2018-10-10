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Короткая программа с участием Трусовой на Гран-при юниоров в Ереване
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Всем назло: ученице Тутберидзе бросили вызов. LIVE

Короткая программа с участием Трусовой на Гран-при юниоров в Ереване

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В Ереване стартует заключительный этап юниорской серии Гран-при по фигурному катанию. В одиночном турнире среди девушек выступают ученица Этери Тутберидзе Александра Трусова, а также еще одна россиянка Алена Канышева. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию соревнований.
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Трансляция
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14:40

Вновь небольшой перерыв на заливку льда, а после стартует группа номер 3.

14:39

На одном из прыжков очень сильно упала японка, но все равно получила 57,62 и заняла предварительное третье место в общем зачете.

14:36

Неожиданно африканские мотивы предложила нам японка — звучит музыка из мюзикла «Король Лев» Ханса Циммера.

14:35

Одна из сильнейших фигуристок этого Гран-при Юхана Йокои из Японии выходит на лед.

14:32

Чепелева откатала с парой незначительных помарок, но сложность программы пока не позволяет ей бороться за призовые места — всего 42,40.

14:30

Александра Чепелева из Белоруссии катается под «Experience» Людовико Эйнауди.

14:25

Выступила Тихри Силпа-Арча из Таиланда явно не фаворит этих соревнований. Простые элементы фигуристка исполнила вполне достойно, но на одном прыжке ее повело в сторону, а другой она недокрутила — 24,79 и лишь девятое предварительное место.

14:23

33,96 — Бристена крутая, но прыгает, конечно, слабовато.

14:20

Бристена Патрисия Бродеа из Румынии в классном инопланетном костюме выступает под «Gasoline» Холзи.

14:17

Всего 30,86 балла — расстроена Яна.

14:15

Довольно вымученно откатала спортсменка из Бишкека — грубых ошибок не было, но каждое движение давалось как будто с трудом.

14:12

Вторая разминка начинается. Представляющая Киргизию Ева Яковлева выходит на лед под «Reflejo de Luna» Алакрана.

14:07

Вот результаты первой разминки. Как видите, Канышева впереди с серьезным отрывом. А у нас небольшой перерыв перед выступлениями второй группы фигуристок.

14:02

Бодренькое выступление, но программа была несложной, а в одном из каскадов Анна едва не упала — заслуженные 48,67.

14:00

Заключительная участница первой разминки вышла на лед — Анна Кузьменко, представляющая Францию, катается под «Dancing in the Dark» и «I Won't Dance».

13:59

Шикарное выступление японки! Всего несколько баллов уступает она Канышевой, и для Наны это лучший результат в сезоне.

13:56

Японка Нана Араки на льду под музыку «Bei mir bist du schoen» Шолома Секунды.

13:55

Так выглядит турнирная таблица отбора в финал Гран-при на данный момент. К сожалению, наши девушки не смогут занять все шесть проходных мест, но есть хорошие шансы на пять путевок из шести, как в прошлом сезоне.

13:53

Кайя получает 46.10, это ее лучший результат в сезоне. Она может быть собой довольна.

13:51

Кайя Шиппенс из Голландии откатала без ошибок, но далеко не самую сложную программу.

13:48

67,75 у Канышевой! Она наверняка будет лидером как минимум до выступления Трусовой.

13:46

Идеально выступила россиянка — безупречный тройной флип, вращения и шаги.

13:44

Очень необычную мелодию выбрали для Канышевой — соединенные «The Show Must Go On» Фредди Меркьюри и «Лунная соната» Бетховена.

13:43

Алена Канышева на льду! Поболеем за нашу спортсменку.

13:42

Всего 39,31 у мексиканки. Это, конечно, даже не первая десятка.

13:39

Живенькая латинская музыка создает приятное впечатление, но само катание у мексиканки оставляет желать лучшего.

13:37

Мексиканка в ослепительном красном платье начинает выступление!

13:33

Разминаются фигуристки, совсем скоро старт.

13:30

Мексиканка будет кататься под песню «Swing Da Cor» Даниэлы Меркьюри.

13:28

Турнир начнется с выступления мексиканки Андреа Монтесинос Канту, от которой, очевидно, вряд ли стоит ждать чего-то выдающегося.

13:22

Ученица Этери Тутберидзе Александра Трусова выступит лишь 19-й, в четвертой разминочной группе.

Трусова
РИА Новости
Александра Трусова покорила всех своим мастерством
13:18

В Ереване выступят две российские фигуристки. Под вторым номером на лед выйдет Алена Канышева, 13-летняя ученица Светланы Пановой и Татьяны Моисеевой.

13:15

Прокаты начнутся ориентировочно в 13:30 мск.

13:00

В Ереване стартует заключительный этап юниорской серии Гран-при по фигурному катанию. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию короткой программы в соревнованиях женского одиночного катания.