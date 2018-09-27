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Ученица Тутберидзе соревнуется на Гран-при в Чехии. LIVE

Онлайн-трансляция короткой программы юниорского Гран-при у девушек

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В чешской Остраве в рамках юниорского Гран-при ученица Этери Тутберидзе Алена Косторная соревнуется в короткой программе у девушек. «Газета.Ru» ведет текстовую трансляцию турнира.
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Трансляция
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16:05

Ан нет. Только 48,19 получает китаянка.

16:03

О-о-очень нежная и красивая музыка, а выступление китаянки полностью ей соответствует. Чистый тройной тулуп выполнила Чан, а также высоко прыгнула тройной флип и двойной аксель. Похоже, шведка недолго продержится на первой строчке.

16:00

16-летняя китаянка Хонгью Чан вышла на лед.

15:59

49,40 балла — результат Ихр. Поднимается она на первое место.

15:58

Легко и непринужденно откатала свою программу шведка и чисто выполнила тройной сальхав и тройной тулуп.

15:55

На очереди Сельма Ихр из Швеции.

15:54

36,25 балла получает Папка. Предварительно третье место занимает фигуристка.

15:52

Упала юная фигуристка, но чисто выполнила комбинацию тройной тулуп - двойной аксель.

15:49

Время экзотики: на лед выходит представительница Южной Африки Марион Папка.

15:46

Фрида Берг из Норвегии выступила очень аккуратно, но с максимально простой программой — 39,82, ее сезонный рекорд.

15:42

Стартовала короткая программа у девушек! Болгарская спортсменка Ивелина Байчева откаталась первой, 41.15 — ее результат.

15:39

В женском одиночном катании в Чехии Россию представят ученица известного тренера Этери Тутберидзе Алена Косторная, а также Виктория Васильева, которая занимается у Сергея Давыдова. Обеим девушкам по 15 лет.

15:30

Привет всем любителям фигурного катания! Совсем скоро начнутся соревнования, девушки тренируются на льду.

10:10

Соревнования начнутся в 15.45 мск.

10:00

На этапе юниорского Гран-при в чешской Остраве проходят соревнования в короткой программе у девушек. «Газета.Ru» ведет текстовую трансляцию.