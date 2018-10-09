Ударил исподтишка: Конора накажут за драку с командой Хабиба

В мире смешанных единоборств (да что уж там — во всем мире) продолжают обсуждать массовую драку после главного боя UFC 229 с участием Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора.

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В данный момент инцидент расследует Атлетическая комиссия штата Невада (NSAC), на территории которого прошел турнир. Именно сотрудники этой организации решат, какой штраф заплатят виновники происшествия и каким спортивным санкциям они подвергнутся.

Однако, если ранее утверждалось, что весьма серьезное наказание грозит только Нурмагомедову, который позволил себе выскочить из октагона сразу после победы, чтобы ответить на оскорбления провоцировавшему его тренеру Макгрегора, то теперь дело получило неожиданное продолжение — Конор тоже может быть наказан.

«Мы обратимся с заявлением и против Хабиба, и против Конора, — сообщил председатель Атлетической комиссии Энтони Марнелл в комментарии ESPN.

— Нам необходимо как можно быстрее переходить к слушаниям дела, поскольку изначально был удержан гонорар только одного бойца. Мы должны собрать все жалобы по поводу этого происшествия в ближайшие двое суток».

Комиссия пока приняла решение отсрочить выплату гонорара только россиянину, поскольку он совершенно точно подвергнется штрафу за устроенную с тренером Макгрегора драку и не получит полной суммы в $2 млн.

Что касается награды Конора, то ему уже сообщили дату выплаты полагающихся по контракту $3 млн (больше, чем у Дагестанского Орла, из-за громкого имени), однако теперь комиссия засомневалась и в этом.

После просмотра эпизодов потасовки в октагоне с участием ирландца в NSAC пришли к выводу, что он тоже отнюдь не безвинно пострадавшая сторона в этом деле.

В ролике заметно, как Макгрегор внезапно нанес удар по голове одному из членов команды Хабиба, который находился в октагоне

и, забравшись на ограждения клетки, что-то кричал толпе (возможно, отвечая на оскорбления), однако не предпринимал в отношении Конора никаких агрессивных действий.

При этом мужчина явно не ожидал удара сбоку и потом лишь отмахнулся зажатой в правой руке папахой — ирландец успел отступить назад. Однако вскоре после этой атаки в октагон пробрались еще несколько людей из группы поддержки Дагестанского Орла, и началась всеобщая заварушка.

Тем не менее вряд ли деньги Печально Известного удержат прямо сейчас — возможно, его ждут санкции позже, когда рассмотрение дела подойдет к концу.

Марнелл пообещал, что комиссия изучит оставшиеся видеоматериалы, а также проведет подробный опрос всех участников инцидента. В данный момент глава Атлетической комиссии располагает только информацией о возможном наказании Нурмагомедова.

«Хабибу грозят и штраф, и дисквалификация — всегда так происходит, но, я думаю, что комиссия примет во внимание рекомендации генерального прокурора.

Есть правила и положения, так что последствия будут соответствовать действиям бойца», — заверил функционер.

Также Марнелл сообщил, что особое внимание комиссии привлек один представитель команды Нурмагомедова, который отличился особенной активностью в потасовке с Макгрегором.

«Есть много обвинений, которые можно предъявить человеку, пробравшемуся в октагон и трижды ударившему Конора, мы точно знаем, кто он и где находится. Я должен сообщить об этом генеральному прокурору — это было серьезное правонарушение, оно заслуживает аналогичных последствий», — рассудил председатель Атлетической комиссии.

Речь идет о мужчине, который пробрался в октагон, воспользовавшись всеобщей неразберихой, и ударил Макгрегора исподтишка, пока соперник не видел.

Скорее всего, нападавший был задержан полицией. Президент UFC Дана Уайт сообщил, что по итогам драки были арестованы три представителя команды Нурмагомедова. При этом функционер подчеркнул, что Макгрегор по какой-то причине отказался писать на них заявление в полицию и потому все трое были отпущены.

Следующее заседание Атлетической комиссии состоится 24 октября, однако Марнелл уже сообщил, что со стопроцентной вероятностью дело Хабиба и Конора не будет на нем рассмотрено.

«Это серьезное происшествие, совсем не легкое для изучения. Это не просто драка в лобби отеля на неделе перед боем. Это произошло прямо на вечере UFC, хотя все противостояния должны оставаться в октагоне», — подытожил Марнелл, добавив, что комиссия намерена провести финальные слушания по инциденту до конца ноября.

Однако для поклонников Дагестанского Орла есть и несколько радостных новостей.

Во-первых, он занял место Макгрегора в общем рейтинге UFC вне зависимости от весовой категории — теперь россиянин второй.

Впереди него только американский тяжеловес Даниэль Кормье. Ирландец же опустился на восьмое место.

И, во-вторых, президент UFC Уайт сообщил, что Хабиб точно не потеряет свой чемпионский пояс, несмотря на другие возможные санкции.

«На данный момент Хабиб не получил свой гонорар. Его точно оштрафуют на $250 тысяч, но чемпионский пояс он сохранит однозначно», — приводит слова Уайта TMZ.

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