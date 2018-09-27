«Формула-1»: пилоты выступают в Сочи. LIVE

Пока пятеро гонщиков в одной секунде, причем четверо и в 0,5 уложились, а пятый не уложился чуть-чуть. А вот начиная с шестого места, где находится Даниэль Риккардо, отставание уже больше секунды. Ну, сам австралиец проигрывает так много из-за проблем с мотором, слишком рано закончивших его практику.