Месть за допинг-скандал: США обвинили россиян в кибератаках. LIVE

Несмотря на желание наказать виновных, Вашингтон никаких документов в связи с обвинениями россиян в Москву не направлял. Об этом рассказал источник «Интерфакса» во властных структурах РФ.

«Никаких документов на этот счет у нас нет», — сказал собеседник агентства.