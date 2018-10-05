Потерял 18 кг: что случилось с Хабибом перед боем с Конором

В Лас-Вегасе состоялось взвешивание участников главного боя турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 229 Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора.

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Бойцы должны были раздеться до трусов, встать на весы и уложиться в лимит до 70,3 кг. Забегая вперед, можно сказать, что оба соперника справились со своей задачей, и грядущему бою уже ничего не угрожает.

Впрочем, эта радостная новость стала известна еще за несколько часов до официального мероприятия, поскольку будущие противники провели контрольное взвешивание в кругу своих команд.

Первой об успехе сообщила команда Нурмагомедова — точнее, его отец и тренер Абдулманап.

«Мы в весе за шесть часов до взвешивания», — написал наставник в своем инстаграме.

Дагестанский Орел показал на весах 70,3 кг. Любопытно, что за день до взвешивания он сообщал, что ему нужно сбросить около 4 кг. А если сравнивать с его привычным весом, то Хабиб за все время сгонки скинул все 18 кг.

Ранее, в 2017 году, у Нурмагомедова уже сорвался бой с американцем Тони Фергюсоном из-за того, что ему стало плохо из-за чересчур активной сгонки веса.

У бойца произошел провал в памяти: однажды он сидел со своим братом в бане, а потом неожиданно спросил: «Когда ты пришел?». После этого отец сразу отправил его в больницу.

Вскоре Хабиба отпустили домой, однако бой все-таки был отменен в целях предосторожности. Президент UFC Дэйна Уайт был в бешенстве.

«Бой можно было спасти. Им нужно было просто сразу связаться с руководителем медицинского штаба UFC. Взять телефон и набрать номер. Они же решили сделать все по-своему и повезли Хабиба в первую попавшуюся больницу», — заявил Уайт.

«Решение отменить бой — правильное, нельзя рисковать здоровьем,

— утверждал отец Дагестанского Орла Абдулманап. — Хабиб для страны нужен здоровым. Но эта сгонка веса все-таки дала о себе знать. Специалисты говорят, что это влияет на камни в почках».

Сам Хабиб тогда прокомментировал эту неудачу следующим образом:

«Если ты в хорошей форме, то быстро восстанавливаешься после сгонки веса. Если в плохой и отдал все силы во время сгонки, то к бою ты уже не восстановишься».

В преддверии взвешивания для UFC 229 Макгрегора даже спросили, что он собирается делать, если Нурмагомедов все-таки не сможет уложиться в легкую весовую категорию.

«Соглашусь ли я на бой, если Хабиб не сделает вес? Да плевать мне на его вес. Он обязан сделать вес, а иначе его ждут санкции, но мы что-то придумаем.

Я порву эту вонючую дагестанскую крысу, уделаю его в этом гребаном бою в ночь на воскресенье.

В клетке, как и на пресс-конференции, он будет пытаться найти норку, чтобы сбежать, но я ему не позволю», — сказал Макгрегор.

У самого ирландца проблем с весом не возникло. Он показал на весах 154,5 фунта (70,1 кг).

Конор сделал вес!!! 154,5 фунта!!! Это чуть меньше 70,3 кг. pic.twitter.com/sZ2TMcyoqn — Хабиб - Конор (@boxing_mma_se) 5 октября 2018 г.

Напомним, Нурмагомедов является действующим чемпионом UFC в легком весе. Этот титул россиянин завоевал в начале апреля 2018 года, победив американца Эла Яквинту единогласным решением судей.

Любопытно, что изначально соперником Дагестанского Орла должен был стать Фергюсон, однако американец снялся с поединка из-за травмы.

В итоге экстренной заменой в бою стал Яквинта — отнюдь не самый сильный боец промоушена.

В ходе первой пресс-конференции перед UFC 229 Макгрегор часто намекал на этот факт.

«Этот бой — позорище!» — безапелляционно заявил Конор.

«Я был явно сильнее в этом поединке, который стал для меня уже третьим за последние девять месяцев, — парировал Хабиб и обратился к журналистам. — В этом бою я прошел всю дистанцию. Я вымотаю Конора. Когда он устает, то всегда сдается. Также он сдался и в боксе».

Макгрегор в ответ продолжил утверждать, что пояс Орла — это «фальшивка», которая ничего не значит, в то время как он сам «одолел многих чемпионов, чтобы завоевать свои пояса».

Бой, в котором Нурмагомедов попытается защитить свой титул от ирландца, состоится с 6 до 7 октября по московскому времени.

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