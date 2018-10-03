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«Искал мое грязное фото»: Хабиб рассказал правду о Коноре

Макгрегор предлагал $10 тыс. за компромат на Нурмагомедова

Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов поделился шокирующей информацией о своем сопернике. По словам россиянина, ирландец Конор Макгрегор искал о нем любую порочащую информацию. Как отметил Хабиб, Конор был готов заплатить за это $10 тыс.

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов пожаловался на Конора Макгрегора. По словам российского бойца, ирландец предлагал знакомому Хабиба $10 тыс. за любую порочащую информацию или грязное фото.

«Конор написал сообщение одному человеку, который знаком с моим близким другом и сказал: «Есть ли у тебя что-то на Хабиба: любая информация или грязное фото? Пришли мне это и я заплачу тебе $10 тыс.»

Он хотел так подготовиться к пресс-конференции, но он забыл, что через пару дней мы будем заперты в клетке. Как там ему поможет фото? Так он показал свою слабость. И это даже смешно! Я представляю, как он пишет всем подряд: «Эй, пожалуйста, дайте мне что-нибудь на Хабиба, я заплачу вам десять тысяч». И у меня есть скриншоты его переписки.

Может быть, он думает, что все такие же проститутки как он? Что всем можно заплатить и что-то найти. Конор, я не проститутка в отличие от тебя, так что расслабься»,

— цитирует Нурмагомедова BEST of MMA.

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Хитрый план Макгрегора не единственное, о чем рассказал Хабиб в своем последнем интервью. По мнению российского бойца, инцидент, когда ирландец напал на автобус, в котором ехал Нурмагомедов, мог быть спланирован заранее.

«Самое интересное, что UFC перед этим специально попросили меня прийти на медиадень одному. Это был медиадень с Элом Янквинтой. Я подумал, ладно, но почему я должен приходить один? Раньше я всегда приходил со всей своей командой. А в тот день UFC два или три раза просили прийти меня на медиадень одному. И со мной в итоге пришли Али [менеджер Хабиба] и еще один человек. А дальше все случилось, как случилось.

Я не знаю, специально ли это было подстроено, но это было очень странно»,

— рассказал российский боец.

Президент организации Дэна Уайт тут же опроверг эту информацию.

«Ходило много слухов, что мы сами организовали атаку на автобус. Якобы мы взяли свою самую большую звезду в спорте и попросили провернуть инцидент с автобусом.

На самом деле в тот момент мы не только обсуждали новый контракт с Конором, но и пытались организовать его бой в Бразилии», — начал глава UFC.

Также Уайт отметил, что Макгрегор получил серьезное наказание из-за которого у организации возникли проблемы.

«Конор не может выступать в Нью-Йорке. На UFC 205 мы продали билетов на $18 млн, а теперь Атлетическая Комиссия Штата Нью-Йорк запрещает ему выступать на этой территории. По вашему мы потеряли эту возможность специально? Для чего?

Кто мог знать, чем все закончится? Кто мог гарантировать, что Конор не попадет в тюрьму? Другие комиссии могли запретить ему выступать, не только Нью-Йорк. Поверьте, эти слухи крайне наивны. Однако многие бойцы считают, что против них настроен весь мир», — продолжил Уайт.

Глава UFC напомнил об истоках конфликта.

«Хабиб забывает о том, что он и его команда окружили Артема Лобова, друга Конора, и Хабиб дал ему пощечину. С этого и началась вся история.

Люди забывают, что все начал Хабиб, а не Конор»,

— заключил Дана.

Большинство экспертов считают, что фаворитом боя является россиянин. Однако американский мастер смешанных единоборств Тони Фергюсон высказал интересное мнение, отметив, что спортсмены «вырубят друг друга».

«Я уже говорил неоднократно и повторю еще раз:

бой Хабиба и Конора закончится двойным нокаутом. Нурмагомедов и Макгрегор вырубят друг друга, вот и все.

На этом предлагаю закончить разговоры по этому поводу, потому что я не собираюсь рекламировать этот поединок. Если вам нужен тот, кто сделает промо для этого боя, то это не ко мне», — сказал Фергюсон MMA Junkie.

Бой между Хабибом и Конором пройдет рано утром 7 октября по московскому времени. Спортсмены встретятся в Лас-Вегасе на арене, вмещающей 20 тысяч зрителей. «Газета.Ru» будет следить за боем в текстовой онлайн-трансляции.

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