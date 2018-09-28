Парадокс России: почему ЧМ по хоккею грозят пустые трибуны

27 сентября стало известно, что Россия вновь примет чемпионат мира по хоккею. Во время конгресса Международной федерации хоккея (ИИХФ) на Мальте претендовавшие на проведение чемпионатов мира Россия, Чехия и Швеция сами договорились, какая страна примет мировой форум в каком году.

В итоге в 2023-м соревнования пройдут в России, на следующий год хозяйкой мирового первенства станет Чехия, а затем очередь дойдет и до Швеции.

Официально об этом решении еще не объявлено, но лишь потому, что ИИХФ делает подобные анонсы во время самих чемпионатов мира. Так что до утверждения России в роли хозяйки ЧМ-2023 еще немало времени — это произойдет в мае 2019 года в Словении.

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Впрочем, сам факт того, что мировой хоккейный форум состоится в России, уже не изменится. Более того, известен главный стадион, который примет ключевые матчи турнира и, конечно же, финал.

Речь идет о строящейся 22-тысячной арене в Санкт-Петербурге, на которой будет выступать местный СКА и которая станет самым вместительным хоккейным стадионом в мире!

«У нас есть амбиции построить арену на 22400 мест, чтобы было чуть-чуть больше, чем у канадцев. В Японии есть арена на 22500 мест? Значит, сделаем 22600.

Пока проект не готов, он в процессе. В конце будем решать, если за это время кто-то еще больше построит, мы все равно будем больше всех», — приводит «Чемпионат.com» слова президента СКА Геннадия Тимченко.

Вот только существуют большие сомнения, что это так уж необходимо. Если брать все чемпионаты мира по хоккею с 2000-го года, то в шестерке самых худших по средней посещаемости оказались все три проводившихся в нашей стране турнира.

Худшим из них во всех отношениях оказался турнир как раз в Санкт-Петербурге в 2000-м году. Там и звездная российская команда с Павлом Буре и другими блестящими хоккеистами провалилась, и трибуны собирали только 5687 болельщиков.

Меньше привлекал фанатов только турнир 2002 года, прошедший в шведских Карлстаде, Гетеборге и Йенчепинге и не вызвавший у зрителей интереса, так как неудачно выпал на олимпийский год, и составы команд были далеки от возможного идеала.

Кроме российских турниров, в число худших по зрительскому вниманию попали чемпионаты 2005 и 2006 года, состоявшиеся в не самых хоккейных Австрии и Латвии.

При этом мировые форумы 2007 года (в Москве и Мытищах) и 2016-го (в Москве и Санкт-Петербурге) обошли те соревнования совсем ненамного. Но главное, что они являются абсолютно худшими по этому показателю за последние 12 лет.

В то время как в других хоккейных странах чемпионат мира собирает по 9-11 тысяч в среднем на игре, российский потолок не достиг и семи тысяч болельщиков на трибунах…

Можно было бы говорить об отсутствии зрительского интереса, который в главных городах страны, пресыщенных зрелищами, все же не так велик, как, например, в Уфе или Омске, но дело не в болельщиках.

Главным препятствием для посещения ЧМ в России стали неоправданно высокие цены на билеты и визовый режим с большинством стран-участниц турнира.

Многие хоккейные фанаты из Шенгенской зоны «отваливались» еще на этапе сбора документов для визы, не говоря уже о том, чтобы решиться на непривычно крупные траты.

Думается, что введение безвизового проезда для обладателей билетов могло бы заметно повысить посещаемость мирового форума в России — а уж ледовые арены и качество хоккея не подведут.

Вообще тот факт, что России доверили провести такой статусный турнир, как чемпионат мира, говорит о том, что российский спорт медленно, но верно выбирается из той ямы, куда его втянули допинговые скандалы, которые длятся с небольшими перерывами уже на протяжении трех лет.

Помимо «взрослого» мирового форума, в 2023 году Россия примет и молодежный чемпионат мира

— турнир пройдет в Новосибирске, а не в Северной Америке, как регулярно происходило в последние годы. Все это, конечно, не может не радовать. Теперь осталось только как следует поработать над организацией соревнований и решить наконец проблему с заполняемостью трибун на мировом форуме.

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