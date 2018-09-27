Дочь Тутберидзе покоряет Гран-при. LIVE

Так называемые ритм-танцы откроют соревнования танцевальных пар на пятом этапе юниорского Гран-при в Остраве. Нас, конечно, больше всего привлекает российская пара Диана Дэвис / Глеб Смолкин. Напомним, что ребята занимаются в группе Этери Тутберидзе, а Дэвис является ее дочерью. Выступят они во второй разминке под пятым номером.