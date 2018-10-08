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Променяла телевидение: Липницкая ушла к Плющенко

Юлия Липницкая впервые вернется на лед после завершения карьеры

Олимпийская чемпионка Юлия Липницкая впервые вернется на лед после завершения карьеры в 2017 году — фигуристка примет участие в ледовом шоу Евгения Плющенко. Также она планирует продолжить работать комментатором, однако теперь ей придется уделять гораздо меньше времени тележурналистике. Помимо Липницкой, в постановке Плющенко выступит и другая обладательница золотой медали Олимпиады — Аделина Сотникова.

Российская фигуристка Юлия Липницкая возвращается на лед после полуторагодовалого перерыва. Олимпийская чемпионка Сочи — 2014 выступит в ледовом шоу, а именно — в спектакле Евгения Плющенко по мотивам балета Петра Чайковского «Щелкунчик».

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Как рассказал двукратный олимпийский чемпион, в спектакле для Липницкой подготовлена весомая роль.

«Юля впервые после окончания карьеры примет участие в шоу, и у нее большая партия», — приводит слова Плющенко ТАСС.

Также семикратный чемпион Европы сообщил, что

в шоу примет участие и другая полюбившаяся российской публике чемпионка — Аделина Сотникова, которая является его ученицей.

«В шоу принимает участие и чемпионка Сочи Сотникова. Мы долгое время держали это в секрете, но, думаю, эта информация станет приятным сюрпризом для болельщиков и поклонников фигурного катания», — добавил Плющенко.

Если 20-летняя Липницкая уже давно официально ушла из фигурного катания, то Сотникова хоть и весьма близка к этому, но еще не делала никаких заявлений. Тем не менее перед началом сезона спортсменка сообщила о своем решении пропустить еще один соревновательный год — третий кряду для нее.

«По определенным обстоятельствам я этот сезон точно пропущу. Выходить и опять быть, как на чемпионате России, шестой, чтобы уничтожить себя изнутри, не очень хочется. Пока я не буду готова стопроцентно психологически и физически, то на соревнованиях выступать не буду. Надо начинать с мелких соревнований, чтобы почувствовать драйв, эмоции. Надежда выступить в следующем сезоне есть, мне нужно время и здоровье», — рассказала Сотникова.

Судя по всему, для 22-летней подопечной Плющенко участие в ледовом шоу своего наставника может стать тем самым «мелким соревнованием», которое поможет вернуть ей психологическую стабильность для возвращения в большое катание.

Напомним, что «падение» Сотниковой началось в сезоне-2015/16, когда она заняла шестое место в национальном чемпионате. В следующем сезоне она вернулась на лед, однако только для участия в ледовом шоу.

Что касается Липницкой, то после завершения спортивной карьеры чемпионка с головой ушла в телевидение и тренерскую деятельность. С октября 2017 года она стала телекомментатором и отработала на этапах серии Гран-при и Олимпиаде. По оценкам зрителей, начинающая тележурналистка смотрелась вполне неплохо и оправдала возложенные на нее ожидания.

Уже зимой 2018 года самая юная победительница чемпионата Европы в истории фигурного катания совместно с олимпийской чемпионкой в танцах на льду Еленой Ильиных и серебряным призером зимних юношеских Олимпийских игр Максимом Мирошкиным открыла свою академию фигурного катания, став тренером.

При этом в сентябре 2018 года Липницкая сообщила, что намерена развивать свою карьеру на телевидении. Отвечая на вопрос своей подписчицы в инстаграме, спортсменка рассказала о желании продолжить работу комментатором на соревнованиях серии Гран-при в новом сезоне.

В свете последних событий пока не очень понятно, как фигуристка собирается совмещать комментирование и подготовку к ледовому шоу.

Несмотря на возможные сложности, болельщики необычайно рады возвращению юной героини Олимпиады в Сочи на лед.

«Ура! Неужели, можно будет вновь увидеть Юлю на льду?!» — пишет одна из поклонниц фигурного катания в соцсети «ВКонтакте».

«Только ради Липницкой стоит сходить», — соглашается с ней вторая.

Сам Плющенко подчеркнул, что надеется на активную работу с именитыми спортсменками.

«Надеюсь, что это долгосрочное сотрудничество — у нас много проектов», — сказал чемпион.

Как сообщила в своем инстаграме Яна Рудковская, музыкальный продюсер и супруга Евгения Плющенко, в постановке также примет участие пятилетний сын пары — Александр.

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