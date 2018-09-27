«Формула-1»: пилоты выступают в Сочи. LIVE

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На этом первая свободная практика Гран-при России в Сочи завершена. Отдохнем и вернемся через 2,5 часа на вторую тренировку!
Официальное время практики закончилось, но еще доезжают те, кто был на трассе в момент клетчатого флага. Впрочем, улучшить время никто толком не может.
У Маркелова в первой практике 15-е время (+2,695), у Сироткина — 18-е (+2,738).
Феттель проехал быстрый круг, соревнуясь со своим же лучшим временем. Уступил 4,466. В общем, улучшений больше можно не ждать.
Какие-то проблемы возникли на «Рено» Нико Хюлькенберга. Пришлось вернуться в боксы.
5,277 Хэмилтон уступил лучшему времени Феттеля.
Семь с половиной минут остается в первой практике. Феттель и Хэмилтон выехали из боксов.
Пока пятеро гонщиков в одной секунде, причем четверо и в 0,5 уложились, а пятый не уложился чуть-чуть. А вот начиная с шестого места, где находится Даниэль Риккардо, отставание уже больше секунды. Ну, сам австралиец проигрывает так много из-за проблем с мотором, слишком рано закончивших его практику.
Леклеру не хватило пространства на дорожном полотне Сочи.
Интересно, что быстрейшие секторы принадлежат трем разным пилотам на разных болидах: Хэмилтону, Феттелю и Ферстаппену.
Ферстаппен проехал быстрый круг: 1:34,538. Это второе время. А чуть раньше теперь уже третий результат показал Хэмилтон: 1:34,818.
Кстати, Сироткин у канадца выигрывает почти две секунды сегодня! Жаль, у Сергея нет папы миллионера...
Желтый флаг в одном из секторов — это партнера-конкурента Сироткина в «Уильямсе» Лэнса Стролла развернуло. Не справился с управлением.
1:35,406 — серьезно Хэмилтон уступил Феттелю сейчас.
Боттас опережает Хэмилтона, и тут же Феттель делает лучший круг: 1:34,488!
Хэмилтон показывает свой лучший круг, но остается лишь вторым: +0,320 от Ферстаппена. Хотя первый сектор был абсолютно лучшим сегодня.
Легендарный Ален Просто, четырехкратный чемпион мира, в паддоке в Сочи.
Тем временем Николас Латифи, проходящий эту практику на «Форс Индии», установил рекорд скорости. 330 км/ч — очень большое преимущество над остальными.
А у Риккардо какие-то проблемы с мотором. Закатили его болид в боксы, австралиец расстроен.
Ромен Грожан на «Торо Россо» (будущий партнер Ферстаппена в «Ред Булле») показывает шестое время: +1,895 от Макса.
Норрис сразу за Маркеловым после своего быстрого круга: +2,827.
Пока доминируют «Мерседесы» и «Ред Буллы», «Феррари» идут на пятой и шестой позициях, но проигрывают многовато (Феттель — почти секунду, Райкконен — почти две), на седьмом месте великолепный Эстебан Окон на «Форс Индии», а дальше Нико Хюлькенберг на «Рено». Маркелов, тоже на «Рено», кстати, 11-й пока (+2,798).
Пока ничего интересного не происходит, затишье у нас. На трассе только Ландо Норрис.
Лучшее время у Ферстаппена: 1:34,960.
Хуже всех пока результаты у «Зауберов» — Леклер и Джовинацци замыкают таблицу первой практики.
Своим быстрым кругом отвечает Ферстаппен: 0,085 отставание от Хэмилтона и вторая строчка протокола.
Хэмилтон! 1:35,326. И тут же второй результат показал его партнер Боттас: +0,247.
Свой первый быстрый круг проехал Себастьян Феттель на «Феррари»: 1:35,839. На третью строчку протокола с отставанием в 0,184 от Риккардо запрыгнул немец.
У Сироткина сейчас 16-е время: +4,056. А вот Маркелов улучшил свой результат, и сейчас он на 14-й строчке: +3,713.
Оба «Ред Булла» улучшают свои результаты! Риккардо остается лидером — 1:35,655. Ферстаппен проиграл ему 0,144. А третий результат у Хэмилтона сейчас: +0,579.
Маркелов показал пока 16-е время с отставанием в 4,462.
Валттери Боттас на «Мерседесе» вклинился между «Ред Буллами». +0,071 от Риккардо.
Тут же ориентир устанавливает Дэн Риккардо на «Ред Булле» — 1:36,600. А второе время уже у его партнера по команде Макса Ферстаппена, который уступил австралийцу 0,377.
1:37,238 — лидер чемпионата мира Льюис Хэмилтон на «Мерседесе» показывает второе время.
Итак, лучшее время сейчас у Кими Райкконена на «Феррари» — 1:37,063. Маркелов просто прокатился по трассе, еще не делал быстрых кругов, как и Сироткин.
Пока нет данных о времени Маркелова, но на трассе уже перебирающийся на следующий сезон из «Заубера» в «Феррари» Шарль Леклер.
А вот и Маркелов на «Рено» начал свой уикенд.
Норрис пока не выехал на трассу, а Вандорн установил первый ориентир — 1:39,057 — и вернулся в боксы.
На трассе, кстати, на «Макларене» еще Стоффель Вандорн сейчас. В свободных практиках на «Рено» выступит еще один россиянин — Артем Маркелов.
Сергей Сироткин в эфире «Матч ТВ» порассуждал о шансах своей команды на этом этапе. По мнению российского пилота, чем хуже будет погода, тем больше шансов у его команды. А еще Сергей представил специальный шлем для домашнего этапа Гран-при.
Начинается свободная практика! Начинать ее будет пилот «Макларена» Ландо Норрис, которому в следующем сезоне предстоит стать призовым гонщиком британской конюшни. В этот уикенд нас ждет много интересного. Выделим главное для России: первая гонка на российском автодроме для Сергея Сироткина из «Уильямса»; ожидание, что «Торо Россо» объявит о возвращении в кокпит команды на будущий год Даниила Квята!
Болиды появятся на трассе в 11:00 по московскому времени.
Доброе утро, уважаемые читатели. Приветствуем вас на заездах свободных практик в рамках Гран-при «Формулы 1» в России.