Скандал в «Спартаке»: на кого заменят Карреру

Неудача «Спартака» в матче 9-го тура Российской премьер-лиги против «Ростова» (0:1) стало вторым подряд домашним поражением красно-белых. За весь период работы Массимо Карреры в московском клубе такое произошло впервые.

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В последний раз «Спартак» дважды подряд проигрывал на своем поле в национальном первенстве в 2015 году, когда на посту главного тренера команды находился Дмитрий Аленичев, ныне работающий в «Енисее». Очередное фиаско столичного коллектива породило новые слухи относительно будущего итальянца в клубе. И интересно, что именно Аленичев может прямым образом повлиять на положение Карреры.

Как отмечает «Спорт-Экспресс»,

руководство клуба рассматривает вариант с расторжением контракта с итальянским специалистом и привлечением других кандидатов на пост главного тренера команды.

При этом, по информации источника, потенциальное увольнение Карреры из «Спартака» случится не ранее 7 октября. До этого красно-белым предстоит провести два матча: дома с «Вильярреалом» во 2-м туре группового этапа Лиги Европы и на выезде в рамках национального первенства как раз с «Енисеем».

В случае, если «Спартак» не сможет добиться положительного результата в ближайших двух играх, Карреру могут отправить в отставку. По данным «СЭ», вместе с ним клуб покинут и его помощники: испанцы Рауль Рианчо и Висенте Гомес.

Что касается кандидатов на замену Каррере, то источник утверждает, что на примете у руководства москвичей находятся три специалиста. Среди них называется имя француза Лорана Блана, который в своей почти 10-летней тренерской карьере успел поработать с «Бордо», «ПСЖ», а также с национальной сборной Франции.

На клубном уровне Блан добился успеха с обеими командами, в общей сложности четыре раза выиграв французское первенство, но не преуспел в сборной.

Остальные два кандидата также являются иностранными тренерами, однако конкретную информацию источник предоставить не смог.

Интересно, что руководство «Спартака» категорически отказывается от идеи назначить на пост главного тренера команды отечественного специалиста, обосновывая это отсутствием у них должной квалификации.

Примечательно, что сам Каррера неоднократно во время пресс-конференций и интервью выражал свою готовность покинуть «Спартак», при этом подчеркивая свое желание остаться в клубе. После первых активных разговоров о возможном увольнении итальянца тренер высказал свою точку зрения, опубликовав пост в своем инстаграме.

«Я прочитал много статей в газетах, но правда только в одном: в «Спартаке» я чувствую себя как дома, у меня еще год контракта, и я хочу оставаться главным тренером и побеждать вместе со «Спартаком», — написал Каррера в мае этого года.

Уже в этом сезоне, накануне дерби с ЦСКА в рамках 8-го тура РПЛ (1:1) итальянец вновь заявил о желании остаться в московском клубе, рассказав это одному из болельщиков красно-белых.

«Массимо, у вас что-то вроде звездной болезни. Футболисты видят это. Менталитет… В первом сезоне вы были другим, настоящим! Неприятно, что вы, работая в «Спартаке», говорите о желании возглавить «Аталанту». Фанаты поддерживают вас. Мы очень благодарны. Не хочу, чтобы вы уходили, но после игры с ЦСКА руководство может сделать определенные выводы», — написал болельщик в комментариях под постом Карреры, на что тот заявил, что

«никогда не думал о том, чтобы уйти, и не имеет причин искать другие варианты».

Каррера возглавил «Спартак» в августе 2016 года, сменив на этом посту Аленичева. В дебютный же сезон в ранге главного тренера итальянец помог красно-белым завоевать первое за 16 лет чемпионство, а также впервые в истории стать обладателями Суперкубка России. По итогам прошлого сезона «Спартак» стал бронзовым призером, а также дошел до стадии 1/16 финала Лиги Европы.

Контракт Карреры с московским клубом рассчитан до мая 2019 года. В случае решения руководства «Спартака» расторгнуть соглашение с 54-летним специалистом, ему придется выплатить неустойку размером в €1,5 млн.

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