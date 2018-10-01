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Пост сдал: Акинфеев ушел из сборной

Игорь Акинфеев завершил выступления за сборную России по футболу

Голкипер сборной России по футболу и московского ЦСКА Игорь Акинфеев объявил о завершении выступлений за национальную команду страны. Цвета российского флага он защищал на протяжении пятнадцати лет, провел в сборной 112 матчей и много лет был ее капитаном.

1 октября многолетний основной голкипер сборной России по футболу Игорь Акинфеев завершил карьеру в национальной команде. Об этом он сообщил через официальный сайт своего клуба, выпустив на портале ЦСКА заявление.

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«У каждой истории есть свое начало и свой конец. Вот и моя история с национальной сборной тоже подошла к своему логическому завершению.

Для меня было огромной честью выводить сборную России на домашнем чемпионате мира в качестве капитана. Честно говоря, я об этом даже не мечтал.

Но это случилось и стало, наверное, пиком моей карьеры в национальной сборной. Да, мы не завоевали на чемпионате мира медали, но все ребята старались как могли. Главное, что среди нас не было равнодушных. И выход в четвертьфинал стал для этой команды пусть локальным, но все-таки успехом, — написал голкипер.

— 15 лет в сборной — огромный срок. С каждым годом становится все труднее играть на два фронта, переносить максимальные нагрузки. С учетом былых травм все больше времени требуется на восстановление.

И сейчас я очень четко осознал для себя, что пришло время уступить дорогу более молодым коллегам и сосредоточиться на выступлениях за свой родной клуб, ПФК ЦСКА.

Я ухожу со спокойной душой: в России появилась очень хорошая и перспективная молодежь, некоторые ребята уже на этом первенстве мира проявили себя настоящими лидерами. Мы должны верить в молодых футболистов и всячески их поддерживать. И пусть это поколение окажется гораздо успешнее нашего. Мы будем этому только рады!

Хотел бы поблагодарить всех тренеров, под чьим руководством я выступал в национальной команде, партнеров, с которыми мы на протяжении долгих лет вместе защищали честь нашей державы, весь персонал сборной и, конечно же, многомиллионную армию российских болельщиков, неизменно тепло принимающих и поддерживающих нас во всех городах страны. Россия — вперед!»

Акинфеев дебютировал в профессиональном футболе очень рано — в 2003 году, когда ему было всего 17 лет. В первом же матче в чемпионате России он одержал сухую победу над «Крыльями Советов» и к тому же отразил пенальти от Андрея Каряки.

Яркий дебют привлек к талатливому голкиперу повышенное внимание, и уже в 2003 году он впервые был вызван в национальную команду, а впервые сыграл за сборную России годом позже.

Всего в составе сборной Акинфеев провел 112 матчей, пропустив 95 мячей. Он принимал участие в качестве основного вратаря в Евро-2008 и 2016, а также в чемпионатах мира-2014 и 2018. Кроме того, в качестве второго голкипера он ездил на чемпионат континента в 2012 году.

Вместе с национальной командой он стал одним из авторов «бронзовой» сказки в 2008 году, когда наша сборная под руководством Гуса Хиддинка дошла до полуфинала турнира и покорила своей игрой сердца болельщиков.

Последним турниром Акинфеева в национальной команде стал домашний чемпионат мира минувшим летом, на котором он был капитаном.

Игорь провел турнир на высочайшем уровне, а в 1/8 финала его сейв ногой после удара Яго Аспаса стал решающим в серии пенальти против считавшихся явными фаворитами испанцев.

Команда под руководством Станислава Черчесова вылетела лишь в четвертьфинале от Хорватии и только в серии пенальти, но Акинфеев все равно сделал в ней один сейв.

Он, безусловно, является самым титулованным голкипером в истории России. На счету Игоря шесть титулов чемпиона страны, шесть Кубков и семь Суперкубков России, а также выигранный в 2005 году в составе ЦСКА, где он провел всю карьеру, Кубок УЕФА.

Ему принадлежат многие национальные футбольные рекорды. Например, Акинфеев является самым молодым голкипером в истории не только России, но и СССР, сыгравшим за сборную (18 лет, 20 дней).

Ему принадлежит рекорд среди вратарей по играм за национальную команду и по сухим матчам (44), а также по продолжительности сухой серии (761 минута).

В свое время, Акинфеев считался перспективным голкипером для отъезда в Европу, но до конкретных переговоров с западными клубами дело так и не дошло.

В свои 32 года теперь он уже вряд ли покинет российский чемпионат, но о завершении выступлений за ЦСКА в ближайшие годы речь, конечно, не идет.

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