Ученица Тутберидзе соревнуется на Гран-при в Чехии. LIVE

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Ан нет. Только 48,19 получает китаянка.
О-о-очень нежная и красивая музыка, а выступление китаянки полностью ей соответствует. Чистый тройной тулуп выполнила Чан, а также высоко прыгнула тройной флип и двойной аксель. Похоже, шведка недолго продержится на первой строчке.
16-летняя китаянка Хонгью Чан вышла на лед.
49,40 балла — результат Ихр. Поднимается она на первое место.
Легко и непринужденно откатала свою программу шведка и чисто выполнила тройной сальхав и тройной тулуп.
На очереди Сельма Ихр из Швеции.
36,25 балла получает Папка. Предварительно третье место занимает фигуристка.
Упала юная фигуристка, но чисто выполнила комбинацию тройной тулуп - двойной аксель.
Время экзотики: на лед выходит представительница Южной Африки Марион Папка.
Фрида Берг из Норвегии выступила очень аккуратно, но с максимально простой программой — 39,82, ее сезонный рекорд.
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