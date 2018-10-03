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Полные нули: как украинец и американец унизили «Локо»

«Локомотив» проиграл «Шальке» в домашнем матче Лиги чемпионов

Громкие немецкие фанаты, вспоминающий историю «Локомотив», скучная игра и прозаичный гол — «Газета.Ru» рассказывает, что окружало второе подряд поражение чемпионов России в групповом этапе Лиги чемпионов.

«Локомотив» вернул Лигу чемпионов на родной стадион спустя 14 лет. 24 февраля 2004 года в первом матче 1/8 финала «железнодорожники» обыграли «Монако» со счетом 2:1. И лишь правило гостевого гола уберегло будущих финалистов того розыгрыша от вылета в первом раунде плей-офф — ответный матч завершился минимальным поражением красно-зеленых — 0:1.

Возвращала столичная команда главный клубный турнир Старого Света на родные трибуны не в самых приятных обстоятельствах.

Во-первых, «железнодорожники» начали свою еврокубковую кампанию с разгромного поражения в Стамбуле. Да, в матче против «Галатасарая», который прошел две недели назад, команда Юрия Семина не заслужила уступить со счетом 0:3, но кто об этом вспомнит? А результат в истории останется.

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Во-вторых, в национальном первенстве «Локомотив» пока идет совсем не по чемпионскому графику. Лишь в последнем туре красно-зеленые добились первой за четыре матча победы, дожав «Ахмат» (2:0), что позволило дружине Семина вскарабкаться на седьмую позицию.

В-третьих, конечно, травма Федора Смолова. Провалившийся на чемпионате мира нападающий переходил в «Локомотив» с целью реабилитироваться за прошлые неудачи и заявить о себе в Лиге чемпионов. Встречу с «Галатасараем» Смолов пропускал из-за дисквалификации. Теперь игрок выбыл минимум на месяц — всему виной полученная в кубковой игре с «Балтикой» травма. Теперь, при самом оптимистичном раскладе, футболист сыграет лишь в трех матах группового этапа ЛЧ из шести.

Но ведь плохи дела были и у «Шальке». Немецкий клуб потерпел пять поражений на старте национального чемпионата из пяти, выиграв лишь самую последнюю встречу.

Более того, гельзенкирхенцы — команда с худшим стартом из пяти ведущих чемпионатов в этом сезоне.

Тем не менее зрители ждали возвращения Лиги чемпионов на «РЖД Арену». Ощущение праздника немного подпортил непрекращавшийся дождь, который накрыл Москву с самого утра. Это немного скомкало предыгровые активности на стадионе.

Могла вдохновить основу на подвиги молодежь. Днем «Локомотив» сумел удержать ничейный результат с «Шальке» в юношеской Лиге УЕФА. Встреча завершилась со счетом 0:0. Хозяева поля играли в меньшинстве с 66-й минуты. Молодые «железнодорожники» в первом туре обыграли «Галатасарай» на выезде (1:0) и теперь делят с «Порту» первую строчку в квартете.

Незадолго до начала поединка фанаты устроили яркий перфоманс, показав несколько растяжек с изображением значимых победных результатов команды в Лиге чемпионов и баннер со словами «Ведь были ж схватки боевые».

Однако фанаты немецкого клуба не уступали в громкости остальному стадиону. Болельщики «Шальке» считаются одними из самых поющих в Германии. В Москве они только доказали это историческое утверждение.

В первом тайме голов не было. Вместо Смолова на острие атаки хозяев играл Эдер. Автор победного мяча Евро-2016 еще с прошлого сезона был джокером Семина, часто забивая после выхода на замену. Однако на полный матч португальца хватало не всегда. Не исключением стала и встреча с «Шальке» — форвард показал явно не то, чего от него ждали.

Самый явный шанс отличиться в первом тайме «Локомотив» упустил на 27-й минуте. После классно и быстро разыгранной комбинации с линии штрафной бил Дмитрий Баринов — гостей выручил голкипер Ральф Ферманн. Первым на добивание подоспел Брайан Идову, однако и тут «Шальке» справился — удар принял на себя Даниэль Калиджури.

На 42-й минуте мяч хаотично летал по штрафной гостей. Казалось, кто-то вот-вот отправит снаряд в ворота, однако все закончилось неточным и не совсем техничным ударом Бенедикта Хеведеса через себя.

«Мне кажется, «Локомотив» слишком много придумывает, даже там, где этого делать не нужно»,

— жаловался корреспонденту «Газеты.Ru» один из фанатов в перерыве.

«Теперь понятно, почему «Шальке» идет на предпоследнем месте в чемпионате Германии. Надо дожимать», — отмечал другой.

Вот только дожимать у «Локо» не получалось. В начале второй половины игры немцы добавили в активности и отодвинули игру от своих ворот. Правда, тревожили Маринато Гилерме гельзенкирхенцы в основном не самыми опасными из-за пределов штрафной.

Но «Шальке» продолжал нагнетать. И пропущенный «Локомотивом» мяч выглядел больше закономерным,чем неожиданным.

Украинский полузащитник гостей Евгений Коноплянка подал с углового в центр чужой штрафной, где американский хавбек Уэстон Маккенни ударом головой не промахнулся. 0:1. Единственный забитый мяч получился очень уж прозаичным.

Времени отыграться у хозяев почти не было — финальный свисток арбитра зафиксировал второе поражение «Локомотива» в Лиге чемпионов из двух.

Команда Юрия Семина осталась на последнем месте в группе с нулем очков и нулем забитых мячей.

Свой следующий матч в Лиге чемпионов «железнодорожники» проведут 24 октября. В этот день «Локомотив» примет португальский «Порту».

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