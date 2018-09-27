Развод Глушаковых: кому достанутся квартиры и дети

Продолжается скандальная история с разводом футболиста московского «Спартака» Дениса Глушакова. После обмена провокационными заявлениями со стороны юристов стороны вплотную подошли к самому бракоразводному процессу.

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Капитан «Спартака» и его жена Дарья в ходе развода будут вынуждены поделить немало совместно нажитого имущества. По некоторым данным у супругов есть особняк с дизайнерским ремонтом в одном из закрытых престижных поселков по Новой Риге, стоимость которого начинается от $2 млн, сообщается также, что соседом футболиста является не кто иной, как известный шоумен Александр Ревва.

Прожив в браке девять лет, супруги Глушаковы приняли решение о разводе по причине измен. Около полугода назад футболист красно-белых случайно узнал об отношениях супруги с другим мужчиной, тогда Денис и Дарья решили разъехаться и не предавать огласке данный инцидент.

«Пару месяцев назад Денис принял решение уже официально разойтись с Дарьей,

хотел сделать это мирно и цивилизованно, несмотря на ее измену.

Денис – хороший отец, любит своих детей. Мы готовы договариваться и по поводу имущества, и по поводу детей. Но Дарья на диалог не идет», — заявила адвокат Глушакова Марина Дубровская.

Однако вскоре, по заявлениям Дубровской, жена футболиста начала некую акцию против своего мужа, обнародовав видео, на котором Глушаков запечатлен в сауне с девушкой, утверждая, что это была работница эскорт-индустрии. В свою очередь, адвокат футболиста опровергает данное утверждение, называя эти обвинения несостоятельными. Все это, по словам жены уже бывшего капитана «Спартака», случилось накануне матча «Спартака» и «Динамо», хозяева тогда одержали победу (2:1), а Глушаков отыграл 61 минуту за команду.

Совсем недавно

стало известно имя «девушки из сауны» — ее зовут Кристина Арсентьева.

Она и Денис Глушаков действительно уже долгое время встречаются, утверждает юрист жены полузащитника Екатерина Гордон.

Сейчас супругам Глушаковым предстоит затруднительное выяснение отношений в суде: иск Дарьи к футболисту «Спартака» был принят к рассмотрению в Никулинском суде Москвы 13 сентября (по месту фактического проживания или прописки одной из сторон, по всей видимости, речь идет именно о жене футболиста, так как Глушаков прописан в родном Миллерове, на проведении процесса в суде которого и настаивал), а

уже на 29 сентября назначено предварительное заседание.

Главные споры пока что связаны с воспитанием детей: у супругов есть две дочери: старшей Валерии уже семь лет, а младшей Александре в декабре этого года только исполнится два года. Сейчас Глушаковы борются за полную единоличную опеку над детьми. Так как именно Дарья подала заявление, то речь идет о месте проживания девочек во время и после бракоразводного процесса.

Вместе с этим должен решиться и вопрос, касающийся алиментов. В случае, если суд отдаст дочерей жене футболиста (обычно так и происходит, тем более у Дарьи есть преимущество — она все еще остается в декрете), то алименты должен будет выплачивать Денис, а это по законодательству России составляет 50 процентов от действительной зарплаты одной из сторон (по неофициальной информации, заработок капитана «Спартака» составляет порядка 13-15 млн руб. в месяц). Однако Глушаков и сам подал ответный иск на рассмотрение личного опекунства над детьми, в котором указал сумму алиментов Дарьи в 80 тыс. рублей. По информации Екатерины Гордон,

футболист попытался перевести деньги со своих счетов, дабы уменьшить суммы будущих возможных выплат.

Также юрист считает, что представители Глушакова постараются сделать все, что от них зависит, чтобы добиться опеки отца над детьми.

«Но самое сложное, как и в любом бракоразводном процессе, заключается в том, что супругам предстоит пройти при разделе имущества:

поскольку брачного контракта у Глушаковых не было, всю недвижимость, автомобили, материальные ценности, нажитые совместно, придется делить пополам»,

— отметил юрист Николай Семенов.

Помимо шикарного особняка в Подмосковье, по словам тети спортсмена, у Глушакова есть хорошая квартира в Сокольниках (цены в элитном жилом комплексе начинаются от 20 млн рублей). Кроме того у супругов имеется квартира и в Раменках, так же, как и особняк с дизайнерским ремонтом (цена этих апартаментов может стартовать с 30-40 млн рублей и, возможно, доходить до 150-200 млн).

Помимо этого, Денис Глушаков владеет эффектным спортивным автомобилем Bentley, стоимость которого начинается от 5,5 млн рублей, а его супруга, по слухам, владеет одной из марок Porshe. Все это имущество в ближайшее время предстоит поделить поровну между Глушаковыми.

По всей видимости, бракоразводный процесс предстоит не самый легкий.

Ранее у футболиста «Спартака» началась черная полоса с инцидента в самом клубе: Глушаков лайкнул пост Дмитрия Назарова, в котором актер зачитал стихотворение личного сочинения, призывающее к увольнению главного тренера — Массимо Карреры. То же совершил и коллега капитана Андрей Ещенко. Оба игрока в итоге были отстранены от тренировок в основном составе и остались дома, не полетев на матч с венским «Рапидом» в ходе первого тура Лиги Европы, состоявшегося 20 сентября. «Спартак» в этой игре уступил хозяевам (0:2). Также они не сыграли в столичном дерби с ЦСКА (1:1) и в игре Олимп Кубка России в Новороссийске против местного «Черноморца» (1:0).

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