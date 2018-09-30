«Вышла из зоны комфорта»: Серена Уильямс обнажила грудь

Американская теннисистка Серена Уильямс, известная своей регулярной социальной деятельностью, направленной в поддержку представительниц женского пола, вновь появилась в первых рядах активисток. На этот раз 37-летняя спортсменка приняла участие в проекте под названием I Touch Myself Project (в переводе «Я трогаю себя». — «Газета.Ru»), целью которого является привлечение внимание женщин к собственному здоровью, а также борьбе с раком груди.
В рамках акции Серена Уильямс снялась в музыкальном клипе, в котором исполнила песню топлес. На видео американка обнажила свою грудь, прикрыв ее руками.
«Да, это вывело меня из моей зоны комфорта. Однако я сделала это, потому что подобная проблема затрагивает абсолютно всех женщин по всему миру. Если заболевание удастся выявить в ее ранней стадии, то шанс спасти свою жизнь возрастает до максимума. Надеюсь, что данная акция поможет женщинам напомнить об этом», — написала Уильямс-младшая в своем инстаграме.
В полутораминутном ролике бывшая первая ракетка мира призывает женщин ухаживать за собой и следить за своим состоянием здоровья. Примечательно, что она исполняет песню «I Touch Myself» австралийской рок-группы Divinyls, бывшей вокалисткой которой была Кристина Ампфлетт.
Провозглашенная «легенда австралийского рока» на 53-м году жизни скончалась после двухлетней борьбы с раком груди.
В декабре 2007 года Ампфлетт призналась, что страдает рассеянным склерозом и проходит курс интенсивного лечения. В связи с данной болезнью артистке врачи запретили применять химиотерапию. 21 апреля 2013 года Ампфлетт была найдена мертвой в своем доме.
Рак молочной железы является самым распространенным раковым заболеванием среди женщин во всем мире. По официальным данным, на него приходится 16% всех случаев заболевания раком среди женщин.
Что касается Серены Уильямс, то теннисистка уже на протяжении долгого времени считается одной из главных активисток, защищающих интересы женщин. Нередко спортсменка оказывается и в центре скандальных историй. Так, на прошедшем с 27 августа по 9 сентября Открытом чемпионате США (US Open) Уильямс, уступив в финале японке Наоми Осаке в двух сетах со счетом 2:6, 4:6, оскорбила арбитра встречи Карлоса Рамос, назвав его «сексистом» и «вором».
Во втором гейме второго сета судья вынес американке предупреждение за то, что она получала подсказки от своего тренера Патрика Муратоглу, с чем теннисистка была не согласна.
«Он показал мне большой палец! Просто подбодрил меня. Мы никогда не использовали подсказки. Да, я понимаю, вы не знаете, поэтому я вам рассказываю. Это не было подсказкой. Я не жульничаю ради победы, для меня лучше проиграть»,
— разъяренно высказала арбитру Уильямс.
Примечательно, что после матча сам тренер признался, что на самом деле сделал подсказку своей подопечной, однако в попытке свести ситуацию на нет заявил, что «не уверен, видела ли Серена этот жест».
После продолжительных переговоров с арбитром теннисистка успокоилась, но ненадолго. Упустив важное очко, Уильямс разбила свою ракетку, за что была наказана вторым предупреждением и, соответственно, штрафным баллом, из-за чего следующий гейм она начинала со счета 0:15 в пользу Осаки.
После этого американка разозлилась и стала оскорблять судью, который, по ее мнению, поступает несправедливо по отношению к ней.
«Мне не подсказывали. Объявите, что этого не было! Я не жульничаю. Извинитесь передо мной. Я никогда в своей жизни не жульничала. У меня есть дочь и я всегда честна. Вы оскорбляете меня и ставите под сомнение мою честность. Я требую, чтобы вы извинились. Вы больше никогда не появитесь на корте, где я буду играть. Извинитесь! Вы вор. Вы украли у меня очко», — обвинила теннисистка судью.
Рамос, в свою очередь, не оставил неспортивное поведение Серены без внимания и оштрафовал ее еще раз, отдав целый гейм японке. У американки не выдержали нервы, после чего она стала разговаривать с главным судьей US Open Брайаном Ирли и обвинять организаторов в сексизме.
«Я сказала, что Рамос — вор? Знаете, сколько мужчин делают вещи гораздо хуже? И им за это ничего не бывает. Это вопиющая несправедливость. Полно мужчин говорят гораздо более ужасные вещи, но я женщина, и поэтому вы лишаете меня этого? Я понимаю, что вы не можете это признать, но вы знаете, что так нельзя. Я знаю правила, и я просто говорю, что так нельзя», — высказалась Уильямс.
После поражения на US Open американская теннисистка должна была выступить на турнире в Пекине, однако 26 сентября, в день своего рождения она решила сняться с соревнований и досрочно завершила сезон.
1 сентября 2017 год Уильямс стала матерью, родив дочь. Отцом ребенка оказался американский интернет-предприниматель Алексис Оганян.
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