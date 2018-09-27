«Это расизм»: Германия получила Евро со скандалом

Стало известно место проведения чемпионата Европы по футболу 2024 года. Право принять крупный турнир получила Германия.

Еще одной страной, которая хотела организовать Евро, была Турция. Однако члены исполнительного комитета УЕФА были на стороне немецкой заявки — за нее проголосовало 12 членов исполкома из 17-ти. Четверо выбрали турков, еще один — воздержался.

Таким образом, чемпионат Европы — 2024 пройдет в июне-июле в десяти городах Германии. Турнир примут: Берлин, Мюнхен, Дортмунд, Гельзенкирхен, Штутгарт, Гамбург, Дюссельдорф, Кельн, Лейпциг и Франкфурт. Президент УЕФА Александер Чеферин отметил, что Германия будет фантастическим хозяином соревнований.

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«Позвольте мне поздравить футбольные ассоциации Германии и Турции с превосходными заявками.

Я с нетерпением жду нового праздника европейского футбола на уровне сборных в 2024 году и знаю, что Германия будет фантастическим хозяином, а мы увидим прекрасный турнир как на футбольном поле, так и за его пределами»,

— приводит слова Чеферина официальный сайт УЕФА.

Однако не все болельщики позитивно отреагировали на случившееся. Некоторые турецкие фанаты стали обвинять УЕФА в расизме. В социальных сетях сразу же вспомнили скандал с игроком немецкой сборной Месутом Озилом, который был раскритикован политиками из Германии за фотографию с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

«Европа видит ухудшение турецкой экономики, если Турция выиграет заявку на проведение Евро, состояние экономики улучшится. Это абсолютно политический случай.

Мы шоке? Вы не сможете уничтожить Турецкую Республику», — пишет один из пользователей.

«Ну и где ваше обещание говорить: «Нет» расизму?» — отмечает другой пользователь социальных сетей, прикрепив к своему сообщению фотографию с Озилом.

Но почему все-таки выбрали Германию?

Во-первых, эта страна примет крупные футбольные соревнования уже в четвертый раз в своей истории. Немцы проводили Евро в 1988-м и два чемпионата мира в 1974-м и 2006-м. Кроме того, на счету страны сразу четыре финала Лиги чемпионов за последние 20 лет.

Турция в этом плане выглядит своеобразным неудачником. Ведь это была уже пятая попытка страны принять Евро. Ранее турки подавали заявки на Евро-2004, 2012 и 2016, а также выдвигали Стамбул на матчи Евро-2020. Тогда Турция отказалась от заявки в пользу борьбы за проведение Летних Олимпийских игр 2020, но и там потерпела фиаско.

Также УЕФА раскритиковал Турцию за то, что у страны нет конкретного плана развития в борьбе с соблюдением прав человека. Кроме того, эксперты союза отмечают, что шесть из десяти будущих немецких городов-хозяев Евро входят в Коалицию европейских городов против расизма (ECCAR). В Турции их всего два — Анталья и Стамбул.

Повлиял на решение УЕФА и вопрос безопасности. Матчи в Турции всегда связаны с большим риском — местные фанаты славятся своим горячим темпераментом. В Германии же большинство мероприятий проходят без происшествий.

Чемпионат Европы — 2024 станет третьим континентальным турниром, в котором примут участие сразу 24 команды.

Впервые подобный формат соревнований зрители могли оценить в 2016 году, когда турнир принимала Франция. Вместо привычных четырех групп, команды были поделены на шесть квартетов. Кроме того, добавилась одна стадия плей-офф — 1/8 финала, а выйти из группы теперь можно даже с третьего места (путевки получают четыре команды с третьей позицией из шести).

Сборная России по футболу последний для себя чемпионат Европы провела провально. Команда, которой руководил отечественный специалист Леонид Слуцкий, сыграла вничью с Англией (1:1), а также проиграла Словакии (1:2) и Уэльсу (0:3). Как результат — одно набранное очко и последнее место в группе. Примечательно, что остальные три команды успешно преодолели групповой этап и сыграли в 1/8 финала.

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