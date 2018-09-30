«Вышла из зоны комфорта»: Серена Уильямс обнажила грудь

Американская теннисистка Серена Уильямс, известная своей регулярной социальной деятельностью, направленной в поддержку представительниц женского пола, вновь появилась в первых рядах активисток. На этот раз 37-летняя спортсменка приняла участие в проекте под названием I Touch Myself Project (в переводе «Я трогаю себя». — «Газета.Ru»), целью которого является привлечение внимание женщин к собственному здоровью, а также борьбе с раком груди.

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В рамках акции Серена Уильямс снялась в музыкальном клипе, в котором исполнила песню топлес. На видео американка обнажила свою грудь, прикрыв ее руками.

«Да, это вывело меня из моей зоны комфорта. Однако я сделала это, потому что подобная проблема затрагивает абсолютно всех женщин по всему миру. Если заболевание удастся выявить в ее ранней стадии, то шанс спасти свою жизнь возрастает до максимума. Надеюсь, что данная акция поможет женщинам напомнить об этом», — написала Уильямс-младшая в своем инстаграме.

В полутораминутном ролике бывшая первая ракетка мира призывает женщин ухаживать за собой и следить за своим состоянием здоровья. Примечательно, что она исполняет песню «I Touch Myself» австралийской рок-группы Divinyls, бывшей вокалисткой которой была Кристина Ампфлетт.

Провозглашенная «легенда австралийского рока» на 53-м году жизни скончалась после двухлетней борьбы с раком груди.

В декабре 2007 года Ампфлетт призналась, что страдает рассеянным склерозом и проходит курс интенсивного лечения. В связи с данной болезнью артистке врачи запретили применять химиотерапию. 21 апреля 2013 года Ампфлетт была найдена мертвой в своем доме.

Рак молочной железы является самым распространенным раковым заболеванием среди женщин во всем мире. По официальным данным, на него приходится 16% всех случаев заболевания раком среди женщин.

Что касается Серены Уильямс, то теннисистка уже на протяжении долгого времени считается одной из главных активисток, защищающих интересы женщин. Нередко спортсменка оказывается и в центре скандальных историй. Так, на прошедшем с 27 августа по 9 сентября Открытом чемпионате США (US Open) Уильямс, уступив в финале японке Наоми Осаке в двух сетах со счетом 2:6, 4:6, оскорбила арбитра встречи Карлоса Рамос, назвав его «сексистом» и «вором».

Во втором гейме второго сета судья вынес американке предупреждение за то, что она получала подсказки от своего тренера Патрика Муратоглу, с чем теннисистка была не согласна.

«Он показал мне большой палец! Просто подбодрил меня. Мы никогда не использовали подсказки. Да, я понимаю, вы не знаете, поэтому я вам рассказываю. Это не было подсказкой. Я не жульничаю ради победы, для меня лучше проиграть»,

— разъяренно высказала арбитру Уильямс.

Примечательно, что после матча сам тренер признался, что на самом деле сделал подсказку своей подопечной, однако в попытке свести ситуацию на нет заявил, что «не уверен, видела ли Серена этот жест».

После продолжительных переговоров с арбитром теннисистка успокоилась, но ненадолго. Упустив важное очко, Уильямс разбила свою ракетку, за что была наказана вторым предупреждением и, соответственно, штрафным баллом, из-за чего следующий гейм она начинала со счета 0:15 в пользу Осаки.

После этого американка разозлилась и стала оскорблять судью, который, по ее мнению, поступает несправедливо по отношению к ней.

«Мне не подсказывали. Объявите, что этого не было! Я не жульничаю. Извинитесь передо мной. Я никогда в своей жизни не жульничала. У меня есть дочь и я всегда честна. Вы оскорбляете меня и ставите под сомнение мою честность. Я требую, чтобы вы извинились. Вы больше никогда не появитесь на корте, где я буду играть. Извинитесь! Вы вор. Вы украли у меня очко», — обвинила теннисистка судью.

Рамос, в свою очередь, не оставил неспортивное поведение Серены без внимания и оштрафовал ее еще раз, отдав целый гейм японке. У американки не выдержали нервы, после чего она стала разговаривать с главным судьей US Open Брайаном Ирли и обвинять организаторов в сексизме.

«Я сказала, что Рамос — вор? Знаете, сколько мужчин делают вещи гораздо хуже? И им за это ничего не бывает. Это вопиющая несправедливость. Полно мужчин говорят гораздо более ужасные вещи, но я женщина, и поэтому вы лишаете меня этого? Я понимаю, что вы не можете это признать, но вы знаете, что так нельзя. Я знаю правила, и я просто говорю, что так нельзя», — высказалась Уильямс.

После поражения на US Open американская теннисистка должна была выступить на турнире в Пекине, однако 26 сентября, в день своего рождения она решила сняться с соревнований и досрочно завершила сезон.

Serena Williams has decided to withdraw from the China Open in Beijing, moving Ekaterina Makarova into the main draw. Having reached the final at Wimbledon and the US Open, the 23-time major singles champ ends her 2018 season with a 18-6 singles record. — Parsa (@Parsa_Nemati) 25 сентября 2018 г.

1 сентября 2017 год Уильямс стала матерью, родив дочь. Отцом ребенка оказался американский интернет-предприниматель Алексис Оганян.

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