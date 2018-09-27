Дочь Тутберидзе покоряет Гран-при. LIVE

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На льду китайская пара Ужу Гуо и Пенкгун Жао.
Стартовала первая разминка. Скоро и соревнования начнутся.
Сейчас идет заливка льда. Всего в Остраве выступят 18 танцевальных пар.
Не менее интересна для нас пара Елизаветы Худайбердиевой с Никитой Назаровым. Они выступят в заключительной разминке под 14-м номером.
Так называемые ритм-танцы откроют соревнования танцевальных пар на пятом этапе юниорского Гран-при в Остраве. Нас, конечно, больше всего привлекает российская пара Диана Дэвис / Глеб Смолкин. Напомним, что ребята занимаются в группе Этери Тутберидзе, а Дэвис является ее дочерью. Выступят они во второй разминке под пятым номером.
Здравствуйте, уважаемые болельщики фигурного катания. Приветствуем вас на этапе юниорского Гран-при в чешской Остраве. Сегодня мы будем следить за коротким танцем. Вместе с вами за борьбой юных танцевальных пар будет наблюдать Александр Седов.
Короткий танец начнется в 12.30 мск.
Текстовая трансляция этапа юниорского Гран-при в Остраве, где дочь Этери Тутберидзе Диана Дэвис выступает в танцах на льду.