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«Подменял мочу»: Воеводу уличили в махинациях

Воеводу признали виновным в подмене допинг-проб на ОИ-2014

Российский бобслеист Алексей Воевода, не допущенный до участия в Олимпиаде-2018, признан виновным в махинациях с допинг-пробами во время Игр в Сочи. Спортивный арбитражный суд (CAS) предоставил мотивировочную часть, в которой указаны доказательства вины россиянина. Сам Воевода свои действия объяснить не сумел.

Стали известны результаты заседания Спортивного арбитражного суда (CAS) в отношении российских спортсменов, дисквалифицированных по подозрению в махинациях с допинг-пробами во время зимних Олимпийских игр — 2014 в Сочи.

Согласно положениям мотивировочной части решения суда в Лозанне, бобслеист сборной России Алексей Воевода был признан виновным в подтасовке анализов мочи.

По информации ТАСС, вердикт в отношении Воеводы был принят 11 июля 2018 года, а в конце сентября документы по делу были переданы адвокатам 38-летнего спортсмена.

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Отмечается, что в мотивировочной части решения включены доказательства вины Воеводы. В частности, их предоставили свидетели, которые знали о том, что бобслеист якобы занимался махинациями с допинг-пробами, а также эксперты, подтвердившие нарушение антидопинговые правила россиянином.

При этом сами данные, свидетельствующие о причастности Воеводы к манипуляциям, не опубликованы.

Суд в Лозанне посчитал, что российский бобслеист имеет прямое отношение к подтасовке допинг-проб с мочой. Кроме того, представители расследовательской группы обнаружили Т-образные царапины, а также небольшие повреждения на баночках с допинг-пробами, взятыми 17 февраля 2014 года после соревнований двоек. Согласно допинговым правилам, целостность бутылок с пробами не должна быть нарушена.

Следователи и эксперты также проанализировали анализ допинг-пробы B, в результате чего был зафиксирован сильно повышенный уровень соли в моче спортсмена. Согласно расследованию, показатели не соответствуют нормальным физиологическим данным здорового атлета.

Что касается Воеводы, то, как указано в вердикте CAS, бобслеист не смог ответить на вопросы суда о данных допинг-пробы B.

Партнер Воеводы по сборной России Александр Зубков подчеркнул, что до 18 октября адвокаты бобслеиста должны принять решение о том, как действовать дальше: продолжать обжалование вердикта или нет.

«Адвокаты 27 сентября получили мотивировочные решения не только по Воеводе, но и по Касьянову, Хузину и Пушкареву. До 18 октября, как я понимаю, они должны принять решение о своих дальнейших действиях, если говорить про действующих спортсменов, то в настоящее время идут активные консультации с юристами.

Алексей Воевода, чья мотивировочная часть идентична моей, уже давно завершил свою карьеру в спорте, и я не в курсе его дальнейших действий. Но у него есть еще время на обжалование, о чем он неоднократно говорил в своих интервью», — цитирует Зубкова ТАСС.

Напомним, что Воевода, выступавший в паре с Зубковым, завоевал две золотые медали на Олимпийских играх в Сочи в 2014 году.

18 декабря 2017 года Международный олимпийский комитет (МОК) пожизненно дисквалифицировал бобслеистов по подозрению в нарушении антидопинговых правил, а также аннулировал все результаты спортсменов на Олимпиаде в Сочи.

Помимо Воеводы и Зубкова в список пожизненно отстраненных российских спортсменов вошли еще девять атлетов. Среди них оказались бобслеисты Александр Касьянов, Алексей Пушкарев, Ильвир Хузин, лыжницы Юлия Иванова, Юлия Чекалева, Анастасия Доценко, а также хоккеистки Галина Скиба, Анна Шибанова и Инна Дюбанюк.

Все они подали апелляции в Спортивный арбитражный суд. 1 февраля 2018 года CAS частично удовлетворил жалобы спортсменов, заменив решение о пожизненном отстранении от Олимпийских игр на дисквалификацию на один олимпийский цикл.

При этом победные результаты Воеводы и Зубкова на Олимпиаде-2014 остались аннулированными в связи с тем, что суд в Лозанне признал бобслеистов виновными в нарушении антидопинговых правил.

Интересно, что сам Зубков отказался обжаловать данное решение и согласился на лишение его золотой медали Игр в Сочи, отметив, что его адвокаты не увидели смысла подавать еще одну жалобу.

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