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Динамо РХК Сочи
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Танцы на льду, короткий танец
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Динамо МнСибирь
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Дочь Тутберидзе покоряет Гран-при. LIVE

Онлайн-трансляция короткого танца на юниорском Гран-при в Остраве

В чешской Остраве на этапе юниорского Гран-при дочь Этери Тутберидзе Диана Дэвис соревнуется в танцах на льду. «Газета.Ru» ведет текстовую трансляцию.
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12:35

На льду китайская пара Ужу Гуо и Пенкгун Жао.

12:33

Стартовала первая разминка. Скоро и соревнования начнутся.

12:30

Сейчас идет заливка льда. Всего в Остраве выступят 18 танцевальных пар.

12:25

Не менее интересна для нас пара Елизаветы Худайбердиевой с Никитой Назаровым. Они выступят в заключительной разминке под 14-м номером.

12:20

Так называемые ритм-танцы откроют соревнования танцевальных пар на пятом этапе юниорского Гран-при в Остраве. Нас, конечно, больше всего привлекает российская пара Диана Дэвис / Глеб Смолкин. Напомним, что ребята занимаются в группе Этери Тутберидзе, а Дэвис является ее дочерью. Выступят они во второй разминке под пятым номером.

12:15

Здравствуйте, уважаемые болельщики фигурного катания. Приветствуем вас на этапе юниорского Гран-при в чешской Остраве. Сегодня мы будем следить за коротким танцем. Вместе с вами за борьбой юных танцевальных пар будет наблюдать Александр Седов.

10:10

Короткий танец начнется в 12.30 мск.

10:00

Текстовая трансляция этапа юниорского Гран-при в Остраве, где дочь Этери Тутберидзе Диана Дэвис выступает в танцах на льду.