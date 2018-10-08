«Страны воюют»: украинские чемпионки не рады поездке в Россию

Одни из самых титулованных шахматисток в мире Анна и Мария Музычук примут участие в чемпионате мира 2018 года в составе сборной Украины. Соревнования пройдут в ноябре в российском Ханты-Мансийске.

По прибытии с шахматной Олимпиады в Грузии сестры объяснили, почему все-таки решили поехать на мировое первенство, несмотря на то что ранее многим украинским спортсменам запрещали участвовать в соревнованиях на территории России.

По словам шахматисток, им было непросто принять это решение, которое наделало много шума на Украине. Однако теперь они настроены только на победу.

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«Конечно, мы понимаем, что страны воюют, но, как сами спортсмены, мы никак не можем повлиять на выбор места проведения соревнований», — заявила Анна в интервью украинскому телеканалу ТСН.

Ее сестра Мария отметила, что нахождение в России будет давить психологически, но в таких условиях ей уже удавалось добиваться успеха:

«Сам факт пребывания в России психологически будет давить. Но я выиграла в 2015 году чемпионат мира, который проходил в Сочи.

И надеюсь, что в этом году также сыграю хорошо».

У сестер Музычук на двоих — пять побед на чемпионатах мира. Они являются одними из самых выдающихся шахматисток планеты. Так, Анна Музычук была представлена к государственному Ордену княгини Ольги. А ее младшая сестра

Мария была награждена Орденом «За заслуги» III степени, который вручается за выдающиеся достижения на благо Украины.

На мировом первенстве в 2015 году, проходившем в Сочи, Музычук-младшая завоевала титул чемпионки мира, в финале турнира обыграв представительницу России Наталью Погонину. Как раз за эту победу она и была награждена Орденом «За заслуги». Но уже в 2016 году чемпионка не смогла защитить титул, уступив в финале ЧМ китаянке Хоу Ифань.

Старшая сестра Анна трижды побеждала на чемпионатах мира среди женщин (дважды по блицу в 2014 и 2016 годах и по быстрым шахматам 2016 года).

В декабре 2017 года она устроила скандал, отказавшись ехать на чемпионат мира в Саудовскую Аравию из-за существующей там дискриминации женщин. Из-за этого она потеряла свои действующие два титула.

«Я решила не подчиняться установленным там правилам — я решила не носить абайю (традиционная арабская одежда), не ходить по улице в сопровождении мужчины и вообще не чувствовать себя второстепенным созданием. Я готова защищать свои принципы и пропустить это соревнование, в ходе которого за пять дней я могла бы заработать больше, чем на десятке других турниров вместе взятых», — сказала она.

Несмотря на твердость своих убеждений, обе спортсменки запланировали поездку в Россию. На Украине это решение не поняли.

Министерство молодежи и спорта Украины выпустило сообщение, в котором пообещало не спонсировать поездку национальной команды в Ханты-Мансийск.

«Министерство не может запретить спортсменам, тренерам, болельщикам, кому-либо из граждан Украины ехать на соревнования в Россию. Но у правительства есть право не финансировать поездки украинских спортсменов на международные соревнования в России. Министерство не финансирует, не финансировало и не будет финансировать подобные вояжи за счет средств налогоплательщиков. За участие в соревнованиях не будет выплачено никаких государственных призовых, результаты не будут учитываться при присвоении спортивных званий», — говорится в заявлении на официальном сайте ведомства.

При этом в министерстве подчеркнули, что решившие поехать в Россию спортсмены будут самостоятельно отвечать за этот поступок перед украинским обществом.

«Ответственность за поездки спортсменов перед украинским обществом, их безопасность, лежит исключительно на спортивных федерациях и лично на тех спортсменах и тренерах, которые приняли для себя решение ехать в Россию, осознавая все возможные риски и последствия», — гласит заявление.

В конечном итоге борьба за принципы и уверенность в том, что Украина и Россия между собой «воюют», никак не помешали сестрам Музычук решиться на поездку в Ханты-Мансийск. С одной стороны, этим жестом они показывают, что спорт вне политики; с другой — едут в Россию с негативным настроем, заявляя, что нахождение тут будет «давить» на них.

Чемпионат мира по шахматам среди женщин 2018 пройдет в Ханты-Мансийске с 1 по 25 ноября. Помимо сестер Музычук, на мировое первенство приедут еще три украинских шахматистки — Анна Ушенина, Наталья Жукова и Инна Гапоненко.

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