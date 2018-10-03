«Мы были дерзкими»: тренер ЦСКА объяснил победу над «Реалом»

Московский ЦСКА обыграл мадридский «Реал» в домашнем матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу российского клуба. Единственный мяч на второй минуте встречи забил хорватский форвард красно-синих Никола Влашич.

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Главный тренер испанского клуба Хулен Лопетеги отметил, что его команде в матче с ЦСКА не хватило везения.

«Не хватило удачи, мы создали много голевых моментов — откуда мы только не били, но реализовать свои моменты не смогли.

Соперник играл дома и забил быстрый гол. Это идеальная ситуация для ЦСКА», — сказал Лопетеги.

«Мы провели отличный матч против «Ромы» в Лиге чемпионов («Реал» в первом туре выиграл со счетом 3:0 – «Газета.Ru»), это значит, что мы можем забивать и показывать хорошую игру», — цитирует наставника мадридцев ТАСС.

Главный тренер российской команды Виктор Гончаренко заявил, что автор победного гола Никола Влашич взял на себя роль лидера команды.

«Никола был великолепен не только сегодня, но и в других матчах. Придя в команду, он присмотрелся и понял, что надо стать лидером. Он взял эту ношу на себя.

Ту пользу, которую он нам сегодня приносит, характеризует забитый мяч», — сказал Гончаренко.

«Влашич работал сегодня и в атаке, и в обороне. Он амбициозный, он хочет играть, а не сидеть на скамейке. Думаю, решение перейти в ЦСКА было правильным для него», — заявил Гончаренко на послематчевой пресс-конференции.

Также наставник красно-синих рассказал, за счет чего его клубу удалось победить.

«Мы хорошо поработали в защите, мы были сплоченными, смелыми и дерзкими. Быстрый гол снял оковы с нас.

Хотя мы понимали, что футболисты «Реала» могут создавать моменты и забивать в любую минуту игры», — отметил специалист.

Гончаренко посвятил победу ушедшему из жизни председателю правления белорусского клуба БАТЭ Анатолию Капскому.

«Хотел бы посвятить эту победу моему другу, второму отцу — Анатолию Анатольевичу Капскому. Он всегда звонил мне после побед, поздравлял. Думаю, сегодня бы он порадовался этой победе вместе с нами»,

— сказал Гончаренко.

Победу красно-синих омрачило удаление голкипера и капитана Игоря Акинфеева в компенсированное время. Румынский арбитр Овидиу Хацеган показал вратарю две подряд желтые карточки. Теперь игрок вынужден пропустить матч третьего тура группового этапа, в котором ЦСКА на выезде встретится с итальянской «Ромой».

«Игра уже заканчивалась. Не стоило давать вторую желтую после первой. Надеюсь, что Игорь отделается одной игрой дисквалификации»,

— посетовал белорусский тренер.

Место в воротах после удаления Акинфеева занял 20-летний Георгий Кырнац. Однако специалист отметил, что с «Ромой» скорее всего сыграет другой вратарь армейцев.

«Кырнац сам пока не знает своих возможностей.

Думаю, в следующем матче с «Ромой» сыграет Илья Помазун.

Мы поставим его в строй, скорее всего, играть будет он», — заявил тренер.

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков заявил, что красно-синим было бы приятнее одержать победу на родном стадионе.

«Не знаю, круче ли играть в «Лужниках». Раз выбрали, значит все хорошо. Но там все-таки дома, поэтому было бы еще приятнее»,

— отметил Обляков.

Защитник ЦСКА Никита Чернов рассказал, как футболисты российского клуба радовались успеху.

«Радовались как дети, все кричали, была какая-то несвязная речь.

Сегодня нам нужно порадоваться, а завтра уже выходить на тренировку, чтобы готовиться. Виктор Гончаренко выходной не дал, работаем по плану. Понятно было, что в конце «Реал» устроит навал, но где-то фарт помог, в таких матчах удача немаловажную роль играет. И Игорь Акинфеев тащил, и мы пытались помогать. Мы наиграли на эту победу», — добавил футболист.

Также Чернов ответил на вопрос, заслуживает ли полузащитник «Реала» Лука Модрич награду «Золотой мяч», которая присуждает лучшему игроку мира.

«По сегодняшнему матчу я бы отдал «Золотой мяч» Влашичу»,

— заключил Чернов.

Генеральный директор столичного клуба Роман Бабаев отметил, что ЦСКА не ожидал такого успешного результата в поединке с действующим обладателем Лиги чемпионов.

«Будет лукавством сказать, что мы ожидали этой победы и планировали ее, но мы надеялись.

В предыдущих матчах появился аккуратный оптимизм, потому что несмотря на то, что у нас самая молодая команда чемпионата России на данный момент, тем не менее мы видим, что у нее есть потенциал, ребята не тушуются перед опытными соперниками. Понятно, что сегодня без доли везения не обошлось, но везет тому, кто везет. Это историческая победа для этих молодых пацанов, которые еще вчера только по телевизору могли смотреть за играми мадридского «Реала», а сегодня вышли и выиграли», — заявил Бабаев.

Матч «Рома» — ЦСКА в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов пройдет 23 октября в 22.00 по московскому времени.

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