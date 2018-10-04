Месть за допинг-скандал: США обвинили россиян в кибератаках. LIVE

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В начале 2018 года хакеры опубликовали переписку сотрудников Международного олимпийского комитета (МОК), раскрывшую истинную цель комиссии WADA под руководством канадского профессора Ричарда Макларена.
Согласно приведенным документам, утверждалось, что целью работы Макларена была не борьба с допингом, а расширение контроля WADA над МОК. Перед юристом поставили задачу лишить Россию Олимпийских игр, дискредитировав комитет и все олимпийское движение.
Также хакерская организация известна публикацией пятью списков спортсменов с положительными допинг-пробами, а также перепиской сотрудника Антидопингового агентства США о том, что в 2015 году более 200 спортсменов из США в терапевтических целях получили разрешение на использование запрещённых препаратов, считающихся допингом.
В 2016 году хакеры получили доступ к данным электронной системы ADAMS WADA и опубликовали часть материалов, подлинность которых в международной организации подтвердили.
Хакерская группа Fancy Bear обвиняется во взломе сайта WADA в августе 2016 года, который был совершен после того, как международная организация опубликовала отчет, обвиняющий Россию в создании поддерживаемой государством системы применения допинга спортсменами.
Несмотря на желание наказать виновных, Вашингтон никаких документов в связи с обвинениями россиян в Москву не направлял. Об этом рассказал источник «Интерфакса» во властных структурах РФ.
«Никаких документов на этот счет у нас нет», — сказал собеседник агентства.
«Наша цель проста и понятна. Она такая же, как и во всех других случаях, когда мы предъявляем обвинения. Мы хотим арестовать тех, кто нарушил закон. Мы хотим, чтобы они предстали перед судом. И, в конце концов, мы хотим посадить их в тюрьму», — заявил Брэди.
Бадин, Малышев и Ермаков были среди 12 сотрудников ГРУ, обвиненных в июле во вмешательстве в выборы президента США.
Также Брэди отметил, что все семеро подозреваемых в настоящее время находятся в России. И, в связи с этим, арестовать их ФБР не может.
Представитель американских ведомств добавляют, что против офицеров ГРУ, которые якобы совершали преступления, собрано большое количество улик. Кроме того, троим из семи подозреваемых уже предъявлялись подобные обвинения.
Также в Минюсте утверждают, что часть полученных данных сотрудники ГРУ публиковали от лица хакерской группы Fancy Bears.
Помощник генерального прокурора Отдела национальной безопасности Джон Демерс, который, как и Брэди, выступал на специальной пресс-конференции Минюста США, добавил: «Другими целями данного сговора были химические лаборатории Гааги и компания, управляющая АЭС, здесь, в Америке».
Прокурор западного округа штата Пенсильвания Скотт Брейди рассказал о целях, которые преследовали российские хакеры. «Есть сотни жертв, ставших целью этих российских преступников. Целью обвиняемых были спортсмены и антидопинговые агентства. Это было местью за раскрытие спонсированной российскими властями допинговой программы. Жертвы насчитывают около 250 спортсменов из 30 стран, в том числе в США, антидопинговые агентства, такие как WADA, USADA… ФИФА и еще 35 других антидопинговых и спортивных федераций», — сказал он.
Кроме того, на сайте DOJ можно увидеть имена подозреваемых, которые, по информации ведомства, являются офицерами ГРУ. Это некие Алексей Сергеевич Моренец (41 год), Евгений Михайлович Серебряков (37 лет), Иван Сергеевич Ермаков (32 года), Артем Андреевич Малышев (30 лет), Дмитрий Сергеевич Бадин (27 лет), Олег Михайлович Сотников (46 лет) и Алексей Валерьевич Минин (46 лет).
«Суть обвинительного акта — нацеленность ГРУ на Всемирное антидопинговое агентство и Антидопинговое агентство США. ГРУ сделало это в ответ на попытки антидопинговых чиновников разоблачить систематическую и поддерживаемую государством программу допинга спортсменов. Смущенная этой правдой, Россия попыталась отбиться ответными действиями, которые противоречат самой истине», — говорится в заявлении.
Как отмечает ведомство на своем официальном сайте, целью кибератак стали химические лаборатории, где изучалось вещество, которым в Великобритании отравили бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля. Другими целями были спортивные организации, в том числе Международная федерация футбола (ФИФА) и Всемирное антидопинговое агентство (WADA).
Добрый день, уважаемые читатели «Газеты.Ru». Министерство юстиции (DOJ) oбвинило ceмepыx poccиян в кибepaтaкax пpoтив CШA из-зa paзoблaчeния дoпинг-зaгoвopa. Мы следим развитием событий в текстовой онлайн-трансляции.