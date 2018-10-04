Семь бед «медведей»: Овечкин и Кузнецов разбомбили «Бостон»

«Вашингтон Кэпиталз» – «Бостон Брюинз» – 7:0

Начало сезона для «Вашингтон Кэпиталз» вышло лучше не придумаешь. Открывать регулярный чемпионат команде Александра Овечкина, Евгения Кузнецова и Дмитрия Орлова предстояло в родных стенах, а потому перед началом игры состоялась церемония поднятия мемориального полотна о чемпионстве прошлого сезона.

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Сами хоккеисты также с удовольствием снова покатались с заветным Кубком Стэнли после разминки, добавив к наслаждению от победы еще и эмоциональную волну переполненного Verizon Centre.

Но это все было до стартового вбрасывания, а сразу после него стало понятно – чемпионского похмелья у «Кэпс» нет и в помине.

«Бостон» является в последние годы неприлично удобным соперником для «столичных», которые обыграли его в предыдущих 12-ти поединках, лишь трижды не уложившись в основное время.

Не успела стартовать отчетная встреча, а все для гостей уже было фактически кончено и в этот раз. Уже на 24-й секунде комбинация Мэтт Нисканен – Никлас Бэкстрем – Ти Джей Оши завершилась результативным броском последнего.

При этом для шведского центрфорварда сделанная передача стала 800-м очком в НХЛ и в составе «Вашингтона». До Бэкстрема этот рубеж в клубной истории покорялся только Овечкину (1124) и Петеру Бондре (825).

Ошеломленные «медведи» не понимали что происходит и не успевали за соперниками. Шон Курали сбил Ларса Эллера, а Евгений Кузнецов мгновенно реализовал большинство, четко сыграв на добивании.

Дальнейшую экзекуцию подопечные Тодда Рирдена отложили на второй период, зато сделали все особенно цинично.

Стоило «Брюинз» вновь остаться в меньшинстве, как последовал фирменный радиоуправляемый бросок Овечкина из левого круга вбрасывания, именуемого офисом Александра Великого.

Следующим уже в равных составах отличился Ник Дауд, а затем Кузнецов оформил дубль, быстренько реализовав еще одно удаление Курали, совершившего подножку против Мэдисона Боуи и тут же еще и подравшегося с ним.

Пропустив три броска подряд и всего пять выстрелов из 19-ти Тукка Раск отправился на скамейку запасных, а за «Бостон» экстренно дебютировал Ярослав Галак.

Словацкий голкипер показал свое мастерство, совершив несколько прекрасных спасений, но сначала и его не миновала горькая чаша. Очередное большинство хозяев, очередная классная комбинация, скрытый пас Овечкина вместо броска, и Джон Карлсон прошивает девятку из капитанского круга.

«Брюинз» так ничего и не удалось изменить в этом матче. В заключительной 20-минутке в их воротах усилиями бывшего одноклубника Галака по «Монреалю» Ларса Эллера побывала еще одна шайба, установившая окончательный счет встречи – 7:0.

Овечкин и Кузнецов набрали по два очка и нанесли по пять бросков в створ, не отметившись при этом ни силовыми приемами, ни плюсовым показателем полезности. Все это есть зато в активе Орлова: защитник завершил встречу без очков, зато с одним хитом и с +1.

«Ванкувер Кэнакс» – «Калгари Флэймз» – 5:2

«Ванкувер Кэнакс», находящийся в стадии перестройки, должен в этом сезоне ответить на вопрос, есть ли жизнь после братьев Сединов, отдавших клубу 17 лет и завершивших карьеру в апреле 2018 года.

Это еще предстоит узнать, но что очевидно и так: «косаток» невозможно представить без шведов на лидирующих ролях.

В матче против одного из своих самых принципиальных соперников «Калгари Флэймз» дебютировал в сильнейшей лиге мира 19-летний Элиас Петтерссон – новая надежда Британской Колумбии.

В прошлом сезоне юный швед, задрафтованный «Кэнакс» в 2017 году под общим пятым номером и считающийся одним из главных претендентов на «Колдер трофи» (приз лучшему новичку) в этом сезоне, у себя на родине взорвал и регулярный чемпионат, и плей-офф, получив звание самого полезного игрока в обоих.

За океаном юный талант не стал откладывать результативные действия в долгий ящик и на глазах специально прилетевших в Ванкувер родителей в блестящем индивидуальном проходе открыл счет уже на 14-й минуте.

Матч в целом был достаточно равным, но у «косаток» здорово работало первое звено, в котором Петтерссону компанию составили опытный соотечественник Луи Эрикссон и заметно поднявший за предсезонку свои котировки в команде молодой россиянин Николай Голдобин.

Если в первом периоде партнеры по тройке помогли отличиться Петтерссону, то во втором уже шведы вывели на результативный бросок в пустой створ под углом Голдобина, и тот не промахнулся.

Ключевыми в этом матче оказались действия команд при большинстве «Флэймз», а также блестящая работа на последнем рубеже «Ванкувера» еще одного шведа с родителями на трибунах – Якуба Маркстрема.

Как ни старались «огоньки», заметно усилившие состав летом, ни одна из семи их попыток реализации лишнего не привела к успеху. Напротив, дважды хозяева поражали ворота «Калгари» сразу после того, как отбывали наказание.

В итоге «косатки» держали нити управления игрой на протяжении всего матча и победили достаточно уверенно и легко, несмотря на существенный перевес соперника по броскам (23-35).

Интересно, что у обновляющихся «Кэнакс» авторами пяти шайб стали пять разных игроков, и при этом ни одному из них еще не исполнилось 25-ти лет.

Другие матчи

«Торонто Мэйпл Лифс» – «Монреаль Канадиенз» – 3:2 ОТ

«Сан-Хосе Шаркс» – «Анахайм Дакс» – 2:5

Успешно, хоть и несколько натужно начал сезон победитель симуляции ежегодной НХЛ от EA Sports «Торонто Мэйпл Лифс». Подопечные Майка Бэбкока заметно нервничали под грузом ожиданий в родном Air Canada Centre и устроили себе приключения в классическом противостоянии с «Монреаль Канадиенз».

В итоге сначала Остону Мэттьюсу пришлось отвечать на шайбу Арттури Лехконена, а затем на гол дебютировавшего за клуб своего детства Джона Тавареса ответил форвард «Монреаля» Эндрю Шоу. В итоге все решилось в овертайме, где опытнейший Патрик Марло подловил соперника на смене и вывел Мэттьюса на убойную позицию, из которой тот оформил дубль.

Выменявший перед сезоном у «Оттавы» суперзащитника Эрика Карлссона и без того мощнейший «Сан-Хосе Шаркс» смазал дебют шведского пакмувера. «Акулы» всю игру давили на крепкий, но не столь богатый талантами «Анахайм Дакс», но более чем двукратный перевес по броскам (33-15) ни к чему не привел.

«Утки» выстояли на протяжении 40 минут, сначала открыв счет в первом периоде, а затем отыгравшись во втором, и в третьем игровом отрезке наказали хозяев за расточительность проведя три безответных шайбы, решивших исход противостояния.

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