На дне: какая судьба ждет Головина в «Монако»

В матче 9-го тура чемпионата Франции по футболу «Монако» — «Ренн» российский полузащитник Александр Головин наконец смог оформить свое первое результативное действие за монегасков: при счете 0:1 в пользу гостей российский полузащитник незамысловатым пасом вывел нападающего Радамеля Фалькао к воротам, а колумбиец уверенно реализовал свой момент.

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Однако это не помогло «Монако» одержать победу: на 77-й минуте игры хавбек «Ренна» Хатем Бен Арфа забил в ворота монегасков второй мяч, тем самым принеся своей команде три очка — 2:1 в пользу красно-черных.

После этого поражения «Монако» остался на 18-й строчке турнирной таблицы и сейчас находится в зоне вылета из высшего дивизиона, лишь на один балл обгоняя «Генгам», который находится на последнем месте.

Такая ситуация не удивляет, ведь свою последнюю победу монегаски одержали почти два месяца назад, одолев на старте сезона «Нант» — своих соседей по таблице в настоящий момент. После этого «Монако» впал в серьезный кризис.

В чемпионате Франции монегаски одержали лишь одну победу, трижды сыграли вничью и пять раз потерпели поражение, набрав в общей сложности только шесть очков. В Лиге чемпионов у команды Леонарду Жардима дела обстоят не лучше: два поражения в двух матчах с общим счетом 1:5.

Что касается Головина, то полноценно играть за «Монако» он начал не так давно, поскольку почти месяц восстанавливался после нелепо полученной на тренировке травмы голеностопа. Его дебют пришелся на ничью с «Нимом» 21 сентября, с тех пор россиянин провел за монегасков четыре игры в чемпионате Франции. Жардим доверяет Головину играть в стартовом составе, поскольку он является едва ли не самым креативным футболистом в арсенале «Монако».

В игре монегасков Головин сразу заявил о себе, как это было и в момент его появления в московском ЦСКА. На фоне своих не самых зрелых одноклубников россиянин смотрится куда более уверенно.

Его главное отличие от других новичков «Монако» — он совершенно не стремится тянуть одеяло на себя. О тех же многообещающих Софьяне Диопе, Муссе Силла и Самуэле Грандсире этого сказать нельзя: они зачастую бездумно носятся по полю, пытаясь обыграть нескольких соперников, и часто теряют позицию, когда тот же Головин делает более эффективный для команды прострел или заброс в штрафную.

Болельщики монегасков уже давно возмущаются, что клуб работает исключительно ради продажи игроков, не восполняя их уход достойными заменами. И даже один стоящий трансфер — в данном случае Головина — уже не может решить накопившихся игровых проблем.

«Помимо Головина и Фалькао, сейчас «Монако» никого не сможет продать в своем составе», — написал один из фанатов команды в твиттере.

«Мы продали наших лучших игроков, но не заменили их. Тут нечего плакать», — вторит ему другой болельщик.

Это, к слову, является одной из главных проблем «Монако». Минувшим летом команду покинули многолетние лидеры Тома Лемар, Фабиньо и Жоау Моутинью, а также еще ряд футболистов.

В общей сложности монегаски летом выручили €316,85 млн.

На замену им были куплены никому не известные молодые игроки из чемпионата Франции. Так, на 16-летнего форварда Виллема Жеббеля из второй команды «Лиона» клуб потратил €20 млн. После Жеббеля трансфер Головина за €30 млн, казавшийся многим российским болельщикам абсурдным, выходит не таким уж и дорогим. Клуб Дмитрия Рыболовлева раскошелился летом лишь на €128 млн — это меньше половины выручки за продажу своих игроков.

Однако такая распродажа привела к тому, что на данный момент «Монако» — совершенно «сырая» команда с подбором талантливых новобранцев, которых за три месяца Жардим так и не смог сделать единой командой.

Похожая перестройка этим летом постигла и бывший клуб Головина ЦСКА, однако Виктор Гончаренко в экстремально короткие сроки поставил своим подопечным подходящую модель игры и привил характер,

за счет чего совершенно новой команде удается добиваться положительных результатов, а вот в новом «Монако», похоже, царит безрассудство.

«Конечно, я задаюсь вопросом по поводу причин проблем. Я не собираюсь выбрасывать белое полотенце. Все зависит от клуба. Мы никогда не говорили об увольнении с вице-президентом «Монако» Вадимом Васильевым, у меня с ним хорошие отношения», — цитирует Жардима BeFoot.

Без инвестиций «Монако» будет сложно не то что добиваться серьезных результатов, но и как минимум не вылететь из Лиги 1.

Если так пойдет и дальше, то в одиночестве зажигающий Головин вскоре повторит судьбу других талантливых игроков, которые проследовали трансфером из «Монако» в другие команды Европы. А пока остается надеяться на то, что команда Жардима все же сумеет найти свою игру.

Следующий матч «Монако» проведет против 20 октября на выезде против «Страсбурга», который занимает девятое место в турнирной таблице и на шесть очков обгоняет монегасков.

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